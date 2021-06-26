Босфорский пролив

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Канал "Стамбул", о начале строительства которого объявил президент Турции, соединит два моря и станет дублером Босфорского пролива. Но его строительство может обернуться экологической и экономической бедой для города.
Также в программе: как бизнес-консультант из Турции разоблачает ложь российских судовладельцев, как в Португалии молодежь борется против глобального потепления и кем работает самый татуированный мужчина во Франции?
Турция в соответствии с конвенцией Монтре уведомила Москву о проходе через проливы Босфор и Дарданеллы кораблей США.
Оппозиционные партии и некоторые преподаватели провоцировали студентов устраивать протесты против назначения нового ректора Босфорского университета, заявил президент Турции.
Студенческие протесты в Стамбуле не утихают в связи с назначением президентом Турции нового ректора Босфорского университета.
В Стамбуле прошел протест против назначения президентом Эрдоганом нового ректора Босфорского университета. 28 человек подозревают в нарушении правил проведения массовых акций.
Москва осуществляет военные поставки в Сирию самыми высокими темпами с октября, когда США вывели из этой страны часть своих войск. В Турции полагают, что это может осложнить встречу Эрдогана и Путина.
Путин и Эрдоган 8 января откроют газопровод "Турецкий поток", который стал еще одним шагом к сближению двух стран. Но несмотря на сотрудничество, Москвой и Анкарой нередко движут прямо противоположные интересы.
Глава ВМС Украины Воронченко считает, что мир должен наказать Россию за инцидент в Керченском проливе. Премьер Украины Гройсман призвал Запад принять зеркальные меры против РФ за блокаду судоходства в Азовском море.
Президент Украины убедил канцлера Германии в политической подоплеке проекта "Северный поток-2" и заручился поддержкой Берлина своего видения мандата "голубых касок" в Донбассе.
143 бывших турецких военных обвиняют в убийстве десятков мирных граждан во время попытки путча в 2016 году. Среди подсудимых - 30 офицеров.
Власти Стамбула усилили меры безопасности на Босфоре на фоне сообщений о том, что боевики "Исламского государства", возможно, готовят нападение на российские корабли.
ЧП в 40 километрах к северо-западу от пролива Босфор произошло в условиях тумана. Жертв и пропавших без вести нет.
В прессе появилась информация о якобы имеющихся на Западе планах ввести против России санкции за действия в Сирии. Опрошенные DW политики и эксперты относятся к этому скептически.
В Стамбуле торжественно открыли мост, который стал частью строящейся Северной Мармарийской окружной дороги. Проект стоимостью 3 млрд долларов реализовали всего за 3,5 года.
Проект, стоимость которого оценивается приблизительно в 3 миллиарда долларов, был реализован в рекордные три с половиной года. По мосту проложена восьмиполосная автомагистраль и двухколейная железная дорога.
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