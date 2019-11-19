 Берлин увязал поддержку Африки с ее успехами в борьбе с коррупцией | Новости из Германии о Германии | DW | 19.11.2019

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Германия

Берлин увязал поддержку Африки с ее успехами в борьбе с коррупцией

Немецкие компании увеличат инвестиции в страны Африки, если те повысят прозрачность финансовой сферы, заявила канцлер ФРГ. Защита климата, цифровизация и миграция - общие для двух материков вызовы, считает Меркель.

Участники саммита в Берлине

Участники саммита в Берлине

Рост инвестиций немецких компаний в Африку будет зависеть от успехов государств континента в  борьбе с коррупцией и повышении прозрачности в финансовой и налоговой сферах. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила на саммите в Берлине во вторник, 19 ноября.

Перед Европой и Африкой стоят вызовы, которые необходимо решать сообща, подчеркнула глава правительства ФРГ. Меркель отнесла к ним, в числе прочих, защиту климата, цифровизацию и вопросы миграции.

Африка будет играть важную роль в решении глобальных проблем, добавила канцлер. Она особо выделила угрозу безопасности в регионе Сахель и стремительный рост численности населения среди проблем, требующих решения.

В столицу Германии прибыли главы государств и правительств 12 африканских стран. Так, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси тепло отозвался об отношениях двух стран. По его словам, немецкие инвестиции являются стабилизирующим фактором. Египет предлагает большие возможности для европейских инвесторов, подчеркнул ас-Сиси.

Немецкие промышленники жалуются на бюрократию и коррупцию в Африке

В то же время немецкие промышленники рассказали, что именно удерживает компании из Германии от инвестиций в экономику стран Африки. По данным Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK), основными проблемами являются "бюрократические препоны, коррупция и вопросы безопасности".

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Немецкие инвестиции в Африку в 2018 году достигли 1,94 млрд евро. С 2015 года они увеличились более чем вдвое, заявили в министерстве ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития. Глава ведомства Герд Мюллер (Gerd Müller) в ходе берлинского саммита подписал ряд договоров, включая инвестиционные проекты в Тунисе и Гане. Берлин считает, что усиление поддержки Африки будет способствовать раскрытию перспектив второго по площади материка и тем самым позволит снизить число прибывающих в Европу беженцев из африканских стран.

В октябре 2018 года власти Германии заявили о намерении создать инвестиционный фонд для поддержки малых и средних предприятий, которые ведут бизнес в Африке. Объем финансовых ресурсов фонда, запущенного летом 2019 года, составляет один миллиард евро.

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