Александр Лукашенко руководит Беларусью уже более четверти века и уходить никуда не собирается. На президентские выборы, которые пройдут 9 августа, он снова выдвинул свою кандидатуру. Его соперником собирался стать блогер Сергей Тихановский. Правда, Тихановского к выборам не допустили и задержали. В первый же день, когда Тихановский оказался на свободе, он дал интервью DW.
В начале недели истек срок соглашения о транзите российского газа в Германию через польский участок газопровода "Ямал-Европа". Продлевать контракт отказалась Польша, которая накануне получила зеленый свет для реализации проекта Baltic Pipe - конкурента "Северного потока-2". Варшава намерена сократить поставки газа из России через полтора года, а в будущем отказаться от них полностью.