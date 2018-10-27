Берлин сомневается в возможности существенно расширить Frontex до 2020 года

По информации немецкого еженедельника Der Spiegel, правительство Германии сомневается в возможности существенного увеличения числа служащих в Европейской службе пограничной и береговой охраны Frontex в скором времени. "Рост постоянного резерва до 10 тысяч пограничников уже к 2020 году, с точки зрения федерального правительства, представляется амбициозным", - говорится в ответе кабинета министров ФРГ на запрос депутата бундестага от либеральной СвДП Беньямина Штрассера (Benjamin Strasser), о котором издание сообщает в субботу, 27 октября.

Для того чтобы увеличить число пограничников Frontex с сегодняшних 1500 человек до 10 тысяч, Германия должна направить в ведомство более 1200 служащих, указывается далее в ответе правительства.

Берлин приветствует усиление Frontex

Одновременно в документе указывается, что ФРГ приветствует усиление Frontex. Эта мера могла бы повысить эффективность борьбы с нелегальной миграцией и усилить координацию доставки непризнанных беженцев в страны исхода, указывает правительство. "Вместе с тем предложение увеличить персонал Frontex до 10 тысяч уже в 2020 году является колоссальной задачей", - отмечается далее. Поэтому Берлин выступает за более длительный и постепенный процесс расширения пограничной службы, говорится в ответе правительства.

В сентябре в своей ежегодной речи о ситуации в Евросоюзе глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер представил новые предложения по миграционной политике ЕС. В частности, он призвал сделать более эффективной защиту внешних границы ЕС. Для этого, по мнению Юнкера, количество пограничников европейской службы Frontex должно увеличиться до 10 тысяч человек к 2020 году. Frontex должна иметь собственные корабли, самолеты и автотранспорт, отметил он.

Смотрите также:

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море "Вопиющий случай" Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На волосок от смерти Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Как работают спасатели-добровольцы Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Взгляд в даль и терпеливое ожидание Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Оставленные умирать Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На пути в Испанию Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно. Автор: Нермин Исмаил

