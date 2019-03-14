 Британский парламент проголосовал за отсрочку ″Брекзита″ | Новости из Германии о Европе | DW | 14.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Британский парламент проголосовал за отсрочку "Брекзита"

Депутаты Палаты общин не хотят нового референдума по "Брекзиту", но выступают за отсрочку выхода страны из ЕС. Парламент готов к третьему голосованию по договору с Брюсселем об условиях и порядке "Брекзита".

Депутаты Палаты общин

Парламент Великобритании явным большинством высказался за отсрочку "Брекзита" и третье голосование по договору с Брюсселем об условиях и порядке выхода страны из состава Евросоюза. В ходе голосования вечером в четверг, 14 марта, 412 депутатов Палаты общин поддержали предложение правительства о том, чтобы попросить ЕС об отсрочке "Брекзита", запланированного на 29 марта, и на будущей неделе вновь провести голосование по договору с Брюсселем о порядке "Брекзита", который они уже отклоняли дважды. Против этой инициативы правительства высказались 202 депутата.

Контекст

После того как британский парламент решительно отверг договор с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС, ситуация стала непредсказуемой. Что теперь может и должно произойти? (16.01.2019)

Евросоюз отверг предложение британского парламента возобновить переговоры об изменении договора о "Брекзите". В лучшем случае выход Великобритании из ЕС откладывается, пишет Бернд Ригерт. (30.01.2019)

Подавляющее большинство депутатов отвергло предложение отложить "Брекзит" настолько, чтобы провести новый референдум о выходе Британии из состава ЕС. Исход голосования в Палате общин не имеет обязывающей силы. (14.03.2019)

Ранее депутаты подавляющим большинством отвергли целый ряд поправок, в том числе о проведении нового референдума по "Брекзиту". Парламентарии также постановили оставить контроль над процессом "Брекзита" за премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Из-за глубоких разногласий британские парламентарии до сих пор так и не смогли ратифицировать договор о порядке "Брекзита", согласованный Терезой Мэй с Брюсселем,  и пришли к выводу, что им не успеть проделать всю необходимую работу до 29 марта. Отсрочка "Брекзита", однако, станет возможной лишь в том случае, если на нее согласятся все остальные 27 стран-членов ЕС.

Условия Терезы Мэй

Мэй косвенно увязала голосование об отсрочке "Брекзита" с решением по договору о порядке выхода Британии из ЕС. Она полагает, что депутаты должны иметь возможность выбрать между длительной и кратковременной отсрочкой. Тереза Мэй подчеркнула, что кратковременная отсрочка до 30 июня станет возможной лишь в том случае, если депутаты одобрят договор с Брюсселем не позднее 20 марта - то есть за день до следующего саммита ЕС.

Глава британского правительства указала, что любая более длительная отсрочка потребует участия Великобритании в выборах в Европарламент, назначенных на 23 - 26 мая. Европарламент нового созыва соберется на первое заседание 2 июля.

Председатель Совета ЕС Дональд Туск ранее высказался за отсрочку "Брекзита" как минимум на один год, чтобы дать Британии достаточно времени для выработки стратегии развода с Евросоюзом. Наблюдатели полагают, что другие страны ЕС согласятся на отсрочку "Брекзита", однако они пока не согласовали единой линии в данном вопросе. Так председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер до сих пор выступал лишь за кратковременную отсрочку "Брекзита" на период до выборов в Европарламент.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Тереза Мэй

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Мэй пережила второй вотум недоверия

    После провала голосования в британском парламенте по соглашению о выходе Великобритании из ЕС депутаты провели голосование по вотуму недоверия правительству Терезе Мэй. Премьер-министр одержала победу благодаря поддержке депутатов-консерваторов и союзников из Демократической юнионистской партии.

  • Дебаты в британском паламенте о плане выхода Великобритании из ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Cокрушительное поражение плана "Брексит" в британском парламенте

    Нижняя палата британского парламента 15 января отклонила соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Против документа высказались 432 депутата, 202 поддержали его. Для принятия соглашения было необходимо не менее 320 голосов. В течение трех дней Лондон должен представить альтернативный план "Брекзита".

