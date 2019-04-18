В Потсдаме взорвали американскую бомбу, найденную на дне озера (фото)

Потсдам • Немецкие саперы до сих пор ежегодно обезвреживают около пяти тысяч бомб времен Второй мировой войны. В большинстве случаев им удается извлекать взрыватели, после чего бомбы отправляют на утилизацию, однако иногда их все же приходится подрывать на месте - например, если взрыватель поврежден или сильно заржавел.

Озеро Арадозе после подрыва бомбы

Эти фотографии были сделаны в среду, 15 июля, в столице федеральной земли Бранденбург Потсдаме, где саперы подорвали 250-килограмовую американскую авиационную бомбу.

Она была обнаружена на прошлой неделе под трехметровым слоем ила на дне одного из здешних озер - Арадозе (Aradosee) - во время подготовительных работ по ренатурированию, то есть восстановлению природной системы этого водоема.

Тюки соломы доставлены к месту обнаружения бомбы в Потсдаме

Как сообщает агентство dpa, перед подрывом над местом обнаружения бомбы был сооружен плот размерами семь на семь метров, на котором уложили прессованные блоки соломы, чтобы по возможности предотвратить разлет камней и осколков.

Все прошло успешно. Предварительно из 800-метровой зоны вокруг этого места было эвакуировано около 7500 жителей соседних районов Потсдама.

Сапер Майк Шитцке (Mike Schitzke) после удачно проведенной операции

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