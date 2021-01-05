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Бордель

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Бордель".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Blick auf das Bordell Pascha. Über das von der Corona-Krise getroffene Pascha in Köln, Europas größtes Bordell, ist offiziell ein Insolvenzverfahren eröffnet worden.

В Германии обанкротился один из крупнейших борделей Европы (фото) 05.01.2021

Один из самых больших борделей Европы - кельнский "Паша" (Pascha) - заявил о банкротстве из-за пандемии.
Bilder von der Pressekonferenz zum Buch „Kittys Salon. Legenden, Fakten, Fiktion - Kitty Schmidt und ihr berüchtigtes Nazi-Spionagebordell“ 1. Die Autoren - Urs Brunner und Julia Schrammel 2. Das Buch 3. Historische Fotos

"Салон Китти", или Плотские утехи для элиты нацистской Германии 28.10.2020

О "Салоне Китти" - элитном борделе в Берлине во времена нацизма - ходят легенды. Правда ли, что его клиентами были Риббентроп и Геббельс, а куртизанки - агентами гестапо?
16.07.2020, Hamburg: Ein Prostituierte verdeckt mit einer Mund-Nasen-Maske an ihrem Arbeitsplatz ihr Gesicht. Mit einem Tag der offenen Tür in Bordellen stellen deren Betreiber ihre Hygiene-Konzepte zur Eindämmung des Corona-Virus vor. Das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken ist dabei der wichtigste Baustein. Mit einem «Tag der offenen Tür» setzen sich mehrere Bordelle für ihre Wiedereröffnung in der Corona-Krise ein. Foto: Markus Scholz/dpa | Verwendung weltweit

Секс во время короны: немецкие бордели провели день открытых дверей (фото) 17.07.2020

Многие бордели и секс-клубы в Германии после нескольких месяцев коронавирусного локдауна оказались на грани банкротства.
***Achtung: Nur zur mit den Rechteinhabern abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** Die Polizei in Sankt-Petersburg nimmt den russischen Ultranationalist Viacheslav Datsik nach einer Reihe von Überfällen an illegale Bordelle fest. Er hat 11 Menschen nackt in der Nacht zum 18. Mai durch die Strassen zum Polizevier gejagt. Erst vor zwei Monaten wurde er aus der früheren 5-jähriger Haft entlassen. Thema: Rechtsextreme Gewalt in Russland Wann wurde das Bild gemacht? 2016 Wo wurde das Bild aufgenommen? Sankt-Petersburg © Valentin Pyshkin

Националист Дацик приговорен к сроку за нападение на бордель 19.03.2018

В мае 2016 года Вячеслав Дацик напал на подпольный публичный дом в Санкт-Петербурге и заставил работавших там женщин и их клиентов обнаженными проследовать в отделение полиции.
ARCHIV - Bunt leuchten die Neonreklameschilder am 12.11.2003 in der Taunusstraße im Rotlichtviertel von Frankfurt am Main. Der Besuch in einer Moschee oder eines Sexclubs: Das Frankfurter Bahnhofsviertel feiert am Donnerstag (19.08.2010) mit Rundgängen und Führungen seine Vielfalt. Doch trotz positiver Ansätze gib es immer noch genug Probleme im Rotlichtdistrikt. Die Stadt nimmt einen neuen Anlauf. Foto: Arne Dedert (zu lhe-Korr Frankfurts Bahnhofsviertel feiert sich - doch Probleme bleiben vom 16.08.2010) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкий союз секс-индустрии ввел знак качества для борделей 24.08.2017

Союз работников секс-индустрии Германии будет присуждать борделям от одной до шести золотых корон в зависимости от условий труда сотрудников и предлагаемых услуг для клиентов.
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Закон о защите секс-работников вступил в силу в Германии 01.07.2017

Новый закон защищает проституток от эксплуатации и насилия, обязывает их проходить медосмотр, а владельцев борделей - обеспечивать условия для труда.
01.08.2016+++ Hannover, Deutschland dpatopbilder Punks betteln am 01.08.2016 in Hannover (Niedersachsen) mit beschrifteten Bechern Essen, Bier, Kiffen, Rente und Puff um Kleingeld von Passanten. Nach Angaben der Punks würde man durch diese kreative Art des Bettelns deutliche Umsatzsteigerungen verzeichnen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Copyright: picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte

Травка, бордель и другие первостепенные нужды немецких панков (фото) 03.08.2016

Эта фотография была сделана в столице Нижней Саксонии Ганновере.
Prostituierte warten am Dienstag (09.05.2006) an einer Bar im Pascha in Köln, dem nach eigenen Angaben größten Laufhaus in Europa, auf Kundschaft. Zur Fußball-Weltmeisterschaft rechnet der Geschäftsführer des Kölner Bordells mit einer Vollauslastung seines Hauses. Foto: Rolf Vennenbernd dpa/lnw +++(c) dpa - Report+++