  • Тереза Мэй в британском парламенте

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Консерваторы не смогли вынести вотум недоверия Терезе Мэй

    Ряд депутатов британского парламента от Консервативной партии инициировали голосование своей фракции о вотуме недоверия премьер-министру Терезе Мэй. Причиной стал согласованный Мэй с ЕС план "Брекзита", невыгодный, по мнению консерваторов, для Великобритании. Мэй сохранила пост премьера и перенесла голосование в парламенте по "Брекзиту", ранее намеченное на 11 декабря, на середину января.

  • Тереза Мэй и Жан-Клод Юнкер на внеочередном саммите в Брюсселе

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Брюссель и Лондон договорились о выходе Великобритании из ЕС

    25 ноября на внеочередном саммите в Брюсселе главы государств и правительств 27 стран Евросоюза одобрили соглашение с Великобританией о "Брекзите".585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза поддержали лидеры всех европейских стран. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер охарактеризовал сделку как "лучшую из возможных" и назвал ее справедливым компромиссом".

  • Тереза Мэй

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Мэй за мягкий вариант "Брекзит"

    Тереза Мэй, которая заняла пост премьера Великобритании после отставки Дэвида Кэмерона, выступавшего против выхода страны из ЕС, поддерживает модель мягкого Brexit. В частности, после того, как 6 июля 2018 года правительство согласовало коллективную позицию, Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после "Брекзита".

  • Борис Джонсон

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Несогласные ушли в отставку

    Вначале в отставку ушел Дэвид Дэвис - министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС. Затем - министр иностранных дел, сторонник "Брекзита" Борис Джонсон. Они свели на нет попытку премьера Терезы Мэй сплотить свой кабинет, чтобы осуществить мягкий вариант выхода из ЕС. В свою очередь, Джонсон заявил, что реализация "Брекзита" требует от премьера-министра более жесткой позиции по отношению к ЕC.

  • Бывший и нынешний главы МИД Великобритании

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    МИД возглавил противник Brexit

    На должности главы внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона сменил Джереми Хант, ранее занимавший пост министра здравоохранения и социальных дел страны. В отличие от Джонсона, выступавшего за полный "развод" с Евросоюзом, Хант ранее был известен как противник выхода страны из ЕС. На смену Дэвису,также ушедшему в отставку, пришел Доминик Рааб.

  • Флаг ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Что такое мягкий "Брекзит"

    Мягкий вариант "Брекзит" декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Предполагается также, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу "Брекзит".

  • Тереза Мэй и Дональд Туск

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    В Брюсселе приветствуют решение Лондона

    Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзит" Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

  • бюллетень для голосования

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу "Брекзит". В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Как в Великобритании голосовали по вопросу "Брекзит"

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит".

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


Смотреть видео 03:04

Сценарий "Брекзита" Терезы Мэй провалился - что дальше?

 

Контекст

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Сценарий "Брекзита" Терезы Мэй провалился - что дальше?  

Школа выживания: Как препперы Великобритании готовятся к "Брекзиту" - "Европа в фокусе"  

Как Франкфурт борется с Парижем за статус финансовой столицы ЕС  

Также по теме

England, London: Theresa May

Британский парламент проголосовал против нового референдума по "Брекзиту" 14.03.2019

Подавляющее большинство депутатов отвергло предложение отложить "Брекзит" настолько, чтобы провести новый референдум о выходе Британии из состава ЕС. Исход голосования в Палате общин не имеет обязывающей силы.

England, London: Theresa May

Британские депутаты впервые проголосуют о повторном референдуме по "Брекзиту" 14.03.2019

Спикер Палаты общин Великобритании неожиданно принял к рассмотрению заявку о голосовании по повторному референдуму, на котором у британцев была бы возможность отказаться от "Брекзита".

Großbritannien London - Parlamentssitzung

Британский парламент проголосовал против жесткого "Брекзита" 13.03.2019

Итоги голосования в Палате общин не имеют юридической силы, но являются важным политическим сигналом для правительства. 14 марта депутаты рассмотрят вопрос о возможной отсрочке "Брекзита".

Реклама

Самые читаемые

Партнер "Газпрома" Wintershall против СПГ-терминала в Германии  

Эрдоган довел Турцию до рецессии, которая больно бьет по "Газпрому"  

Госдеп США обвиняет РФ в массовых нарушениях прав человека  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно