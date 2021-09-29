Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
"Пояса едут домой", - сказал чемпион мира по боксу Александр Усик после своей победы. Но пока он собирается на родину в аннексированный Крым, Украина спорит, как к этому относиться.
Украинец Александр Усик победил по очкам британца Энтони Джошуа и завоевал титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. Бой проходил в Лондоне.
Мэр Киева и бывший боксер Виталий Кличко выступил в Германии в новой роли - гостя избирательной кампании правящей партии ХДС. Ее лидеру нужен один совет - как победить, проигрывая.
В Германии, а также в ряде других стран говорят о начале очередной волны пандемии коронавируса. Борьба с ним напомнила Сергею Елкину изнурительный боксерский поединок.
Виталий Кличко будет руководить украинской столицей следующие пять лет. Что помогло экс-боксеру в третий раз подряд победить в Киеве - технологии или реальные достижения? DW разбиралась.
Президент США запостил в соцсетях фотомонтаж: он предстал в образе боксера Рокки из одноименного фильма. Карикатурист Сергей Елкин знает, кто на самом деле был примером для Трампа.
Немецкий боксер Феликс Штурм одержал победу над россиянином Федором Чудиновым в 2016 году. После этого Штурма уличили в допинге.
Испанский боксер, которому якобы принадлежат две фирмы, в интервью "Медузе" не смог разъяснить ряд вопросов, связанных с его поддержкой российского Фонда борьбы с коррупцией.
После боя против пуэрториканца Сабриэля Матиаса, во время которого Максим Дадашев пропустил множество ударов, врачи диагностировали у россиянина тяжелый отек мозга.
В боксе девушкам не место? Как бы не так! Представляем ярких немецких спортсменок, добившихся успехов на ринге.
От турецкого националистического формирования Osmanen Germania BC исходит серьезная угроза, сочли в МВД ФРГ. У членов байкерских и боксерских клубов прошли обыски.
Монах, боксер, чудо-снайпер, - на его счету много ярких ролей. Всемирно известный немецкий актер Даниэль Брюль отмечает 40-летие.
Необходимо продолжать дискуссию с США, однако партнеры не ведут переговоры на боксерском ринге, отметил глава DIHK Эрик Швайцер.
Турецкие политики выделяли немецкому боксерскому клубу Osmanen Germania деньги на закупку оружия, организацию в Германии протестов и преследование курдов, выявило расследование немецких СМИ.
Флойд Мейвезер в боксерском поединке, называемом боем века, победил звезду смешанных единоборств Конора Макгрегора. Мейвезер получит астрономический денежный гонорар и пояс от WBC из 1,5 кг золота.
Известный украинский боксер Владимир Кличко заявил, что уходит из профессионального спорта. В общей сложности Кличко провел 69 поединков, одержав в них 64 победы.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact