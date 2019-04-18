 В Потсдаме взорвали американскую бомбу, найденную на дне озера (фото) | Кадр дня | DW | 16.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

В Потсдаме взорвали американскую бомбу, найденную на дне озера (фото)

Озеро Арадозе в Потсдаме сейчас готовят к ренатурированию. 250-килограммовую авиационную бомбу нашли на дне под трехметровым слоем ила.

BdT Bombenentschärfung in Potsdam (picture-alliance/dpa/J. Stähle)

Потсдам • Немецкие саперы до сих пор ежегодно обезвреживают около пяти тысяч бомб времен Второй мировой войны. В большинстве случаев им удается извлекать взрыватели, после чего бомбы отправляют на утилизацию, однако иногда их все же приходится подрывать на месте - например, если взрыватель поврежден или сильно заржавел.

Озеро Арадозе (Aradosee) после подрыва бомбы

Озеро Арадозе после подрыва бомбы

Эти фотографии были сделаны в среду, 15 июля, в столице федеральной земли Бранденбург Потсдаме, где саперы подорвали 250-килограмовую американскую авиационную бомбу.

Она была обнаружена на прошлой неделе под трехметровым слоем ила на дне одного из здешних озер - Арадозе (Aradosee) - во время подготовительных работ по ренатурированию, то есть восстановлению природной системы этого водоема.

Тюки соломы доставлены к месту обнаружения бомбы в Потсдаме

Тюки соломы доставлены к месту обнаружения бомбы в Потсдаме

Как сообщает агентство dpa, перед подрывом над местом обнаружения бомбы был сооружен плот размерами семь на семь метров, на котором уложили прессованные блоки соломы, чтобы по возможности предотвратить разлет камней и осколков.

Все прошло успешно. Предварительно из 800-метровой зоны вокруг этого места было эвакуировано около 7500 жителей соседних районов Потсдама.

Сапер Майк Шитцке (Mike Schitzke) после удачно проведенной операции

Сапер Майк Шитцке (Mike Schitzke) после удачно проведенной операции

Смотрите также: 
Прусские дворцы и парки в столице Бранденбурга 

  • Сан-Суси

    Всемирное наследие в Потсдаме

    Прусские достопримечательности

    Столицей Пруссии в течение нескольких столетий был Берлин, но свои резиденции правители этого королевства также охотно строили в соседнем Потсдаме. Сегодня их дворцы, замки и парки, а также русская деревня Александровка включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы посвятили им подробные фоторепортажи, обзор которых - в этой галерее, а ссылки - ниже, в нашем туристическом досье.

  • Дворец Сан-Суси
    Еще по теме

    Всемирное наследие в Потсдаме

    Дворец Сан-Суси

    Потсдамский дворец Сан-Суси (Schloss Sanssouci) входит в десятку самых посещаемых архитектурных достопримечательностей Германии. Был возведен в стиле барокко в 1745-1747 годах для прусского короля Фридриха Великого.

  • Китайский чайный домик
    Еще по теме

    Всемирное наследие в Потсдаме

    Китайский чайный домик

    Этот летний павильон построили в парке Сан-Суси по эскизам Фридриха Великого в 1755-1764 годах. Чайный домик (Chinesisches Haus) является памятником шинуазри - китайского стилевого направления в рококо.

  • Новый дворец
    Еще по теме

    Всемирное наследие в Потсдаме

    Новый дворец

    В парке Сан-Суси также находится Новый дворец (Neues Palais) - последний прусский дворец в стиле барокко. Был задуман и возведен в 1763-1769 годах в качестве архитектурного символа могущества и силы Пруссии, которые это королевство обрело при Фридрихе Великом.

  • Мраморный дворец
    Еще по теме

    Всемирное наследие в Потсдаме

    Мраморный дворец

    Мраморный дворец (Marmorpalais) был возведен в 1787-1792 годах в стиле классицизма для Фридриха Вильгельма II - племянника Фридриха Великого, сменившего этого короля на прусском престоле. Расположен в Новом саду на берегу Святого озера.

  • Цецилиенхоф
    Еще по теме

    Всемирное наследие в Потсдаме

    Цецилиенхоф

    Дворец Цецилиенхоф (Cecilienhof) был построен в 1914-1917 годах в стиле Тюдоров для наследного принца Вильгельма (старшего сына кайзера Германии Вильгельма II) и его супруги Цецилии Мекленбург-Шверинской. Расположен в Новом саду. В 1945 году здесь состоялась Потсдамская конференция с участием Сталина, Трумэна и Черчилля.

  • Александровка
    Еще по теме

    Всемирное наследие в Потсдаме

    Александровка

    Русское поселение Александровка (Russische Kolonie Alexandrowka) расположено в Потсдаме на полпути между Сан-Суси и Мраморным дворцом. Была заложена в 1826 году по воле Фридриха Вильгельма III, чтобы увековечить память о российском царе Александре I - близком друге, родственнике и союзнике во времена Наполеоновских войн.

