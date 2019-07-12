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Борис Беккер

Борис Беккер считается лучшим немецким теннисистом в истории, несмотря на то, что он продержался на первой строчке мирового рейтинга всего 12 недель.

Легенда мирового тенниса Борис Беккер (Boris Becker) стал первым немцем, выигравшим Уимблдонский турнир, и самым молодым его победителем - ему было всего 17 лет. Чемпион мира и олимпийский чемпион, неоднократный победитель турниров "Большого шлема". Тем не менее, первой ракеткой мира он в общей сложности был лишь 12 недель.

Boris Becker bankruptcy sale. File photo dated 08/07/19 of a selection of trophies, awards, and memorabilia from the tennis career of Boris Becker, including the Wimbledon singles trophy (centre top), on show in central London prior to them being offered at auction. The auction of trophies and memorabilia to pay off the debts of the former tennis star has attracted bids totalling around £687,000. Issue date: Thursday July 11, 2019. All 82 lots of items from Mr Becker's sporting career were sold during the auction, which closed four and a half hours after its expected end time on Thursday. The money will benefit the German's creditors after the 51-year-old was declared bankrupt in June 2017. Auctioneers Wyles Hardy & Co said 495 participants of 32 nationalities registered for the auction, with some placing bids from the Wimbledon crowd. See PA story SALE Becker. Photo credit should read: Jonathan Brady/PA Wire URN:44052066 |

Распроданы спортивные трофеи Бориса Беккера 12.07.2019

Немецкий теннисист Беккер накопил долгов на 56 миллионов евро. Его спортивные трофеи проданы за 750 тысяч.

Опасные ситуации в Черном море: как флот России реагирует на учения НАТО и Украины. DW Новости (10.07.2019) 11.07.2019

ВМС Украины сегодня заявили, что российский корабль "провоцируя на опасную ситуацию" зашел в зону учений НАТО Sea Breeze в Черном море. Маневры НАТО стартовали 1 июля. В них участвуют 18 стран, в том числе Украина. Параллельно с Sea Breeze - свои, как сообщается, плановые учения в Черном море - начала и Россия. Репортаж DW c борта американского эсминца Carney.
Tennis - ATP Finals - The O2, London, Britain - November 18, 2018 Germany's Alexander Zverev celebrates with the trophy after winning the final against Serbia's Novak Djokovic Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

Немецкий теннисист впервые со времен Беккера выиграл финальный турнир ATP 18.11.2018

Александр Зверев в финальном поединке обыграл лидера мирового мужского рейтинга серба Новака Джоковича. Немецкий теннисист родился в Гамбурге, но корни у него российские.

24.02.2018, Nordrhein-Westfalen, Kamen: Boris Becker (Head of Men's Tennis DTB) redet bei einer Pressekonferenz vom Westfälischen Tennisverband. Foto: Ina Fassbender/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Как Борис Беккер стал африканским дипломатом, чтобы избежать банкротства 19.06.2018

Легендарный немецкий теннисист Борис Беккер пытается использовать дипломатический иммунитет, чтобы остановить процедуру банкротства, запущенную в его отношении в Великобритании.

BERLIN, GERMANY - JANUARY 18: (L-R) Noah Becker and Boris Becker attends Miranda Konstantinidou Autumn/Winter 2013/14 fashion show during Mercedes-Benz Fashion Week Berlin at Brandenburg Gate on January 18, 2013 in Berlin, Germany. (Photo by Andreas Rentz/Getty Images for IMG)

На депутата АдГ подали в суд за расистское высказывание о сыне Беккера 07.01.2018

В Twitter политика от АдГ Йенса Майера была опубликована запись, оскорбляющая сына теннисиста Бориса Беккера. Позже Майер отрицал авторство, однако адвокат Беккера уже подал на него жалобу в суд.

ARCHIV - Der deutsche Tennisspieler Boris Becker hechtet am 30.06.1985 während des Turniers in Wimbledon nach einem Ball. Als jüngster Spieler und erster Deutscher überhaupt gewann der ungesetzte Boris Becker am 07.07.1985 gegen Curren in vier Sätzen das Wimbledon-Finale. Foto: Rüdiger Schrader/dpa (zu dpa «Wunder, Becker und Olympia-Coups: Deutsche Sensationstriumphe» am 01.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Борис Беккер: великому теннисисту исполнилось 50 лет 22.11.2017

Биография знаменитого немецкого спортсмена полна как взлетов, так и падений. Шестикратный победитель турниров Большого шлема прославился также своими любовными похождениями и финансовыми махинациями.
(FILE) German Formula One driver Sebastian Vettel of Red Bull celebrates his third world championship in a row with his team after the Formula One Grand Prix of Brazil at Autodromo Jose Carlos Pace in Sao Paulo, Brazil, 25 November 2012. Photo: Jens Buettner/dpa (zu dpa Jahresrückblick vom 30.11.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Почему немецким богачам не нужно бежать от налогов в Россию 14.01.2013

Француз Жерар Депардье, чтобы избежать налогов, принял российское гражданство. Немцу Себастиану Феттелю этого делать не надо. Почему - разбирались корреспонденты DW.
ARCHIV - Der frühere Tennisprofi Boris Becker und seine Freundin Lilly Kerssenberg sind in der ZDF-Sendung Wetten, dass..? in Düsseldorf zu Gast (Archivfoto vom 28.02.2009). Vor der märchenhaft-romantischen Kulisse der Schweizer Bergwelt von St. Moritz will das Paar am Freitag (12.06.2009) heiraten. In dem Nobelkurort wird das Brautpaar mit einer schillernden Hochzeitsgesellschaft feiern. Foto: Clemens Bilan +++(c) dpa - Bildfunk+++

