Британский историк: Путин в своей статье прав, но неискренен и о многом умолчал

На фоне дискуссии о программной статье Владимира Путина о Второй мировой войне DW продолжает знакомить с откликами специалистов на нее. На этот раз мы поговорили о Мюнхенском соглашении 1938 года, пакте Молотова-Риббентропа и вызвавшей критику президента России резолюции Европарламента с профессором Ричардом Эвансом, британским историком, чья трилогия "Третий рейх" считается одной из лучших фундаментальных работ на эту тему.

Deutsche Welle: Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне, точнее - о ее истоках.Что вы о ней думаете?

Ричард Эванс: На поверхности - в статье хорошие источники и аргументы. Тем не менее, я считаю, что она задумана для оправдания политики Сталина. Путин жестко атакует Мюнхенское соглашение осени 1938 года с участием французского и британского правительства, которое сводилось к тому, чтобы разделить Чехословакию и согласиться с требованием Гитлера, что германоязычное население вдоль границ должно быть частью "рейха".

Ричард Эванс

Это ослабило обороноспособность страны, и потом, весной 1939 года, Гитлер оккупировал остальную часть Чехословакии. Большинство историков сегодня разделяют критическое отношение к Мюнхену. Но тогда это решение было невероятно популярным, поскольку отвело угрозу общей войны. Не думаю, что Путин справедлив, когда говорит, что западные политики "замалчивают" Мюнхен. Он признан как важный шаг на пути к войне.

- Президент Путин говорит, что, поскольку Польша тоже поучаствовала в разделе Чехословакии, она также несет часть ответственности за начало Второй мировой войны. Он также обвиняет Польшу в сопротивлении созданию альянса между Францией, Британией и СССР. Это так?

- Нереалистично говорить, что между СССР, Британией и Францией должен был быть пакт. При желании можно обвинять британцев и французов в том, что они не отнеслись к этому серьезно. Думаю, у Путина сильный аргумент, когда он защищает общий принцип пакта о ненападении с Германией в августе 1939 года, потому что британцы тогда не рассматривали антигерманский альянс с СССР серьезно. Причина заключалась в сильных антикоммунистических настроениях в британском правительстве. Он также сожалеет о том, что Лига наций была неэффективной и винит западные страны. Но СССР присоединился к Лиге наций только в 1934 году. Шансы на ее эффективность были минимальными.

Есть много вещей, о которых президент РФ не упоминает или, если использовать его фразу, замалчивает. Первая - это, конечно, секретный протокол к пакту Молотова-Риббентропа, который разделил Польшу на территорию, контролируемую нацистами и СССР, и определил страны Балтии в советскую сферу влияния. Путин намекает, что могли быть секретные протоколы и с участием других стран, но это не так. Мы знаем, что германо-советский пакт предполагал оккупацию Восточной Польши СССР. Эта восточная граница Польши менялась ранее в ходе польско-советской войны после Первой мировой.

Можно аргументировать, что демаркационная линия, которая в итоге разделила нацистскую Германию и СССР после двойного вторжения в 1939 году, была в чем-то исторически оправдана. Но нельзя оправдать то, что СССР установил режим террора в оккупированной части Польши, арестовав десятки тысяч польских интеллектуалов, депортировав их в Сибирь, убив 40 тысяч польских офицеров в Катыни, о чем Путин не упоминает. Наконец, с его стороны неискренне говорить, что население стран Балтии попросило советскую армию войти на их территорию. Нет причины представлять оккупацию Эстонии, Латвии и Литвы как добровольную. Со временем была ползучая русификация этих стран.

Риббентроп и Сталин во время подписания пакта о непападении в Москве, 23 августа 1939 года

Большой вопрос - как это все относиться к началу Второй мировой войны? Никто не утверждает, что пакт Молотова-Риббентропа вызвал Вторую мировую войну. Если оставить в стороне оккупацию части Польши, стран Балтии и некоторых других территорий, это был оборонный пакт. Сталин знал, что он не готов защищать свои границы от нападения немцев. Незадолго до этого он осуществил аресты и убийства множества старших офицеров Красной армии. Одна из самых постыдных страниц - Сталин арестовал коммунистов-беженцев из Германии и отправил их назад в концлагеря "третьего рейха". Путин прав, когда говорит, что СССР не собирался воевать с нацисткой Германией. Некоторые историки считают, что он готовил превентивную войну, но этому нет доказательств.

- То есть вы считаете, что Путин прав, называя пакт Молотова-Риббентропа оправданным?

- В целом, да. Но, конечно, Сталин использовал его, и это невозможно оправдать, чтобы взять под контроль восточную Польщу и страны Балтии. Я думаю, неправильно защищать секретный протокол. Но я не вижу здесь связи со Второй мировой войной. Не думаю, что он обвиняет Польшу за то, что началась война. Невозможно оспаривать тот факт, что Германия начала войну.

- Как понимать вот эту цитату из статьи Путина: "Последовавшая затем трагедия Польши - целиком на совести тогдашнего польского руководства, которое помешало заключению англо‑франко‑советского военного союза и понадеялось на помощь западных партнеров, подставило свой народ под каток гитлеровской машины уничтожения".

- Нельзя забывать, что Польша была тогда военной диктатурой во главе с полковниками, которые были настроены чрезвычайно антикоммунистически, и частично - антисемитски. Повторю еще раз - нереально говорить о том, что мог быть пакт между СССР, Францией, Британией и Польшей. Не стоит забывать, что провозглашенной целью Сталина было создание коммунистических режимов по всей Европе.

- И в статье, и в высказываниях ранее президент Путин резко критикует резолюцию Европарламента, принятую в сентябре 2019 года. Там среди прочего сказано, что пакт Молотова-Риббентропа с его секретным протоколом "проложил дорогу войне". Кроме того, война там названа "непосредственным результатом" этого пакта. Это так?

- Да, это проложило дорогу, но если продолжать метафору, нужен кто-то, кто по ней поедет. Конечно, Гитлеру очень хотелось завоевать Польшу, не опасаясь, что с ним будет воевать Красная армия. То есть пакт проложил дорогу, но не вызвал войну. Тем не менее, и это меня беспокоит, в Европейском Союзе все чаще ставят знак равенства между СССР и нацисткой Германией.

Да, оба были тоталитарными государствами, но если посмотреть на их планы в Восточной Европе, то, конечно, СССР установил режим жестокого террора, но нацисты в своем плане предполагали уничтожить большинство живущих там людей. Здесь есть разница. Также вызывает беспокойство, что в некоторых странах те, кто сотрудничал с нацистами и был антисемитом, например, Степан Бандера в Украине, были объявлены национальными героями. ЕС чрезмерно готов не замечать эти различия.

- Что еще не упомянул Путин, но что важно для понимания истоков Второй мировой войны?

- Он совсем не касается фундаментального вопроса - это Гитлер был движущей силой и начал Вторую мировую войну, эта была его цель - завоевать Восточную Европу, начиная с Польши. В целом меня не удивило то, что Путин написал о ведущей роли СССР в победе над Гитлером, это в значительной степени справедливо. Но он не упомянул об огромных советских потерях, которые были, в том числе, связаны с тем, что Сталин не ценил жизни воинов своей армии.

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