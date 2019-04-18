В Потсдаме взорвали американскую бомбу, найденную на дне озера (фото)

Потсдам • Немецкие саперы до сих пор ежегодно обезвреживают около пяти тысяч бомб времен Второй мировой войны. В большинстве случаев им удается извлекать взрыватели, после чего бомбы отправляют на утилизацию, однако иногда их все же приходится подрывать на месте - например, если взрыватель поврежден или сильно заржавел.
Озеро Арадозе после подрыва бомбы
Эти фотографии были сделаны в среду, 15 июля, в столице федеральной земли Бранденбург Потсдаме, где саперы подорвали 250-килограмовую американскую авиационную бомбу.
Она была обнаружена на прошлой неделе под трехметровым слоем ила на дне одного из здешних озер - Арадозе (Aradosee) - во время подготовительных работ по ренатурированию, то есть восстановлению природной системы этого водоема.
Тюки соломы доставлены к месту обнаружения бомбы в Потсдаме
Как сообщает агентство dpa, перед подрывом над местом обнаружения бомбы был сооружен плот размерами семь на семь метров, на котором уложили прессованные блоки соломы, чтобы по возможности предотвратить разлет камней и осколков.
Все прошло успешно. Предварительно из 800-метровой зоны вокруг этого места было эвакуировано около 7500 жителей соседних районов Потсдама.
Сапер Майк Шитцке (Mike Schitzke) после удачно проведенной операции
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Прусские достопримечательности
Столицей Пруссии в течение нескольких столетий был Берлин, но свои резиденции правители этого королевства также охотно строили в соседнем Потсдаме. Сегодня их дворцы, замки и парки, а также русская деревня Александровка включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы посвятили им подробные фоторепортажи, обзор которых - в этой галерее, а ссылки - ниже, в нашем туристическом досье.
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Всемирное наследие в Потсдаме
Дворец Сан-Суси
Потсдамский дворец Сан-Суси (Schloss Sanssouci) входит в десятку самых посещаемых архитектурных достопримечательностей Германии. Был возведен в стиле барокко в 1745-1747 годах для прусского короля Фридриха Великого.
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Всемирное наследие в Потсдаме
Китайский чайный домик
Этот летний павильон построили в парке Сан-Суси по эскизам Фридриха Великого в 1755-1764 годах. Чайный домик (Chinesisches Haus) является памятником шинуазри - китайского стилевого направления в рококо.
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Всемирное наследие в Потсдаме
Новый дворец
В парке Сан-Суси также находится Новый дворец (Neues Palais) - последний прусский дворец в стиле барокко. Был задуман и возведен в 1763-1769 годах в качестве архитектурного символа могущества и силы Пруссии, которые это королевство обрело при Фридрихе Великом.
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Всемирное наследие в Потсдаме
Мраморный дворец
Мраморный дворец (Marmorpalais) был возведен в 1787-1792 годах в стиле классицизма для Фридриха Вильгельма II - племянника Фридриха Великого, сменившего этого короля на прусском престоле. Расположен в Новом саду на берегу Святого озера.
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Всемирное наследие в Потсдаме
Цецилиенхоф
Дворец Цецилиенхоф (Cecilienhof) был построен в 1914-1917 годах в стиле Тюдоров для наследного принца Вильгельма (старшего сына кайзера Германии Вильгельма II) и его супруги Цецилии Мекленбург-Шверинской. Расположен в Новом саду. В 1945 году здесь состоялась Потсдамская конференция с участием Сталина, Трумэна и Черчилля.
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Всемирное наследие в Потсдаме
Александровка
Русское поселение Александровка (Russische Kolonie Alexandrowka) расположено в Потсдаме на полпути между Сан-Суси и Мраморным дворцом. Была заложена в 1826 году по воле Фридриха Вильгельма III, чтобы увековечить память о российском царе Александре I - близком друге, родственнике и союзнике во времена Наполеоновских войн.
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Всемирное наследие в Потсдаме
Бельведер на холме Пфингстберг
"Прекрасный вид" - так переводится итальянское название Belvedere. Этот потсдамский Бельведер заложили на холме Пфингстберг в 1847 году по воле прусского короля Фридриха Вильгельма IV - романтика на троне, любившего Италию и изящные искусства. Он задумал построить этот дворец на самой высокой точке Потсдама, чтобы наслаждаться отсюда видом на окрестности, - между парком Сан-Суси и Новым садом.
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Всемирное наследие в Потсдаме
Бабельсберг
Этот неоготический замок в Потсдаме более полувека служил летней резиденцией Вильгельму I - прусскому принцу, кронпринцу, королю и первому кайзеру Германской империи. В 1862 году в Бабельсберге (Schloss Babelsberg) состоялась историческая встреча короля Вильгельма I и дипломата Отто фон Бисмарка, после которой будущий "железный канцлер" согласился возглавить прусский кабинет.
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Всемирное наследие в Потсдаме
Глинике
Дворцово-парковый ансамбль Глинике (Schloss Glienicke) расположен на границе Берлина и Потсдама в столичном районе Ванзе, около того самого знаменитого моста, на котором во времена холодной войны производили обмен шпионами. Из всех прусских дворцов и замков он чаще всего менял владельцев и перестраивался. Заложен он был как помещичья усадьба, но позже стал резиденций одного из прусских принцев.
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Всемирное наследие в Потсдаме
Закровский парк
Этот парк был заложен в середине XIX века Петером Йозефом Ленне. Главой достопримечательностью является храм Христа Спасителя (Heilandskirche), построенный в 1841-1844 годах на берегу озера Юнгфернзе по воле Фридриха Вильгельма IV. Во времена ГДР рядом с ним проходила Берлинская стена, а в конце позапрошлого века эту колокольню использовали для передачи первого радиосигнала в Германии.
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Всемирное наследие в Потсдаме
Павлиний остров
В 1760-х годах этот остров посреди озера Ванзе служил местом свиданий будущего прусского короля Фридриха Вильгельма II и Вильгельмины Энке. Позже король построил здесь для своей фаворитки замок и заложил ландшафтный парк. Сейчас Павлиний остров (Pfaueninsel) находится на территории Берлина, но исторически все же принадлежит к потсдамским памятникам прусской эпохи.
Автор: Максим Нелюбин