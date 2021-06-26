Босфорский пролив

Россия наращивает военную мощь в Сирии перед саммитом с Турцией

Москва осуществляет военные поставки в Сирию самыми высокими темпами с октября, когда США вывели из этой страны часть своих войск. В Турции полагают, что это может осложнить встречу Эрдогана и Путина.