Борис Беккер женился во второй раз 12.06.2009

Легендарный немецкий теннисист Борис Беккер снова женился. В пятницу, 12 июня, многократный победитель самых престижных мировых турниров сочетался законным браком со своей подругой Лилли Керсенберг.
Der ehemalige Profi-Tennisspieler Boris Becker steht am Montag (03.03.2008) in Berlin an einem Fenster und hält zwei Spielkarten in der Hand. Becker war einer der Teilnehmer des Pokerspie-Finales im Solar-Club, bei dem neun Spieler gegeneinander antraten. Foto: Soeren Stache dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++

Борис Беккер возглавил список звездных разводов-2008 27.12.2008

Последние месяцы уходящего года выдались необычайно урожайными на разводы среди немецких звездных пар.
Ein Archivbild vom 26. Januar 2002 zeigt den ehemaligen Tennisstar Boris Becker als Gast in der Fernsehshow Wetten, dass..? in Braunschweig. In einem Interview mit der Bild-Zeitung am Mittwoch, 13. Maerz 2002, hat Becker dem Versteckspiel um seine neue Beziehung ein Ende bereitet und sich zu seiner neuen Liebe Patrice Farameh bekannt. (AP Photo/Alexandra Winkler, Pool)

Борис Беккер: взлеты и падения 18.01.2007

В прошлом любимец и гордость нации и одна из наиболее скандальных фигур среди представителей большого спорта, Беккер дал мощный с импульс развитию как немецкого, так и мирового тенниса.
Die Deutsche Nationalmannschaft trainiert fuer das Argentinien-Spiel am Montag, 7. Februar 2005 in Duesseldorf. In der mitte Jens Lehmann, Gerald Asamoah und Kevin Kuranyi, von links. Am Mittwoch spielt Deutschland gegen die Auswahl aus Argentinien in der neuen LTU Arena in Duesseldorf. (AP Photo/Martin Meissner) --- Keeper Jens Lehmann, center, and the German national soccer team exercises during a training session in Duesseldorf, Germany, Monday, Feb. 7, 2005 prior the friendly soccer match against Argentina on Wednesday. (AP Photo/Martin Meissner)

Немецкой сборной побеждать запрещается 24.05.2006

Популярный в Германии исполнитель соул-музыки Ксавьер Найду захотел исполнить национальный гимн "с большим чувством", а ветеран тенниса Борис Беккер неожиданно пожелал проигрыша родной сборной.

Борис Беккер превратился из модели в модельера 05.07.2005
Der ehemalige deutsche Tennisprofi Boris Becker posiert am 4. Mai 2003 in Hamburg fuer die Fotografen. Becker will in seinem in Kuerze erscheinenden Lebenserinnerungen nicht mit Enthuellungen aufwarten. Er habe sein Buch fuer seine drei Kinder geschrieben, sagte er der Bild am Sonntag vom 2.Nov. 2003. (AP Photo/Christof Stache

«Остановись мгновенье...» Бориса Беккера 03.12.2003

01.12.03 В этом году у многих немецких знаменитостей начался прямо-таки «писательский зуд». Посетила муза и легендарного теннисиста Бориса Беккера...
Der ehemalige deutsche Tennisspieler Boris Becker schlaegt am Freitag, 9. Mai 2003, am Hamburger Rothenbaum eine Rueckhand waehrend des Matches der Baron von Cramm Trophy gegen den Amerikaner Patrick McEnroe. (AP Photo/Fabian Bimmer) --- Former German tennis legend Boris Becker hits a backhand during his match against U.S. Patrick McEnroe on Friday, May 9, 2003 in Hamburg, northern Germany. (AP Photo/Fabian Bimmer)

"Остановись мгновенье...": автобиография Бориса Беккера 27.11.2003

Зависимость от снотворного, судебный процесс, связанный с обвинением в неуплате налогов, развод с женой Барбарой, отношения с детьми – обо всём этом в книге рассказывается в мельчайших подробностях.
Der ehemalige deutsche Tennisspieler Boris Becker schlaegt am Freitag, 9. Mai 2003, am Hamburger Rothenbaum eine Rueckhand waehrend des Matches der Baron von Cramm Trophy gegen den Amerikaner Patrick McEnroe. (AP Photo/Fabian Bimmer) --- Former German tennis legend Boris Becker hits a backhand during his match against U.S. Patrick McEnroe on Friday, May 9, 2003 in Hamburg, northern Germany. (AP Photo/Fabian Bimmer)

Биография "неудачника" Беккера 24.05.2003

"Я – игрок" – так называется книга немецкого журналиста Фрэда Селина, повествующая об одном из самых знаменитых немецких спортсменов XX века, звезде тенниса, неизменном объекте внимания бульварной прессы Борисе Беккере.
Former German tennis star Boris Becker during the Formula One race in Valencia, Spain, in this Feb. 7, 2001 file picture. A lawsuit seeking 1.5 million euros (dlrs 1.46 million) will be filed against Becker next week, adding to the retired tennis star's financial problems, German magazine 'Focus' reported on Saturday, Aug. 10, 2002 in an early release. Focus said, the bankruptcy administrator for Becker's former internet service provider Sportsgate will file the suit Tuesday, Aug. 13, 2002, on behalf of the creditors owed money from the failed enterprise.

Борис Беккер: "полубог" или "неудачник"? 23.05.2003

Однажды Борис Беккер во всеуслышанье заявил о том, что он – самый знаменитый немец. А после своей второй победы в Уимблдоне 18-летний теннисист уверял журналистов: "Я – один из самых популярных людей в мире".
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