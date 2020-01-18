 Берлин продает оружие странам, поддерживающим конфликт в Ливии | Новости из Германии о Германии | DW | 12.02.2020

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Германия

Берлин продает оружие странам, поддерживающим конфликт в Ливии

Правительство ФРГ с начала года одобрило экспорт вооружений на 4,3 млн евро в Египет, Катар, Турцию и ОАЭ, поддерживающие участников ливийского конфликта. В Левой партии призвали остановить поставки оружия.

Военнослужащая сил Правительства национального согласия в Ливии

Власти Германии с 1 января 2020 года одобрили новые поставки вооружений странам, поддерживающим стороны конфликта в Ливии. Это следует из ответа правительства ФРГ на запрос депутата бундестага от Левой партии Севим Дагделен (Sevim Dagdelen), сообщают немецкие агентства в среду, 12 февраля. Значительная часть от общей суммы одобренного экспорта оружия - свыше 4,2 млн евро - приходится на Катар. Объединенные Арабские Эмираты закупили вооружения на 50 500 евро, Турция - на 18 600 евро, а Египет - на 4620 евро.

Правительство превращает себя в "совершенно сомнительного посредника", подобными поставками оружия, считает Дагделен. Политик призвала полностью прекратить экспорт вооружений в страны, участвующие в конфликте в Ливии.

Ливийская конференция в Берлине

В январе в Берлине состоялась конференция по ливийскому урегулированию. Ее участники договорились соблюдать запрет на поставки вооружений в Ливию и согласились положить конец военной поддержке сторон конфликта. Вскоре миссия ООН по оказанию поддержке Ливии сообщила, что в охваченную гражданской войной страну продолжаются поставки оружия, несмотря на эмбарго. Следующая конференция по Ливии пройдет в Берлине в марте.

Конец режима Каддафи и фактическое двоевластие в Ливии

После свержения режима Муаммара Каддафи и его убийства в 2011 году в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Этот конфликт привел к гражданской войне, которая продолжается до сих пор, и фактическому двоевластию в североафриканской стране.

Контекст

Ливийский генерал Хафтар начал вторую фазу наступления на столицу страны Триполи. Ведущие европейские страны по-разному относятся к Хафтару. DW рассказывает, в чем различия позиций. (23.04.2019)

Так, в Триполи при поддержке ООН было создано Правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа, чтобы прекратить кровопролитие. А на востоке страны, в Тобруке, заседает однопалатный парламент - Палата представителей, который считает себя истинной властью и не согласен с политикой Сараджа.

Наступление Халифы Хафтара на Триполи

Экс-соратник Каддафи Халифа Хафтар ведет наступление на Триполи с апреля 2019 года. 76-летний генерал поддерживает парламент в Тобруке и стремится свергнуть правительство Сараджа. Хафтара поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Турция же поддерживает правительство в Триполи.

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    Десятилетняя война "все против всех"

    В североафриканской Ливии практически целое десятилетие идет гражданская война. В нее вовлечены самые разные силы: боевики-националисты, исламисты, туареги-кочевники, местные племена, иностранные наемники. Еще более запутанной ситуация становится от того, что две главные противоборствующие группировки получают поддержку самых разных стран. Это делает конфликт международным и геополитическим.

  • Муаммар Каддафи рвет Устав ООН

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    Все началось со свержения Каддафи

    Вооруженная борьба за власть в Ливии не прекращается со времени свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в ходе восстания, вспыхнувшего в рамках "арабской весны" и поддержанного международной военной операцией. На этом снимке кровавый диктатор, правивший четыре десятилетия, рвет Устав ООН во время своего скандально известного выступления в 2009 году на Генассамблее этой организации.

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    Нефть и газ в пустыне и в море

    Одна из главных причин гражданской войны - богатые запасы нефти и газа. Концессии на их добычу на суше и в море получали различные иностранные компании, в том числе немецкая Wintershall (на фото - один из ее объектов) и российский концерн "Газпром", у них с 2008 года есть совместное предприятие в Ливии. Сейчас отрасль в упадке, не работает, к примеру, подводный газопровод Greenstream в Италию.

