 Британские эксперты присоединятся к расследованию авиакатастрофы в Иране | Новости из Германии об Украине | DW | 09.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Британские эксперты присоединятся к расследованию авиакатастрофы в Иране

Премьер-министр Великобритании Джонсон пообещал направить в Иран "лучших экспертов" для помощи в расследовании крушения украинского самолета.

Цветы и фотография в память о погибших в авиакатастрофе в Иране

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ответ на просьбу президента Украины Владимира Зеленского пообещал направить в Иран "лучших британских специалистов" для расследования обстоятельств крушения украинского самолета в Иране. Об этом он заявил в телефонном разговоре, о котором сообщается в заявлении президентской администрации в Киеве, опубликованном в четверг, 9 января.

Зеленский также подтвердил готовность украинской стороны "в полной мере приобщиться к деятельности специальной совместной следственной группы в Иране".

Канада призывает обеспечить доступ в Иран официальных лиц

Между тем министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань во время телефонного разговора с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом призвал руководство в Тегеране обеспечить доступ в страну канадских официальных лиц для предоставления консульской поддержки, помощи в идентификации жертв авиакатастрофы и участия в расследовании причин трагедии.

"У Канады и канадцев имеется много вопросов, на которые необходимо дать ответ", - цитируется в заявлении МИД Канады слова главы ведомства. Канада не поддерживает дипломатических отношений с Ираном с 2012 года.

Турецкие авиакомпании приостанавливают полеты в Иран и Ирак

Между тем агентство Reuters сообщает, что полеты в Иран и Ирак приостанавливают турецкие авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus Airlines. Авиасообщение будет прервано вечером 9 января примерно на сутки в связи с эскалацией конфликта между США и Ираном, пишет агентство со ссылкой на источники в авиакомпаниях.

Иранское агентство гражданской авиации в тот же день сообщило о первой совместной встрече иранской и украинской следственных групп. В ней также участвовали представители украинской авиакомпании. Также Тегеран пригласил представителей канадских и шведских властей согласно правилам Международной организации гражданской авиации, сообщило ведомство в Twitter.

Авиакатастрофа близ Тегерана

Контекст

Эксперты критикуют действия МИДа и Верховной рады, но в целом считают реакцию властей адекватной. Шокированные катастрофой украинцы выражают соболезнования родственникам жертв аварии. (08.01.2020)

Вблизи Тегерана 8 января разбился пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Все люди, находившиеся на борту, погибли. В МАУ отвергают версию о неисправности самолета. (08.01.2020)

Самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ), выполнявший 8 января рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился через несколько минут после вылета из аэропорта. Все 176 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди жертв - 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, а также шведы, афганцы и британцы.

На следующий день иранские эксперты обнародовали доклад о причинах авиакатастрофы, заявив, что авария произошла из-за технической неисправности. По их данным, непосредственно перед крушением самолет загорелся. При этом пилоты не подавали сигнала о нештатной ситуации на борту и не отправляли запроса о помощи.

В свою очередь Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины считает одной из версий гибели украинского самолета поражение российской ракетой ЗРК "Тор". Прибывшая в Иран украинская комиссия в настоящее время согласовывает с властями Ирана вопрос о выезде на место катастрофы, чтобы заняться поисками обломков российской ракеты, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Смотрите также:

  • Иранский флаг на фоне нефтяной вышки

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США ввели новые санкции против Ирана

    5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

  • Президент Трамп после оглашения решения о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США вышли из соглашения по Ирану

    8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

  • Логотип МАГАТЭ

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран соблюдал условия сделки

    До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

  • Трамп показывает свою подпись под документом о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Какие санкции вступили в силу

    После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

  • Могерини и Зарифи

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    ЕС сожалеет о новых санкциях США

    Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

  • Хасан Роухани

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран намерен продолжать торговлю нефтью

    Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

  • Мохаммад Джавад Зариф

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Угрозы Тегерана на фоне санкций США

    Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

  • Протесты в Иране (фото из архива)
    Еще по теме

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Введение санкций привело к протестам

    Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 00:56

Пассажиры аэропорта в Киеве о запрете полетов над зонами конфликтов

Контекст

Санкции США против Ирана - хроника противостояния

В ноябре 2018 года США ввели новые санкции против Ирана, которые грозят парализовать экономику страны. До этого президент Трамп заявил о выходе из договора по иранской ядерной программе. Галерея DW о том, как это было. (18.01.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Пассажиры аэропорта в Киеве о запрете полетов над зонами конфликтов  

Что стало причиной крушения украинского лайнера Boeing в Иране?  

Конфликт США и Ирана: что дальше?  

Также по теме

Ukraine Kiew | Trauer nach Flugzeugabsturz im Iran

Катастрофа самолета PS752 в Иране: Украина в трауре 08.01.2020

Эксперты критикуют действия МИДа и Верховной рады, но в целом считают реакцию властей адекватной. Шокированные катастрофой украинцы выражают соболезнования родственникам жертв аварии.

Реклама

Самые читаемые

Российские танцовщицы в Египте: причина феноменального успеха  

Комментарий: Смысл и бессмыслие "Турецкого потока"  

Лесные пожары в Австралии 2020 года (фотогалерея)  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно