 Британское правительство одобрило план ″Брекзита″ | Новости из Германии о Европе | DW | 14.11.2018

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Европа

Британское правительство одобрило план "Брекзита"

Правительство Великобритании одобрило план развода с Европейским союзом. Решение принято после многочасового заседания. Однако недовольные консерваторы в парламенте, по слухам, могут потребовать отставки Терезы Мэй.

Тереза Мэй

Тереза Мэй

Британский кабинет министров одобрил проект договора о выходе Великобритании из ЕС, накануне согласованный представителями Лондона и Брюсселя. Об этом вечером в среду, 14 ноября, заявила премьер-министр страны Тереза Мэй после многочасового заседания правительства, посвященного этому вопросу. "Кабинет совместно решил, что правительство должно поддержать соглашение о выходе", - сказала она журналистам.

В то же время ряд британских СМИ во время заседания кабинета министров сообщили, что в Консервативной партии рассматривают возможность вынесения в парламенте вопроса о недоверии Терезе Мэй. "Высокопоставленный представитель консерваторов сообщил мне, что недовольство среди сторонников "Брекзита" так велико, что уже в четверг оно может вылиться в голосование о недоверии", - сообщила в Twitter вечером в среду журналистка BBC Лора Кюнсберг. 

Для этого необходимо собрать подписи 48 депутатов парламента от Консервативной партии.

Контекст

Регулирование финансовой сферы в Великобритании будет ориентировано на предписания Брюсселя, сообщила The Times со ссылкой на правительственные источники. (01.11.2018)

Покинув ЕС, Великобритания одновременно хочет сохранить преимущества членства в Евросоюзе. Такая позиция британцев мешает найти компромисс по "Брекзиту", считает обозреватель FAZ. (16.10.2018)

С британской точки зрения речь идет не только договоре по "Брекзиту", но и о судьбе правительства Терезы Мэй. Больше всего недовольства у британских сторонников выхода из ЕС вызывает пассаж о том, каким образом планируется избежать контроля на границе члена ЕС Ирландии с британской Северной Ирландией. Обе стороны хотят сохранить прозрачность этой границы после "Брекзита" для граждан, а также товаров и услуг, но пока не выработали соответствующего решения. 

В британском парламенте растет число противников договора из разных партий, поэтому правительству Терезы Мэй будет нелегко добиться его одобрения.Так, противники "Брекзита" надеются, что поражение Мэй в парламенте может привести ко второму референдуму, и, в конечном итоге, Великобритания останется в Евросоюзе.

Европейская комиссия вечером в среду, 14 ноября, опубликовала в интернете проект соглашения по "Брекзиту", которое насчитывает 585 страниц.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта 2019 года. 

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  • Тереза Мэй

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Мэй за мягкий вариант "Брекзит"

    Тереза Мэй, которая заняла пост премьера Великобритании после отставки Дэвида Кэмерона, выступавшего против выхода страны из ЕС, поддерживает модель мягкого Brexit. В частности, после того, как 6 июля 2018 года правительство согласовало коллективную позицию, Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после "Брекзита".

  • Борис Джонсон

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    Несогласные ушли в отставку

    Вначале в отставку ушел Дэвид Дэвис - министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС. Затем - министр иностранных дел, сторонник "Брекзита" Борис Джонсон. Они свели на нет попытку премьера Терезы Мэй сплотить свой кабинет, чтобы осуществить мягкий вариант выхода из ЕС. В свою очередь, Джонсон заявил, что реализация "Брекзита" требует от премьера-министра более жесткой позиции по отношению к ЕC.

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    МИД возглавил противник Brexit

    На должности главы внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона сменил Джереми Хант, ранее занимавший пост министра здравоохранения и социальных дел страны. В отличие от Джонсона, выступавшего за полный "развод" с Евросоюзом, Хант ранее был известен как противник выхода страны из ЕС. На смену Дэвису,также ушедшему в отставку, пришел Доминик Рааб.

  • Флаг ЕС

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Что такое мягкий "Брекзит"

    Мягкий вариант Brexit декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Кроме того, предполагается, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу Brexit.

  • Тереза Мэй и Дональд Туск

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    В Брюсселе приветствуют решение Лондона

    Глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

  • бюллетень для голосования

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу Brexit. В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Как в Великобритании голосовали по вопросу Brexit

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Молодые британцы против Brexit

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за Brexit.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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Поклонская и пенсии. Россия зашевелилась на выборах. "Брекзит" не по-детски – "Заповедник", выпуск 43

Контекст

Brexit: решение принято, вопросы остаются

Разногласия о том, каким будет выход Великобритании из ЕС привели к расколу в правительстве Мэй. За историческое решение о Brexit британцы проголосовали на референдуме в июле 2016 года. (10.07.2018)  

Ссылки в интернете

Проект соглашения

Аудио- и видеофайлы по теме

Поклонская и пенсии. Россия зашевелилась на выборах. "Брекзит" не по-детски – "Заповедник", выпуск 43  

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