  • Халифа Хафтар

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Ключевая фигура: Халифа Хафтар

    Другая причина гражданской войны - борьба между сторонниками исламского пути развития и их противниками, породившая царящее с 2014 года двоевластие. Исламисты закрепились в столице Триполи на западе страны, на востоке им противостоит так называемый парламент в Тобруке. От его имени правит 76-летний военачальник Халифа Хафтар, командующий самопровозглашенной "Ливийской национальной армией".

  • Боевики Ливийской национальной армии

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Они контролируют почти всю страну

    У боевиков "Ливийской национальной армии" есть основания фотографироваться в позе победителей. Войска Хафтара завоевали подавляющую часть территории страны, кроме пустынного юга, который контролируют местные племена, и нескольких районов на самом западе вокруг Триполи. Однако захватить официальную столицу страны, несмотря на неоднократные попытки штурма с апреля 2019 года, им пока не удалось.

  • Халифа Хафтар в Москве в ушанке

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Союзник России и агент ЦРУ

    На стороне Хафтара воюют российские наемники из ЧВК "Вагнер". Самопровозглашенный маршал, сделавший военную карьеру при Каддафи, но потом участвовавший в его свержении, учился в СССР в Академии имени Фрунзе и пользуется сейчас поддержкой России (на фото: Москва, ноябрь 2016). На него сделали также ставку Египет и Франция. У него, по данным СМИ, имеется гражданство США, где он сотрудничал с ЦРУ.

  • Фаиз Сарадж и Реджеп Тайип Эрдоган

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Сараджа поддерживают ООН и Турция

    Официальным лидером Ливии, признанным международным сообществом в лице ООН, является глава находящегося в Триполи Правительства национального согласия Фаиз Сарадж. Его активно поддерживают, например, Италия и Турция. Ее президент Реджеп Тайип Эрдоган заключил с Ливией договор, в котором существенно изменил в пользу своей страны (и в ущерб Греции) границы в Средиземном море.

  • Отряд, сражающийся на стороне Правительства национального согласия Ливии

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Оборона Триполи с турецкой помощью

    В январе 2020 года Анкара перебросила в Триполи турецких военных для укрепления обороны ливийской столицы, поскольку отряды, сражающиеся на стороне Правительства национального согласия (фото), сильно ослаблены прошлогодними боями с войсками Хафтара. В результате резко возросла опасность прямых боестолкновений между кадровыми турецкими военными и российскими наемниками-вагнеровцами.

  • Руины города Сирт после изгнания сторонников ИГ

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Разгром местного ИГ

    Еще одной стороной междоусобицы в Ливии стали исламисты-экстремисты из ИГ. Воспользовавшись возникшим двоевластием, сторонники "Исламского государства" захватили в начале 2015 года портовый и университетский город Сирт. Однако осенью 2016 года они были разгромлены войсками, верными исламистским властям в Триполи (фото), и ушли в подполье. Переходивший из рук в руки город сильно пострадал.

  • Владимир Путин, Ангела Меркель и Абдель Фаттах ас-Сиси на конференции по Ливии в Берлине

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Саммит в Берлине: поиск решения

    19 января 2020 в Берлин на международную конференцию по Ливии приехали лидеры более десяти стран и руководители международных организаций, включая ООН. На снимке: президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Среди итогов саммита - обязательство его участников больше не снабжать стороны конфликта оружием и механизм контроля за прекращением огня.

  • Спасение беженцев на надувной лодке в море

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Евросоюз озабочен потоком беженцев

    У ЕС нет единой позиции в отношении Ливии, цели отдельных стран резко расходятся. Однако все члены ЕС заинтересованы в том, чтобы она перестала быть плацдармом для отправки в Европу нелегальных мигрантов, многие из которых гибнут в Средиземном море. Эту миграционную и гуманитарную проблему без прекращения войны в Ливии и восстановления ее государственности не решить.

    Автор: Андрей Гурков


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