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Боливия

12/02/2021 Auf diesem Foto, das vom Bezirksgericht Babuskinsky zur Verfügung gestellt wurde, steht der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny hinter einer Glasscheibe während einer Anhörung vor dem Bezirksgericht Babuskinsky. Der im Straflager inhaftierte russische Kremlgegner Alexej Nawalny hat ein Ende seines seit drei Wochen andauernden Hungerstreiks angekündigt. +++ dpa-Bildfunk +++

Навальный вошел в тройку финалистов премии Сахарова парламента ЕС 14.10.2021

Два комитета Европарламента определили тройку финалистов премии Сахарова за свободу мысли. В нее вошли Алексей Навальный, 11 афганских женщин и боливийский политик Жанин Аньес.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez. (Ronaldo Schemidct/Getty Images) Photo via Newscom picture alliance |

Задержана бывший временный президент Боливии Жанин Аньес 13.03.2021

Жанин Аньес подозревают в подготовке госпереворота против Эво Моралеса.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - FEBRUARY 21: Bolivia's former President Evo Morales makes a speech as he holds a press conference in Buenos Aires, Argentina on February 21, 2020. Morales blasted the decision of electoral authority that he was ineligible to run for a seat in the country's senate on May 3 elections, saying it was a blow against democracy. Muhammed Emin Canik / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Суд в Боливии запретил экс-президенту Моралесу баллотироваться в Палату сенаторов 08.09.2020

Суд в Ла-Пасе поддержал решение избиркома, запретившего находящемуся в Аргентине Эво Моралесу участвовать в парламентских выборах в качестве кандидата.
Former president of Bolivia Evo Morales gestures during a press conference in Buenos Aires, on February 21, 2020. - Bolivia's supreme electoral court on Thursday disqualified exiled former president Evo Morales from running for a Senate seat in May's general election, saying he did not meet residency requirements. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP) (Photo by RONALDO SCHEMIDT/AFP via Getty Images)

Экс-президента Боливии Моралеса обвинили в терроризме 07.07.2020

Прокуратура Боливии считает, что Эво Моралес после бегства из страны подстрекал сторонников к незаконным действиям. Бывший президент отверг выдвинутые против него обвинения.

Блогер Тихановский против Лукашенко: "Неугодных просто убирают". DW Новости (21.05.2020) 21.05.2020

Александр Лукашенко руководит Беларусью уже более четверти века и уходить никуда не собирается. На президентские выборы, которые пройдут 9 августа, он снова выдвинул свою кандидатуру. Его соперником собирался стать блогер Сергей Тихановский. Правда, Тихановского к выборам не допустили и задержали. В первый же день, когда Тихановский оказался на свободе, он дал интервью DW.

Польша отказывается от российского газа и строит свой "Северный поток". DW Новости (19.05.2020) 19.05.2020

В начале недели истек срок соглашения о транзите российского газа в Германию через польский участок газопровода "Ямал-Европа". Продлевать контракт отказалась Польша, которая накануне получила зеленый свет для реализации проекта Baltic Pipe - конкурента "Северного потока-2". Варшава намерена сократить поставки газа из России через полтора года, а в будущем отказаться от них полностью.
Bolivia's former President Evo Morales speaks next to Bolivia's former Economy Minister and Movement to Socialism's (MAS) presidential candidate Luis Arce Catacora (not pictured) during a news conference in Buenos Aires, Argentina, January 27, 2020. REUTERS/Mario De Fina

Суд не позволил экс-президенту Боливии стать депутатом парламента 21.02.2020

Лидер партии "Движение к социализму" Эво Моралес не может стать сенатором, поскольку у него нет постоянного места жительства в Боливии, постановил суд. Экс-президент получил убежище в Аргентине после отставки.
30.12.2019, Bolivien, La Paz: Jeanine Anez (M), Interimspräsidentin von Bolivien, kündigt die Ausweisung mehrerer Diplomaten aus Mexiko und Spanien an. Im Streit um ehemalige Regierungsfunktionäre in der mexikanischen Botschaft in La Paz hat Bolivien mehrere Top-Diplomaten aus Mexiko und Spanien ausgewiesen. Foto: Reynaldo Zaconeta Caballero/ABI/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Боливия высылает испанских и мексиканских дипломатов 30.12.2019

И.о. президента Боливии Жанин Аньес дала послу Мексики в Ла-Пасе и двум испанским дипломатам 72 часа на отъезд из страны. Их обвинили в поддержке сторонников ушедшего в отставку президента Эво Моралеса.
Bolivia's former President Evo Morales speaks during a press conference at the Museum of Mexico City, Wednesday, Nov. 13, 2019. Mexico has granted asylum to Morales, who resigned on Nov. 10th under mounting pressure from the military and the public after his re-election victory triggered weeks of fraud allegations and deadly protests. (AP Photo/Marco Ugarte) |

