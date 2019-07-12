Борис Беккер считается лучшим немецким теннисистом в истории, несмотря на то, что он продержался на первой строчке мирового рейтинга всего 12 недель.
Легенда мирового тенниса Борис Беккер (Boris Becker) стал первым немцем, выигравшим Уимблдонский турнир, и самым молодым его победителем - ему было всего 17 лет. Чемпион мира и олимпийский чемпион, неоднократный победитель турниров "Большого шлема". Тем не менее, первой ракеткой мира он в общей сложности был лишь 12 недель.
ВМС Украины сегодня заявили, что российский корабль "провоцируя на опасную ситуацию" зашел в зону учений НАТО Sea Breeze в Черном море. Маневры НАТО стартовали 1 июля. В них участвуют 18 стран, в том числе Украина. Параллельно с Sea Breeze - свои, как сообщается, плановые учения в Черном море - начала и Россия. Репортаж DW c борта американского эсминца Carney.