Британские эксперты присоединятся к расследованию авиакатастрофы в Иране

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ответ на просьбу президента Украины Владимира Зеленского пообещал направить в Иран "лучших британских специалистов" для расследования обстоятельств крушения украинского самолета в Иране. Об этом он заявил в телефонном разговоре, о котором сообщается в заявлении президентской администрации в Киеве, опубликованном в четверг, 9 января.

Зеленский также подтвердил готовность украинской стороны "в полной мере приобщиться к деятельности специальной совместной следственной группы в Иране".

Канада призывает обеспечить доступ в Иран официальных лиц

Между тем министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань во время телефонного разговора с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом призвал руководство в Тегеране обеспечить доступ в страну канадских официальных лиц для предоставления консульской поддержки, помощи в идентификации жертв авиакатастрофы и участия в расследовании причин трагедии.

"У Канады и канадцев имеется много вопросов, на которые необходимо дать ответ", - цитируется в заявлении МИД Канады слова главы ведомства. Канада не поддерживает дипломатических отношений с Ираном с 2012 года.

Турецкие авиакомпании приостанавливают полеты в Иран и Ирак

Между тем агентство Reuters сообщает, что полеты в Иран и Ирак приостанавливают турецкие авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus Airlines. Авиасообщение будет прервано вечером 9 января примерно на сутки в связи с эскалацией конфликта между США и Ираном, пишет агентство со ссылкой на источники в авиакомпаниях.

Иранское агентство гражданской авиации в тот же день сообщило о первой совместной встрече иранской и украинской следственных групп. В ней также участвовали представители украинской авиакомпании. Также Тегеран пригласил представителей канадских и шведских властей согласно правилам Международной организации гражданской авиации, сообщило ведомство в Twitter.

Авиакатастрофа близ Тегерана

Самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ), выполнявший 8 января рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился через несколько минут после вылета из аэропорта. Все 176 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди жертв - 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, а также шведы, афганцы и британцы.

На следующий день иранские эксперты обнародовали доклад о причинах авиакатастрофы, заявив, что авария произошла из-за технической неисправности. По их данным, непосредственно перед крушением самолет загорелся. При этом пилоты не подавали сигнала о нештатной ситуации на борту и не отправляли запроса о помощи.

В свою очередь Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины считает одной из версий гибели украинского самолета поражение российской ракетой ЗРК "Тор". Прибывшая в Иран украинская комиссия в настоящее время согласовывает с властями Ирана вопрос о выезде на место катастрофы, чтобы заняться поисками обломков российской ракеты, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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