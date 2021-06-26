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Босфор

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ISTANBUL, TURKEY - JANUARY 17: People watch on as a cargo ship passes by on the Bosphorus Strait on January 17, 2018 in Istanbul, Turkey. An ambitious canal project that would link the Mediterranean Sea and the Black Sea and a project Turkish President Recep Tayyip Erdogan has dubbed one of his crazy projects. unveiled its planned route this week amid controversy. The project dubbed Canal Istanbul would reduce marine traffic on the busy Bosphorus Strait. The Bosphorus is one of the world's busiest waterways. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

Новый мегапроект Эрдогана: благо или вред для Стамбула? 26.06.2021

Канал "Стамбул", о начале строительства которого объявил президент Турции, соединит два моря и станет дублером Босфорского пролива. Но его строительство может обернуться экологической и экономической бедой для города.

Страшная тайна Балтийского моря: что спрятано на морском дне со времен мировых войн. Европа в фокусе 13.05.2021

Также в программе: как бизнес-консультант из Турции разоблачает ложь российских судовладельцев, как в Португалии молодежь борется против глобального потепления и кем работает самый татуированный мужчина во Франции?
20.03.21 *** U.S. Navy guided-missile destroyer USS Thomas Hudner (DDG-116) sails in the Bosphorus, on its way to the Black Sea, in Istanbul, Turkey March 20, 2021. REUTERS/Murad Sezer

США направляют два корабля ВМС в Черное море 09.04.2021

Турция в соответствии с конвенцией Монтре уведомила Москву о проходе через проливы Босфор и Дарданеллы кораблей США.
A student shouts slogans as they march to Besiktis district from Bogazici university on January 6, 2021 in Istanbul during a protest against the direct appointment of the new rector to Bogazici university by Turkish President. - Turkish police detained 17 people after hundreds attended a student-led protest against the appointment by the President of a rector of a top university in Istanbul. (Photo by Ozan KOSE / AFP) (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

Эрдоган возложил ответственность за протесты студентов на оппозицию и профессоров 06.02.2021

Оппозиционные партии и некоторые преподаватели провоцировали студентов устраивать протесты против назначения нового ректора Босфорского университета, заявил президент Турции.
Proteste an der Bogazici Universität in İstanbul, einige Stundeten wurden festgenommen.

В Турции задержаны свыше сотни участников студенческих протестов 02.02.2021

Студенческие протесты в Стамбуле не утихают в связи с назначением президентом Турции нового ректора Босфорского университета.
Police in riot gear fire tear gas as they clash with students of Bogazici University, in Istanbul, Monday, Jan. 4, 2021. Turkish police on Monday clashed with hundreds of students protesting President Recep Tayyip Erdogan's appointment of a figure with ties to his ruling party as rector to one of Turkey's most prestigious universities. (AP Photo/Zeynep Kuray)

В Стамбуле задержаны протестовавшие против назначения Эрдоганом ректора 05.01.2021

В Стамбуле прошел протест против назначения президентом Эрдоганом нового ректора Босфорского университета. 28 человек подозревают в нарушении правил проведения массовых акций.
15.03.2016 HANDOUT - ARCHIV - Das am 15.03.2016 von der Pressestelle des russischen Verteidigungsministeriums zur Verfügung gestellte Foto zeigt russische Truppen, die vor ihrem ....Abzug von der Luftwaffenbasis in Hemeimeem (Syrien) angetreten sind. Nach mehr als zwei Jahren soll die russische Luftwaffe ihren Einsatz in Syrien nun beenden. (zu dpa «Putin ordnet Rückzug aus Syrien an - Besuch auf Militärbasis» vom 11.12.2017) Foto: Vadim Grishankin/Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Россия наращивает военную мощь в Сирии перед саммитом с Турцией 05.03.2020

Москва осуществляет военные поставки в Сирию самыми высокими темпами с октября, когда США вывели из этой страны часть своих войск. В Турции полагают, что это может осложнить встречу Эрдогана и Путина.
30.07.2015 epa04866359 Pipelay vessel Saipem 7000 passes through the Bosphorus for the construction of Russia's South Stream gas pipeline to Europe, in Istanbul, Turkey, 30 July 2015. The vessel is on route to Rotterdam, the Netherlands after starting constructions of South Stream and turkish Stream. EPA/SEDAT SUNA Copyright: picture-alliance/dpa/EPA/S. Suna

