 Бизнес ФРГ надеется на отсутствие новых санкций против РФ из-за убийства в Берлине | Новости из Германии о России | DW | 06.12.2019

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Россия

Бизнес ФРГ надеется на отсутствие новых санкций против РФ из-за убийства в Берлине

По мнению главы Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа, санкции против РФ из-за убийства в Берлине не помогут снять напряженность в отношениях.

Сотрудник завода Volkswagen в Калуге

Несмотря на санкции, Россия и Германия продолжают экономическое сотрудничество во многих областях

Представители немецкого бизнеса надеются, что на Россию не будут наложены новые санкции в связи с убийством бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе нынешнего года. Об этом заявил глава Российско-Германской внешнеторговой палаты (AHK) Маттиас Шепп (Matthias Schepp) накануне встречи президента России Владимира Путина с предпринимателями из Германии, которая должна состояться в Сочи в пятницу, 6 декабря.

4 декабря Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата, объяснив это тем, что Москва недостаточно активно сотрудничает с Берлином в расследовании громкого убийства, в котором, по некоторым данным, могут быть замешаны российские власти. В этих условиях представители немецкого бизнеса надеются, что политические разногласия не скажутся на экономическом сотрудничестве Германии с Россией.

Контекст

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Решение выслать из ФРГ российских дипломатов в связи с убийством чеченца в Берлине может привести к серьезным последствиям не только для РФ и Германии, но и для Украины, пишут немецкие СМИ. (05.12.2019)

Немецкий бизнес в России

Так, Маттиас Шепп в интервью немецкому информагентству dpa предостерег от поспешных выводов в отношении берлинского убийства и отметил, что встреча в Сочи демонстрирует, что "даже в политически сложные времена контакты с немецкими предприятиями играют для Путина важную роль".

"Даже в самое трудное время холодной войны немецкая экономика служила стабилизирующим фактором в отношениях между Германией и Россией, - подчеркнул Шепп. - Введение новых санкций не поможет снять глубокую напряженность и уладить конфронтацию".

По данным Шеппа, ни с какими другими иностранными предпринимателями Путин не встречается так регулярно и в таком эксклюзивном формате, как с немецкими. В дискуссии, на которую российский лидер ежегодно приглашает представителей немецкого бизнеса, в нынешнем году, по данным dpa, будут участвовать представители 22 предприятий. По данным некоторых СМИ, в их числе будет и компания Siemens.

Россия и Германия на встрече в "нормандском формате" по Донбассу

По информации Восточного комитета германской экономики, кроме прочего, участники диалога собираются обсудить встречу в "нормандском формате", в рамках которой Германия, Россия, Украина и Франция 9 декабря в Париже будут обсуждать пути мирного решения конфликта в Донбассе.

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    Автор: Андрей Гурков


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