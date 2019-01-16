 Борис Джонсон против выплаты ЕС без пересмотра условий ″Брекзита″ | Новости из Германии о Европе | DW | 09.06.2019

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Европа

Борис Джонсон против выплаты ЕС без пересмотра условий "Брекзита"

Существующий проект соглашения о "Брекзите" предполагает, что Лондон должен выплатить Брюсселю около 44 млрд евро, которые составляют британскую долю в общеевропейских финансовых решениях.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон, который считается наиболее вероятным преемником Терезы Мэй на посту премьер-министра, заявил, что не стал бы выплачивать Евросоюзу около 44 млрд евро, предусмотренные в качестве компенсации за "Брекзит", пока не добьется более приемлемых для Лондона условий выхода из ЕС. Об этом он сказал в интервью газете The Sunday Times, опубликованном в воскресенье, 9 июня.

Контекст

Из-за противоречий с парламентом по планам "Брекзита" Тереза Мэй покинула пост главы Консервативной партии и объявила о скором уходе с поста премьер-министра. DW о политическом пути Мэй. (24.05.2019)

После того как британский парламент решительно отверг договор с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС, ситуация стала непредсказуемой. Что теперь может и должно произойти? (16.01.2019)

В интервью DW британский эксперт из Chatham House Джеймс Никси прокомментировал возможную санкционную политику Лондона после "Брекзита". (18.04.2019)

"Наши друзья и партнеры должны понимать, что деньги будут удерживаться до тех пор, пока у нас не будет большей ясности относительно дальнейших действий", - отметил Джонсон. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о своей поддержке кандидатуры Бориса Джонсона и рекомендовал новому британскому премьеру не платить компенсацию Брюсселю, если тот не пойдет на условия Лондона.

Преемник Мэй должен определиться до середины июля

Существующий проект соглашения о "Брекзите" предполагает, что Лондон должен выплатить Брюсселю около 44 млрд евро, которые составляют британскую долю в принятых с их участием общеевропейских финансовых решениях - бюджете ЕС, совместных фондах и пенсионных обязательствах.

Изначально Великобритания должна была выйти из состава ЕС 31 марта 2019 года. Но британские парламентарии трижды отклонили соглашение об условиях "Брекзита", достигнутое правительством Терезы Мэй и Брюсселем.  В итоге Лондону была предоставлена отсрочка до 31 октября.

24 мая Тереза Мэй заявила об уходе в отставку с постов главы Консервативной партии и премьер-министра страны. Теперь партия до середины июля должна будет выбрать нового председателя. На этот пост намерены претендовать 11 политиков.  Больше всего шансов, по мнению наблюдателей, у бывшего мэра Лондона и экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона, сторонника жесткого выхода страны из Евросоюза. Новый председатель консерваторов должен будет также возглавить правительство Великобритании.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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