Борьба с SARS-CoV-2: ЕС выделил 25 млрд евро на поддержку экономики

Главы государств и правительств Евросоюза в ходе видеоконференции во вторник, 10 марта, согласовали четыре приоритетных пункта по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2. Один из них касается смягчения экономических последствий распространения заболевания. Для этого выделены 25 млрд евро, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

"Мы воспользуемся всеми средствами, имеющимися в нашем распоряжении, чтобы европейская экономика выстояла в этой буре", - пообещала она на совместной пресс-конференции с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем. Деньги пойдут, среди прочего, на поддержку здравоохранения, рынка труда, а также малых и средних предприятий и их сотрудников.

Кроме того, необходимо ограничить распространение инфекции. Принимаемые для этого меры должны быть основаны на научном и медицинском опыте, а также носить соразмерные масштабы, решили участники конференции.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель призвал коллег координировать национальные мероприятия по борьбе с вирусом. А глава Евросовета добавил, что министры здравоохранения и внутренних дел стран ЕС будут проводить ежедневные совещания по видеосвязи.

Еврокомиссия должна изучить спрос на медицинские материалы и представить предложения по предотвращению их возможного дефицита. Внутренний рынок должен работать должным образом и без необоснованных препятствий, подчеркнул Мишель.

140 млн евро на проекты по разработке вакцины против коронавируса

Еще один приоритетный пункт касается научных исследований с целью разработки вакцины против вируса нового типа. Брюссель подготовил для этих целей 140 млн евро и отобрал 17 проектов.

Коронавирус SARS-CoV-2 распространился более чем в 110 странах с начала вспышки в Китае в конце 2019 года. В мире выявлено уже свыше 118 000 случаев заражения, выздоровели более 65000 человек, но свыше 4200 больных скончались. Абсолютное большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на КНР. В Европе по распространению вируса лидирует Италия.

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