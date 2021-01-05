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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Бордель".
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Один из самых больших борделей Европы - кельнский "Паша" (Pascha) - заявил о банкротстве из-за пандемии.
О "Салоне Китти" - элитном борделе в Берлине во времена нацизма - ходят легенды. Правда ли, что его клиентами были Риббентроп и Геббельс, а куртизанки - агентами гестапо?
Многие бордели и секс-клубы в Германии после нескольких месяцев коронавирусного локдауна оказались на грани банкротства.
В мае 2016 года Вячеслав Дацик напал на подпольный публичный дом в Санкт-Петербурге и заставил работавших там женщин и их клиентов обнаженными проследовать в отделение полиции.
Союз работников секс-индустрии Германии будет присуждать борделям от одной до шести золотых корон в зависимости от условий труда сотрудников и предлагаемых услуг для клиентов.
Новый закон защищает проституток от эксплуатации и насилия, обязывает их проходить медосмотр, а владельцев борделей - обеспечивать условия для труда.
Эта фотография была сделана в столице Нижней Саксонии Ганновере.
Новый закон ужесточает правила регистрации секс-работниц и организации секс-заведений. Сторонники считают, что он будет лучше защищать женщин. Критики опасаются обратного эффекта.
Древние римляне были мастерами маркетинга и придавали брендам не меньшее значение, чем мы сегодня.
Новый законопроект, ужесточающий деятельность сотрудников секс-индустрии и владельцов борделей, обяжет секс-работниц получать документы о регистрации.
Южная Корея и Япония подошли к урегулированию конфликта вокруг сексуального рабства корейских женщин в годы Второй мировой войны. Японский премьер-министр заявил о "новой эре" во взаимоотношениях двух стран.
19 декабря исполняется 100 лет со дня рождения легендарного парижского "воробушка" - певицы Эдит Пиаф. Она поднялась на музыкальный Олимп из грязи парижских подворотен.
Немецкая полиция регистрирует резкий рост числа преступлений, совершаемых в ФРГ гражданами Румынии и Грузии. По итогам прошлого года, организованная преступность набирает обороты.
Amnesty International требует легализовать добровольные сексуальные услуги. Это бессмысленно, потому что в современном мире секс за деньги утратил смысл, считает Кай-Александр Шольц.
Национальное собрание Франции приняло закон о штрафе в 1500 евро для клиентов проституток. Но проституция во Франции не запрещена. Так же противоречивы законы и в других странах Европы.
Проституция как показатель нравственного уровня общества, - такая проблема поднимается в постановке, с героинями которой режиссер встречалась и беседовала лично.
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