Экс-президенту Боливии Моралесу отказали в амнистии 24.11.2019

Сенат Боливии запретил чиновникам в третий раз баллотироваться на ту же должность. Временный президент отказала в амнистии Эво Моралесу.
Bolivia's former President Evo Morales speaks during a news conference in Mexico City, Mexico November 13, 2019. REUTERS/Edgard Garrido

Эво Моралеса обвинили в терроризме и подстрекательстве к массовым беспорядкам 23.11.2019

Переходное правительство Боливии подало иск против экс-президента Моралеса, обвинив его в организации блокады дорог его сторонниками.
Nov. 16, 2019*** Women mourn during the wake of supporters of former President Evo Morales killed during clashes with security forces, in Sacaba, Bolivia, Saturday, Nov. 16, 2019. Bolivian security forces clashed with Morales' supporters in a central town Friday, leaving at least five people dead, dozens more injured and escalating the challenge to the country's interim government to restore stability. (AP Photo/Juan Karita)

В Боливии сторонники Моралеса угрожают блокадой крупных городов 17.11.2019

Боливийские крестьяне, выращивающие кокаиновые кусты, требуют отставки и. о. президента Боливии Жанин Аньес, отвода военной полиции от города Сакаба и освобождения активистов их марша протеста.
Supporter of former President Evo Morales protect themselves from police tear gas in La Paz, Bolivia, Friday, Nov. 15, 2019. Bolivia's new interim president Jeanine Anez faces the challenge of stabilizing the nation and organizing national elections within three months at a time of political disputes that pushed Morales to fly off to self-exile in Mexico after 14 years in power. (AP Photo/Natacha Pisarenko) |

В Боливии в ходе протестов погибли уже 23 человека 17.11.2019

Только в результате новых столкновений погибли четыре сторонника свергнутого президента Эво Моралеса. ООН раскритиковала несоразмерное применение силы полицией и армией Боливии.
15.11.2019 *** LA PAZ, BOLIVIA - NOVEMBER 15: A supporter of Evo Morales, member of an indigenous community, shouts in front of the military police during a protest on November 15, 2019 in La Paz, Bolivia. Morales flew to Mexico alleging a coup under military pressure following three weeks of protests due to suspects and claims of fraud in the presidential elections. Newly self-declared interim president Jeanine Añez faces challenges to her leadership in the senate and in the streets. (Photo by Gaston Brito Miserocchi/Getty Images)

В Боливии в ходе протестов погибли 9 и ранены более 100 человек 16.11.2019

Столкновения произошли между членами профсоюза производителей коки и военной полицией. Демонстранты требовали возвращения свергнутого президента Эво Моралеса.
A backer of former President Evo Morales throws a stone at the police during clashes in La Paz, Bolivia, Wednesday, Nov. 13, 2019. Morales flew to Mexico Tuesday after resigning on Nov. 10, following weeks of violent protests fed by allegations of electoral fraud in a presidential election which he claimed to have won. (AP Photo/Natacha Pisarenko) |

Жанин Аньес пообещала провести выборы в Боливии в кратчайшие сроки 14.11.2019

В Ла-Пасе продолжаются столкновения сторонников Моралеса и демонстрантов, поддерживающих новые временные власти.

11.11.2019, Bolivien, La Paz: Jeanine Anez, zweite Vizepräsidentin des Senats, spricht am Eingang des Kongresses. Anez hat sich bereit erklärt, die Präsidentschaft von Bolivien vorübergehend zu übernehmen und Neuwahlen anzuberaumen. Nach dem Rücktritt von Boliviens Präsident Morales steht das südamerikanische Land ohne Regierung da. Foto: Natacha Pisarenko/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Жанин Аньес провозгласила себя президентом Боливии 12.11.2019

По словам второго заместителя председателя Палаты сенаторов Боливии, она займет пост президента на переходный период. В стране образовался вакуум власти из-за массовых отставок руководства государства.

23.10.2019*****dpatopbilder - 23.10.2019, Bolivien, La Paz: Eine Frau schwenkt die Flagge von Bolivien und schreit politische Parolen bei einer Kundgebung zur Unterstützung von Präsident Morales. Widersprüchliche Angaben der Wahlbehörden zur Auszählung der Präsidentenwahl haben Proteste der Opposition ausgelöst. Staatschef Morales sagte, ein Putsch sei im Gange. Foto: Gaton Brito/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Политический кризис в Боливии: 5 главных вопросов и ответов 12.11.2019

После ухода в отставку президента Эво Моралеса от властей Боливии участники протестов требуют провести свободные и честные выборы. Самые важные факты о кризисе в стране - у DW.
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