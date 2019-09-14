Борис Джонсон допускает заключение соглашения о "Брекзите" с Брюсселем

Лондон и Брюссель на октябрьском саммите глав государств и правительств стран-членов ЕС могут договориться по вопросу выхода Соединенного королевства из состава Евросоюза. Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью изданию Mail on Sunday, опубликованном в воскресенье, 15 сентября. Политик подчеркнул, что намерен отправиться на встречу 17 октября и "достичь соглашения".

Если же стороны не смогут прийти к единому мнению, Великобритания выйдет из состава Евросоюза 31 октября, добавил Джонсон. По мнению британского премьера, удастся отыскать способы обойти закон о недопущении жесткого "Брекзита", заблокированный парламентом. При этом глава британского правительства сравнил Соединенное королевство с вымышленным супергероем комиксов Халком, "который становился тем сильнее, чем больше его злили", и всякий раз умудрялся найти выход из затруднительной ситуации.

Граница с Ирландией - один из камней преткновения между Лондоном и Брюсселем

Кроме того, политик заявил о существенном прогрессе в вопросе о границе с Ирландией, который остается основным камнем преткновения в деле заключения договора между Лондоном и Брюсселем. Евросоюз настаивает на так называемом механизме "бэкстоп". Он призван предотвратить введение таможенного и пограничного контроля между членом ЕС Республикой Ирландия и британской провинцией Северная Ирландия.

16 сентября Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер встретятся в Люксембурге для обсуждения выхода королевства из Европейского Союза.

Критика Джонсона в мемуарах экс-премьера Кэмерона

Между тем бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон раскритиковал действующего главу британского правительства, описав его как политического оппортуниста и беспринципного популиста. Джонсон "вел себя отвратительно, нападал на собственное правительство, игнорировал подлые действия своего лагеря", и превратился в "вывеску эпохи популизма, искажающего истину", пишет экс-премьер в своих мемуарах, выдержки из которых опубликованы изданием The Sunday Times.

По словам Кэмерона, нынешний премьер-министр перед референдумом 2016 года руководствовался чисто эгоистическими мотивами, позиционируя себя как убежденного сторонника "Брекзита". Джонсон, на тот момент занимавший пост мэра Лондона, "поддержал то, во что не верил сам", считает бывший премьер Соединенного Королевства.

Накануне Кэмерон не исключил повторного референдума по вопросу выхода королевства из состава ЕС для урегулирования затянувшегося конфликта.

Еще один консерватор переметнулся к либералам

Между тем еще один представитель Консервативной партии Великобритании, лидером которой является Борис Джонсон, перешел в парламентскую фракцию проевропейски настроенных либеральных демократов из-за разногласий по вопросу "Брекзита". Недопустимо разрешать "двум старым партиям закрывать рот тем, кто придерживается умеренных взглядов, и выталкивать их из политики, если эти ценности разделяют миллионы", написал в воскресной газете The Observer Сэм Джима. Он был одним из 21 тори, которые поддержали в Палате общин законопроект, запрещающий нерегулируемы "Брекзит", и были за это исключены из фракции консерваторов.

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября. Новый глава правительства Борис Джонсон неоднократно объявлял о намерении реализовать "Брекзит" к этому сроку при любых обстоятельствах, в том числе и без соглашения с Брюсселем.

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