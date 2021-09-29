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Боксер

25/09/2021*** London*** Boxen: Weltmeisterschaft im Schwergewicht, Joshua (Großbritannien) - Usyk (Ukraine): Oleksandr Usyk feiert seinen einstimmigen Sieg über Anthony Joshua. +++ dpa-Bildfunk +++

Как победа боксера Усика стала ударом по болевой точке Киева 29.09.2021

"Пояса едут домой", - сказал чемпион мира по боксу Александр Усик после своей победы. Но пока он собирается на родину в аннексированный Крым, Украина спорит, как к этому относиться.
25/09/2021*** London*** Boxen: Weltmeisterschaft im Schwergewicht, Joshua (Großbritannien) - Usyk (Ukraine): Oleksandr Usyk feiert seinen einstimmigen Sieg über Anthony Joshua. +++ dpa-Bildfunk +++

Украинский боксер Усик стал объединенным чемпионом мира 25.09.2021

Украинец Александр Усик победил по очкам британца Энтони Джошуа и завоевал титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. Бой проходил в Лондоне.
North Rhine-Westphalia's State Premier, Christian Democratic Union (CDU) leader and candidate for chancellor Armin Laschet reacts during an election rally with Kyiv Mayor Vitali Klitschko in Hanover, Germany September 4, 2021. REUTERS/Fabian Bimmer

Как Кличко советовал партии Меркель избежать нокаута на выборах 04.09.2021

Мэр Киева и бывший боксер Виталий Кличко выступил в Германии в новой роли - гостя избирательной кампании правящей партии ХДС. Ее лидеру нужен один совет - как победить, проигрывая.

Karikatur von Sergey Elkin. Thema: 4. Welle der Coronavirus-Pandemie Ein SARS-Coronavirus in Mikroskop-Nahaufnahme steht mit dem Schild 4 Round und sagt: Ich beginne jetzt mit der vierten Welle….

Четвертая волна: коронавирус снова вызывает на ринг 20.08.2021

В Германии, а также в ряде других стран говорят о начале очередной волны пандемии коронавируса. Борьба с ним напомнила Сергею Елкину изнурительный боксерский поединок.
### Name auf Wunsch von Danylo Bilyk von Wladimir zu Vitali geändert entgegen der Information der Agentur ### HAMBURG, GERMANY - DECEMBER 07: Wladimir Klitschko attends the federal congress of the German Christian Democrats (CDU) on December 7, 2018 in Hamburg, Germany. German Chancellor and leader of the German Christian Democrats (CDU) Angela Merkel will step down as leader of the party following an 18-year reign. CDU delegates will elect today a successor from a choice of three candidates: Annegret Kramp-Karrenbauer, whom Merkel favors, Friedrich Merz and Jens Spahn. (Photo by Thomas Lohnes/Getty Images)

Эффект Кличко: как действующему мэру в третий раз удалось победить в Киеве 09.11.2020

Виталий Кличко будет руководить украинской столицей следующие пять лет. Что помогло экс-боксеру в третий раз подряд победить в Киеве - технологии или реальные достижения? DW разбиралась.
Karikatur -Wladimir Putin mit nacktem Oberkörper sieht auf dem Bildschirm Donald Trump, der sich als Rocky zeigt, und sagt: Das ist doch mein Stil eines brutalen Macho. Stichworte: Sergey Elkin, Karikatur, Trump als Boxer, Fotomontage, Rocky, Putin Das ist eine Karikatur von Sergey Elkin. Sie darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Copyright: Sergey Elkin. Thema: Trump zeigt sich als Rocky

Трамп в образе Рокки: без вмешательства Путина не обошлось? 28.11.2019

Президент США запостил в соцсетях фотомонтаж: он предстал в образе боксера Рокки из одноименного фильма. Карикатурист Сергей Елкин знает, кто на самом деле был примером для Трампа.
Felix STURM wird am 31. Januar 2019 40 Jahre alt, Felix STURM in Aktion; Boxen, Supermittelgewicht WM - Rueckkampf der WBA, Felix Sturm (GER, Sieger nach Punkten) vs Fedor Chudinov (RUS) am 20.02.2016 in O b e r h a u s e n / Deutschland. Â | Verwendung weltweit

Чемпиона мира по боксу Штурма судят в Кельне за допинг и уклонение от налогов 04.11.2019

Немецкий боксер Феликс Штурм одержал победу над россиянином Федором Чудиновым в 2016 году. После этого Штурма уличили в допинге.
29.09.2019 *** Russian opposition leader Alexei Navalny gestures as he delivers a speech during a demonstration in Moscow on September 29, 2019. - Thousands gathered in Moscow for a demonstration demanding the release of the opposition protesters prosecuted in recent months. Police estimated a turnout of 20,000 people at the Sakharov Avenue in central Moscow about half an hour after the start of the protest, which was authorised. The demonstrators chanted let them go and brandished placards demanding a halt to repressions of opposition protesters. (Photo by Yuri KADOBNOV / AFP) (Photo credit should read YURI KADOBNOV/AFP/Getty Images)