"Турецкий поток" на фоне геополитических игр России и Турции 07.01.2020

Путин и Эрдоган 8 января откроют газопровод "Турецкий поток", который стал еще одним шагом к сближению двух стран. Но несмотря на сотрудничество, Москвой и Анкарой нередко движут прямо противоположные интересы.
21.10.2016 FILE PHOTO: Russian Navy's reconnaissance ship Liman of the Black Sea fleet sails in the Bosphorus, on its way to the Mediterranean Sea, in Istanbul, Turkey, October 21, 2016. A Togo-flagged ship collided with a Russian intelligence vessel near Turkey's Black Sea Coast on April 27, 2017, and some 78 crew members had been evacuated from the Russian ship, a Turkish coastal safety official told Reuters. REUTERS/Murad Sezer/File Photo

Украина требует закрыть Босфор для российского флота 29.11.2018

Глава ВМС Украины Воронченко считает, что мир должен наказать Россию за инцидент в Керченском проливе. Премьер Украины Гройсман призвал Запад принять зеркальные меры против РФ за блокаду судоходства в Азовском море.
10.04.2018 *** German Chancellor Angela Merkel (L) shakes hands with Ukraine's President Petro Poroshenko at the end of a joint press conference after talks about fragile truce on April 10, 2018 in Berlin. / AFP PHOTO / Odd ANDERSEN (Photo credit should read ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images)

Порошенко в Берлине у Меркель: газ и Донбасс 10.04.2018

Президент Украины убедил канцлера Германии в политической подоплеке проекта "Северный поток-2" и заручился поддержкой Берлина своего видения мандата "голубых касок" в Донбассе.
July 16, 2016. epa05427267 People on vehicles drive by Turkish army tanks on a road in Istanbul, Turkey, 16 July 2016. Turkish Prime Minister Yildirim reportedly said that the Turkish military was involved in an attempted coup d'etat. The Turkish military meanwhile stated it had taken over control. EPA/TOLGA BOZOGLU | picture-alliance/dpa/T.Bozoglu

В Турции судят почти 150 бывших военных за участие в путче 09.10.2017

143 бывших турецких военных обвиняют в убийстве десятков мирных граждан во время попытки путча в 2016 году. Среди подсудимых - 30 офицеров.
27.05.2016 **** The Russian Navy's landing ship Minsk is escorted by a Turkish Navy Coast Guard boat as it sets sails in the Bosphorus, on its way to the Mediterranean Sea, in Istanbul, Turkey, May 27, 2016. REUTERS/Murad Sezer © Reuters/M. Sezer

Турция усилила охрану на Босфоре из-за возможной атаки ИГ на российский флот 16.05.2017

Власти Стамбула усилили меры безопасности на Босфоре на фоне сообщений о том, что боевики "Исламского государства", возможно, готовят нападение на российские корабли.
21.10.2016 FILE PHOTO: Russian Navy's reconnaissance ship Liman of the Black Sea fleet sails in the Bosphorus, on its way to the Mediterranean Sea, in Istanbul, Turkey, October 21, 2016. A Togo-flagged ship collided with a Russian intelligence vessel near Turkey's Black Sea Coast on April 27, 2017, and some 78 crew members had been evacuated from the Russian ship, a Turkish coastal safety official told Reuters. REUTERS/Murad Sezer/File Photo

Российский разведчик "Лиман" мог затонуть по вине иностранного судна 27.04.2017

ЧП в 40 километрах к северо-западу от пролива Босфор произошло в условиях тумана. Жертв и пропавших без вести нет.
epa05031629 A handout frame grab from video footage published on the official website of the Russian Defence Ministry 18 November 2015 shows Russian TU-22M3 long-range strategic bombers dropping OFAB-250-270 bombs at targets in Syria. Russian aviation has significantly increased the intensity of strikes against what Russia says were Islamic State targets in Syria. EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE BEST QUALITY AVAILABLE/HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++ | (c) picture-alliance/dpa/Russian Defence Ministry

Как относятся в Берлине к идее санкций против России за Сирию 06.10.2016

В прессе появилась информация о якобы имеющихся на Западе планах ввести против России санкции за действия в Сирии. Опрошенные DW политики и эксперты относятся к этому скептически.

В Турции открыли третий мост через Босфор (27.08.2016) 27.08.2016

В Стамбуле торжественно открыли мост, который стал частью строящейся Северной Мармарийской окружной дороги. Проект стоимостью 3 млрд долларов реализовали всего за 3,5 года.
26.08.2016 *** Red and white balloons are released during the opening ceremony of newly built Yavuz Sultan Selim bridge, the third bridge over the Bosphorus linking the city's European and Asian sides in Istanbul, Turkey, August 26, 2016. REUTERS/Murad Sezer © Reuters/M. Sezer

В Стамбуле открыли третий мост через Босфор 26.08.2016

Проект, стоимость которого оценивается приблизительно в 3 миллиарда долларов, был реализован в рекордные три с половиной года. По мосту проложена восьмиполосная автомагистраль и двухколейная железная дорога.
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