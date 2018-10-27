 Берлин сомневается в возможности существенно расширить Frontex до 2020 года | Новости из Германии о Европе | DW | 27.10.2018

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Европа

Берлин сомневается в возможности существенно расширить Frontex до 2020 года

Правительство ФРГ считает нереализуемым предложение Юнкера расширить европейскую погранслужбу Frontex с 1500 человек до 10 тысяч, пишет Der Spiegel.

Немецкий полицейский Frontex

По информации немецкого еженедельника Der Spiegel, правительство Германии сомневается в возможности существенного увеличения числа служащих в Европейской службе пограничной и береговой охраны Frontex в скором времени. "Рост постоянного резерва до 10 тысяч пограничников уже к 2020 году, с точки зрения федерального правительства, представляется амбициозным", - говорится в ответе кабинета министров ФРГ на запрос депутата бундестага от либеральной СвДП Беньямина Штрассера (Benjamin Strasser), о котором издание сообщает в субботу, 27 октября.

Контекст

Для того чтобы увеличить число пограничников Frontex с сегодняшних 1500 человек до 10 тысяч, Германия должна направить в ведомство более 1200 служащих, указывается далее в ответе правительства.

Берлин приветствует усиление Frontex

Одновременно в документе указывается, что ФРГ приветствует усиление Frontex. Эта мера могла бы повысить эффективность борьбы с нелегальной миграцией и усилить координацию доставки непризнанных беженцев в страны исхода, указывает правительство. "Вместе с тем предложение увеличить персонал Frontex до 10 тысяч уже в 2020 году является колоссальной задачей", - отмечается далее. Поэтому Берлин выступает за более длительный и постепенный процесс расширения пограничной службы, говорится в ответе правительства.

В сентябре в своей ежегодной речи о ситуации в Евросоюзе глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер представил новые предложения по миграционной политике ЕС. В частности, он призвал сделать более эффективной защиту внешних границы ЕС. Для этого, по мнению Юнкера, количество пограничников европейской службы Frontex должно увеличиться до 10 тысяч человек к 2020 году. Frontex должна иметь собственные корабли, самолеты и автотранспорт, отметил он.

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