В Германии принят спорный закон о проституции 07.07.2016

Новый закон ужесточает правила регистрации секс-работниц и организации секс-заведений. Сторонники считают, что он будет лучше защищать женщин. Критики опасаются обратного эффекта.
Die Nachbildungen antiker Plastiken bietet ein Souvenir-Händler neben dem Forum Romanum in Rom am 27.10.2005 an. Im Hintergrund die Säulen der Vorhalle des Saturn-Tempels. Foto: Frank Kleefeldt +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

Бренды древнего мира: рынок, кладбище, бордель 05.07.2016

Древние римляне были мастерами маркетинга и придавали брендам не меньшее значение, чем мы сегодня.
Prostituierte warten am Dienstag (09.05.2006) an einer Bar im Pascha in Köln, dem nach eigenen Angaben größten Laufhaus in Europa, auf Kundschaft. Zur Fußball-Weltmeisterschaft rechnet der Geschäftsführer des Kölner Bordells mit einer Vollauslastung seines Hauses. Foto: Rolf Vennenbernd dpa/lnw +++(c) dpa - Report+++

В Германии ужесточат закон о проституции 24.03.2016

Новый законопроект, ужесточающий деятельность сотрудников секс-индустрии и владельцов борделей, обяжет секс-работниц получать документы о регистрации.
Victims of Japan's wartime sex slavery Victims of Japan's wartime sex slavery attend a weekly rally in front of the Japanese Embassy in Seoul on April 9, 2014 to demand Japan apologize and provide compensation to the surviving victims of the Japanese government's sex slavery during World War II. Historians say more than 200,000 women, mostly Koreans, were forced to serve as sex slaves for front-line Japanese soldiers during the war. (Yonhap)/2014-04-09 15:24:39/ <Copyright _Ï 1980-2014 YONHAPNEWS AGENCY. All rights reserved.> Keine Weitergabe an Drittverwerter. picture-alliance/dpa/Yonhap

Сеул и Токио готовы покончить с конфликтом вокруг секс-рабынь 28.12.2015

Южная Корея и Япония подошли к урегулированию конфликта вокруг сексуального рабства корейских женщин в годы Второй мировой войны. Японский премьер-министр заявил о "новой эре" во взаимоотношениях двух стран.
©PHOTOPQR/LA PROVENCE/NOSETTO Patrick ; Marseille 07/09/2013 Les heritiers marseillais d'edith piaf reçoivent le monde entier pour cinquantenaire de la mort de la chanteuse aujourd'hui, une télé japonaise leur rend visite Marseille, southern France, sept 7th 2013. Marseille's heirs of singer Edith Piaf to receive journalists from all over the world for the fiftieth anniversary of her death here a Japanese TV visits them

Улица, цирк, бордель и сцена: 100 лет Эдит Пиаф 19.12.2015

19 декабря исполняется 100 лет со дня рождения легендарного парижского "воробушка" - певицы Эдит Пиаф. Она поднялась на музыкальный Олимп из грязи парижских подворотен.
Fotolia 6814778 Einbrecher © Gina Sanders

Преступники из Грузии и Румынии озадачили полицию ФРГ 06.10.2015

Немецкая полиция регистрирует резкий рост числа преступлений, совершаемых в ФРГ гражданами Румынии и Грузии. По итогам прошлого года, организованная преступность набирает обороты.
Prostituierte sitzen am Montag (23.01.2012) in Köln im Bordell Paschas an einer Bar. Foto: Oliver Berg dpa/lnw

Комментарий: Секс за деньги изжил себя 13.08.2015

Amnesty International требует легализовать добровольные сексуальные услуги. Это бессмысленно, потому что в современном мире секс за деньги утратил смысл, считает Кай-Александр Шольц.
Prostituierte sitzen am Montag (23.01.2012) in Köln im Bordell Paschas an einer Bar. Foto: Oliver Berg dpa/lnw

Как бороться с проституцией, не обижая проституток 05.12.2013

Национальное собрание Франции приняло закон о штрафе в 1500 евро для клиентов проституток. Но проституция во Франции не запрещена. Так же противоречивы законы и в других странах Европы.
Eine Prostituierte steht auf dem Straßenstrich im Schnee in Berlin-Mitte und warten auf einen Freier, aufgenommen am 30.01.2010. Foto: Arno Burgi dpa

Бордель на сцене: в Гёттингене поставили спектакль о проституции 26.03.2013

Проституция как показатель нравственного уровня общества, - такая проблема поднимается в постановке, с героинями которой режиссер встречалась и беседовала лично.
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