Второй зарубежный спонсор ФБК рассказал о своем пожертвовании 18.10.2019

Испанский боксер, которому якобы принадлежат две фирмы, в интервью "Медузе" не смог разъяснить ряд вопросов, связанных с его поддержкой российского Фонда борьбы с коррупцией.
ARCHIV - 20.10.2018, USA, Las Vegas: Maxim Dadaschew feiert nachdem er Antonio DeMarco während eines Weltergewicht Kampfes besiegt hat. Der russische Profi-Boxer Dadaschew ist nach einer bei einem Kampf in Oxon Hill/USA erlittenen Kopfverletzung in ein künstliches Koma versetzt worden. (zu dpa: Russischer Boxer nach Kopfverletzung ins künstliche Koma versetzt). Foto: John Locher/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Российский боксер скончался в США от полученных в бою травм 23.07.2019

После боя против пуэрториканца Сабриэля Матиаса, во время которого Максим Дадашев пропустил множество ударов, врачи диагностировали у россиянина тяжелый отек мозга.

25.03.2019, Bayern, München: Die Kickboxweltmeisterin Marie Lang ist beim Pressetraining von Stekos Fight Club in Stekos Sportcenter zu sehen. Am 28.03.2019 findet im Mixed Munich Arts Stekos Fight Club statt. Foto: Felix Hörhager/dpa | Verwendung weltweit

Женщины, которые могут отправить в нокаут 29.05.2019

В боксе девушкам не место? Как бы не так! Представляем ярких немецких спортсменок, добившихся успехов на ринге.
ARCHIV - 26.02.2016, Hessen, Offenbach am Main: Mitglieder der Rockergruppe «Osmanen», Charter Frankfurt bei einer Boxveranstaltung in der Stadthalle. In Stuttgart findet momentan ein Prozess unter anderem gegen Führungskräfte der Osmanen statt. (zu dpa ««Osmanen Germania BC» - brutal, gehorsam, politisch» vom 02.05.2018) Foto: Boris Roessler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В ФРГ запретили группировку турецких националистов Osmanen Germania 10.07.2018

От турецкого националистического формирования Osmanen Germania BC исходит серьезная угроза, сочли в МВД ФРГ. У членов байкерских и боксерских клубов прошли обыски.
ARCHIV - Daniel Brühl lacht auf der Pressekonferenz zum Film 'The Fifth Estate' auf dem Toronto Film Festival am 06.09.2013 in Toronto (Kanada). Foto: WARREN TODA (zu dpa «Vollidioten» nerven Daniel Brühl zu Silvester vom 29.12.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Даниэль Брюль и его многочисленные таланты 16.06.2018

Монах, боксер, чудо-снайпер, - на его счету много ярких ролей. Всемирно известный немецкий актер Даниэль Брюль отмечает 40-летие.
***Archivbild*** GERMANY, DUISBURG - MAY 03: Steel production at ThyssenKrupp in Duisburg. The picture shows a worker during transport of a steel roll in a storage hall for cold-rolled sheet. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Немецкие промышленники призывают не идти на уступки США в вопросе пошлин 31.05.2018

Необходимо продолжать дискуссию с США, однако партнеры не ведут переговоры на боксерском ринге, отметил глава DIHK Эрик Швайцер.

Mitglieder der Osmanen Germania stehen am 01.06.2016 in Berlin am Brandenburger Tor. Nach Angaben der Polizei protestierten 1000 Türken gegen die geplante Bundestagsresolution zum Völkermord in Armenien. Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

Как люди Эрдогана в Германии боксерский клуб завербовали 18.12.2017

Турецкие политики выделяли немецкому боксерскому клубу Osmanen Germania деньги на закупку оружия, организацию в Германии протестов и преследование курдов, выявило расследование немецких СМИ.
Boxing - Floyd Mayweather Jr. vs Conor McGregor - Las Vegas, USA - August 26, 2017 Floyd Mayweather Jr. celebrates with the belt after winning the fight REUTERS/Steve Marcus

Суперпоединок: Мейвезер нокаутировал Макгрегора 27.08.2017

Флойд Мейвезер в боксерском поединке, называемом боем века, победил звезду смешанных единоборств Конора Макгрегора. Мейвезер получит астрономический денежный гонорар и пояс от WBC из 1,5 кг золота.

Владимир Кличко завершает карьеру боксера (03.08.2017) 03.08.2017

Известный украинский боксер Владимир Кличко заявил, что уходит из профессионального спорта. В общей сложности Кличко провел 69 поединков, одержав в них 64 победы.

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