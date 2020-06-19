 Британский историк: Путин в своей статье прав, но неискренен и о многом умолчал | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 23.06.2020

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Россия

Британский историк: Путин в своей статье прав, но неискренен и о многом умолчал

У Владимира Путина в его статье о Второй мировой войне "хорошие источники и аргументы", но президент России о многом умолчал, заявил в интервью DW британский историк Ричард Эванс.

Владимир Путин

Владимир Путин

На фоне дискуссии о программной статье Владимира Путина о Второй мировой войне DW продолжает знакомить с откликами специалистов на нее. На этот раз мы поговорили о Мюнхенском соглашении 1938 года, пакте Молотова-Риббентропа и вызвавшей критику президента России резолюции Европарламента с профессором Ричардом Эвансом, британским историком, чья трилогия "Третий рейх" считается одной из лучших фундаментальных работ на эту тему.

Deutsche Welle: Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне, точнее - о ее истоках.Что вы о ней думаете?

Ричард Эванс: На поверхности - в статье хорошие источники и аргументы. Тем не менее, я считаю, что она задумана для оправдания политики Сталина. Путин жестко атакует Мюнхенское соглашение осени 1938 года с участием французского и британского правительства, которое сводилось к тому, чтобы разделить Чехословакию и согласиться с требованием Гитлера, что германоязычное население вдоль границ должно быть частью "рейха".

Ричард Эванс

Ричард Эванс

Это ослабило обороноспособность страны, и потом, весной 1939 года, Гитлер оккупировал остальную часть Чехословакии. Большинство историков сегодня разделяют критическое отношение к Мюнхену. Но тогда это решение было невероятно популярным, поскольку отвело угрозу общей войны. Не думаю, что Путин справедлив, когда говорит, что западные политики "замалчивают" Мюнхен. Он признан как важный шаг на пути к войне.

- Президент Путин говорит, что, поскольку Польша тоже поучаствовала в разделе Чехословакии, она также несет часть ответственности за начало Второй мировой войны. Он также обвиняет Польшу в сопротивлении созданию альянса между Францией, Британией и СССР. Это так?

- Нереалистично говорить, что между СССР, Британией и Францией должен был быть пакт. При желании можно обвинять британцев и французов в том, что они не отнеслись к этому серьезно. Думаю, у Путина сильный аргумент, когда он защищает общий принцип пакта о ненападении с Германией в августе 1939 года, потому что британцы тогда не рассматривали антигерманский альянс с СССР серьезно. Причина заключалась в сильных антикоммунистических настроениях в британском правительстве. Он также сожалеет о том, что Лига наций была неэффективной и винит западные страны. Но СССР присоединился к Лиге наций только в 1934 году. Шансы на ее эффективность были минимальными.

Есть много вещей, о которых президент РФ не упоминает или, если использовать его фразу, замалчивает. Первая - это, конечно, секретный протокол к пакту Молотова-Риббентропа, который разделил Польшу на территорию, контролируемую нацистами и СССР, и определил страны Балтии в советскую сферу влияния. Путин намекает, что могли быть секретные протоколы и с участием других стран, но это не так. Мы знаем, что германо-советский пакт предполагал оккупацию Восточной Польши СССР. Эта восточная граница Польши менялась ранее в ходе польско-советской войны после Первой мировой.

Можно аргументировать, что демаркационная линия, которая в итоге разделила нацистскую Германию и СССР после двойного вторжения в 1939 году, была в чем-то исторически оправдана. Но нельзя оправдать то, что СССР установил режим террора в оккупированной части Польши, арестовав десятки тысяч польских интеллектуалов, депортировав их в Сибирь, убив 40 тысяч польских офицеров в Катыни, о чем Путин не упоминает. Наконец, с его стороны неискренне говорить, что население стран Балтии попросило советскую армию войти на их территорию. Нет причины представлять оккупацию Эстонии, Латвии и Литвы как добровольную. Со временем была ползучая русификация этих стран.

Риббентроп и Сталин во время подписания пакта о непападении в Москве, 23 августа 1939 года

Риббентроп и Сталин во время подписания пакта о непападении в Москве, 23 августа 1939 года

Большой вопрос - как это все относиться к началу Второй мировой войны? Никто не утверждает, что пакт Молотова-Риббентропа вызвал Вторую мировую войну. Если оставить в стороне оккупацию части Польши, стран Балтии и некоторых других территорий, это был оборонный пакт. Сталин знал, что он не готов защищать свои границы от нападения немцев. Незадолго до этого он осуществил аресты и убийства множества старших офицеров Красной армии. Одна из самых постыдных страниц - Сталин арестовал коммунистов-беженцев из Германии и отправил их назад в концлагеря "третьего рейха". Путин прав, когда говорит, что СССР не собирался воевать с нацисткой Германией. Некоторые историки считают, что он готовил превентивную войну, но этому нет доказательств.

- То есть вы считаете, что Путин прав, называя пакт Молотова-Риббентропа оправданным?

- В целом, да. Но, конечно, Сталин использовал его, и это невозможно оправдать, чтобы взять под контроль восточную Польщу и страны Балтии. Я думаю, неправильно защищать секретный протокол. Но я не вижу здесь связи со Второй мировой войной. Не думаю, что он обвиняет Польшу за то, что началась война. Невозможно оспаривать тот факт, что Германия начала войну.

- Как понимать вот эту цитату из статьи Путина: "Последовавшая затем трагедия Польши - целиком на совести тогдашнего польского руководства, которое помешало заключению англо‑франко‑советского военного союза и понадеялось на помощь западных партнеров, подставило свой народ под каток гитлеровской машины уничтожения".

- Нельзя забывать, что Польша была тогда военной диктатурой во главе с полковниками, которые были настроены чрезвычайно антикоммунистически, и частично - антисемитски. Повторю еще раз - нереально говорить о том, что мог быть пакт между СССР, Францией, Британией и Польшей. Не стоит забывать, что провозглашенной целью Сталина было создание коммунистических режимов по всей Европе.

- И в статье, и в высказываниях ранее президент Путин резко критикует резолюцию Европарламента, принятую в сентябре 2019 года. Там среди прочего сказано, что пакт Молотова-Риббентропа с его секретным протоколом "проложил дорогу войне". Кроме того, война там названа "непосредственным результатом" этого пакта. Это так?

- Да, это проложило дорогу, но если продолжать метафору, нужен кто-то, кто по ней поедет. Конечно, Гитлеру очень хотелось завоевать Польшу, не опасаясь, что с ним будет воевать Красная армия. То есть пакт проложил дорогу, но не вызвал войну. Тем не менее, и это меня беспокоит, в Европейском Союзе все чаще ставят знак равенства между СССР и нацисткой Германией.

Да, оба были тоталитарными государствами, но если посмотреть на их планы в Восточной Европе, то, конечно, СССР установил режим жестокого террора, но нацисты в своем плане предполагали уничтожить большинство живущих там людей. Здесь есть разница. Также вызывает беспокойство, что в некоторых странах те, кто сотрудничал с нацистами и был антисемитом, например, Степан Бандера в Украине, были объявлены национальными героями. ЕС чрезмерно готов не замечать эти различия.

- Что еще не упомянул Путин, но что важно для понимания истоков Второй мировой войны?

- Он совсем не касается фундаментального вопроса - это Гитлер был движущей силой и начал Вторую мировую войну, эта была его цель - завоевать Восточную Европу, начиная с Польши. В целом меня не удивило то, что Путин написал о ведущей роли СССР в победе над Гитлером, это в значительной степени справедливо. Но он не упомянул об огромных советских потерях, которые были, в том числе, связаны с тем, что Сталин не ценил жизни воинов своей армии.

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    Подписание

    Иоахим фон Риббентроп (слева), Иосиф Сталин (второй слева) и Вячеслав Молотов (ставит подпись, сидит справа). Со стороны СССР договор был подписан наркомом по иностранным делам Молотовым, со стороны Германии - ее министром иностранных дел Риббентропом. Договор часто называют "пактом Молотова-Риббентропа".

  • Вячеслав Молотов (слева) и Адольф Гитлер (справа)

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Молотов и Гитлер

    Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. С ответным визитом в Берлине был Молотов. На снимке он слева с Гитлером и переводчиком.

  • Сталин

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    Гитлер о пакте и позиции Сталина

    "Наши враги рассчитывали на то, что Россия станет нашим противником после завоевания Польши... Я был убежден, что Сталин никогда не примет предложения англичан. Только безоглядные оптимисты могли думать, что Сталин настолько глуп, что не распознает их истинной цели. Россия не заинтересована в сохранении Польши… Теперь... путь солдатам открыт", - Адольф Гитлер (1939 год).

  • Гитлер

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    "...как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами", - из выступления Сталина (1941 год, после нападения Гитлера на СССР).

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Предыстория

    Договор был подписан после периода очень серьезного охлаждения советско-германских отношений, вызванного приходом Гитлера к власти, и вооруженных конфликтов, в которых СССР противостоял гитлеровской коалиции: Германии и Италии в Испании, Японии на Дальнем Востоке. Договор стал неожиданностью не только для третьих стран, но и для населения СССР и Германии.

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Результаты

    1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел страны был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Начало Второй мировой

    Польская кампания вермахта - военная операция, в результате которой территория Польши была полностью оккупирована, а ее части аннексированы "третьим рейхом" и СССР. В ответ на агрессию Гитлера Великобритания и Франция объявили войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой ее начала ринято считать 1 сентября 1939 года - день вторжения в Польшу.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Раздел Польши

    Германские войска нанесли поражение вооруженным силам Польши. 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска - как сообщалось официально, с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Территория Польши была поделена между Германией и Советским Союзом в соответствии с секретными протоколами к договорам о ненападении и о дружбе и границе, а также Литвой и Словакией.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Совместный парад в Бресте

    14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус атаковал Брест-на-Буге (тогда польский город) и занял его. 22 сентября Брест был передан 29-й танковой бригаде Красной армии во время импровизированного парада. Парад принимают: в центре - генерал Гудериан (командующий 19-й моторизованным корпусом), справа - командир 29-й легкотанковой бригады РККА, комбриг Семен Кривошеин.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Город-символ

    Город Брест вошел в состав СССР как центр новообразованной Брестской области Белорусской ССР. По реке Западный Буг пролегла советско-германская демаркационная линия. И именно этот город 22 июня 1941 года одним из первых подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. На фото - парад при передаче города Красной армии в 1939 году.

  • Немецкие танки в Польше, 1939 год

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Чем кончилась дружба

    После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма.

    Автор: Дарья Брянцева


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В Освенциме чтили память жертв нацизма: Путина не было из-за спора с Польшей. DW Новости (27.01.2020)

  

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