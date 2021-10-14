Блогер Тихановский против Лукашенко: "Неугодных просто убирают". DW Новости (21.05.2020)

Александр Лукашенко руководит Беларусью уже более четверти века и уходить никуда не собирается. На президентские выборы, которые пройдут 9 августа, он снова выдвинул свою кандидатуру. Его соперником собирался стать блогер Сергей Тихановский. Правда, Тихановского к выборам не допустили и задержали. В первый же день, когда Тихановский оказался на свободе, он дал интервью DW.