  • Бельведер на холме Пфингстберг
    Еще по теме

    Всемирное наследие в Потсдаме

    Бельведер на холме Пфингстберг

    "Прекрасный вид" - так переводится итальянское название Belvedere. Этот потсдамский Бельведер заложили на холме Пфингстберг в 1847 году по воле прусского короля Фридриха Вильгельма IV - романтика на троне, любившего Италию и изящные искусства. Он задумал построить этот дворец на самой высокой точке Потсдама, чтобы наслаждаться отсюда видом на окрестности, - между парком Сан-Суси и Новым садом.

  • Бабельсберг
    Еще по теме

    Всемирное наследие в Потсдаме

    Бабельсберг

    Этот неоготический замок в Потсдаме более полувека служил летней резиденцией Вильгельму I - прусскому принцу, кронпринцу, королю и первому кайзеру Германской империи. В 1862 году в Бабельсберге (Schloss Babelsberg) состоялась историческая встреча короля Вильгельма I и дипломата Отто фон Бисмарка, после которой будущий "железный канцлер" согласился возглавить прусский кабинет.

  • Глинике
    Еще по теме

    Всемирное наследие в Потсдаме

    Глинике

    Дворцово-парковый ансамбль Глинике (Schloss Glienicke) расположен на границе Берлина и Потсдама в столичном районе Ванзе, около того самого знаменитого моста, на котором во времена холодной войны производили обмен шпионами. Из всех прусских дворцов и замков он чаще всего менял владельцев и перестраивался. Заложен он был как помещичья усадьба, но позже стал резиденций одного из прусских принцев.

  • Храм Христа Спасителя в Закрове
    Еще по теме

    Всемирное наследие в Потсдаме

    Закровский парк

    Этот парк был заложен в середине XIX века Петером Йозефом Ленне. Главой достопримечательностью является храм Христа Спасителя (Heilandskirche), построенный в 1841-1844 годах на берегу озера Юнгфернзе по воле Фридриха Вильгельма IV. Во времена ГДР рядом с ним проходила Берлинская стена, а в конце позапрошлого века эту колокольню использовали для передачи первого радиосигнала в Германии.

  • Павлиний остров
    Еще по теме

    Всемирное наследие в Потсдаме

    Павлиний остров

    В 1760-х годах этот остров посреди озера Ванзе служил местом свиданий будущего прусского короля Фридриха Вильгельма II и Вильгельмины Энке. Позже король построил здесь для своей фаворитки замок и заложил ландшафтный парк. Сейчас Павлиний остров (Pfaueninsel) находится на территории Берлина, но исторически все же принадлежит к потсдамским памятникам прусской эпохи.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

В Германии посреди поля взорвалась бомба времен Второй мировой войны (фото)

Происшествие случилось глубокой ночью около гессенского города Лимбурга. Никто не пострадал. (25.06.2019)  

90-летняя немецкая пенсионерка пришла в полицию с артиллерийской миной (фото)

Эту артиллерийскую мину принесла в одно из полицейских отделений 90-летняя жительница города Леверкузена под Кельном. (07.09.2018)  

Берлинские бомбы Второй мировой

В прошлом году в Берлине было обезврежено 56 тонн неразорвавшихся бомб, мин и снарядов, пролежавших со времен войны. (04.05.2015)  

Факты и мифы о бомбардировках Дрездена

75 лет тому назад авиация Великобритании и США нанесла разрушительный удар по Дрездену. Его последствия ощущаются и поныне. (13.02.2020)  

75 лет бомбардировке Дрездена (фотогалерея)

Дрезден разбомбили в самом конце Второй мировой войны. Барочные фасады давно восстановлены, но страсти вокруг этого события не утихают. Что же произошло 75 лет назад? (13.02.2020)  

Старые травмы и новые страхи в послевоенном искусстве (фотогалерея)

Каким было изобразительное искусство стран "третьего мира" после 1945 года? Какие темы волновали живописцев и скульпторов Западной и Восточной Европы в первые послевоенные десятилетия? (25.10.2016)  

Потсдамская выставка без российских экспонатов (фотогалерея)

Встреча Сталина, Черчилля (Эттли) и Трумэна проходила во дворце Цецилиенхоф с 17 июля по 2 августа 1945 года. Здесь - фото с выставки, посвященной Потсдамской конференции. (16.07.2020)  

Выставка в Потсдаме: как поссорились российские и немецкие историки

Организаторы экспозиции не смогли достичь компромисса с Минкультом России по поводу формулировок в сопроводительных текстах. (16.07.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как выставка к 75-летию Потсдамской конференции осталась без экспонатов из РФ  

Как Германия отмечает 75 лет освобождения от нацизма  

Надписи на Рейхстаге 75 лет спустя  

Также по теме

Deutschland Bombenentschärfung in Hamburg

Как в Германии обезвреживают неразорвавшиеся бомбы 18.04.2019

Довольно часто в немецких городах приходится эвакуировать людей - там, где находят неразорвавшиеся авиабомбы Второй мировой войны. Как их обезвреживают?

BdTD Deutschland Weltkriegsbombe explodiert auf Acker

В Германии посреди поля взорвалась бомба времен Второй мировой войны (фото) 25.06.2019

Происшествие случилось глубокой ночью около гессенского города Лимбурга. Никто не пострадал.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW