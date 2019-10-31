 Берлин призвал Москву соблюдать свободу слова | Новости из Германии о России | DW | 01.11.2019

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Россия

Берлин призвал Москву соблюдать свободу слова

Информация и свобода слова являются фундаментальными составляющими демократии, и новый российский закон не должен расходиться с этими принципами, заявила представитель правительства ФРГ.

Акция в защиту свободного интернета в Москве (фото из архива)

Акция в защиту свободного интернета в Москве (фото из архива)

В день вступления в силу скандального российского закона об автономном интернете правительство ФРГ призвало Москву к соблюдению свободы слова. "Необходимо напомнить о том, насколько принципиальны информация и свобода слова для функционирования демократии", - заявила в пятницу, 1 ноября, заместитель официального представителя федерального правительства Мартина Фиц (Martina Fietz).

На этом принципе, закрепленном в числе прочего в Европейской конвенции по правам человека, должен основываться и новый российский закон, а также меры по его реализации, подчеркнула она далее.

Закон об изоляции Рунета

Законопроект об изоляции российского сегмента интернета 16 апреля был принят в третьем чтении Госдумой, а 22 апреля был одобрен Советом Федерации. Документ, разработанный сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Андреем Луговым, призван создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети, кибератак и других "агрессивных действий из-за рубежа".

Контекст

Госдума приняла закон о суверенной работе российского сегмента интернета во втором чтении. Карикатурист Сергей Елкин наблюдает за процессом выпиливания интернета в России. (11.04.2019)

Один из ведущих немецких специалистов по интернету, Вольфганг Кляйнвехтер, в интервью DW дал оценку закону об "устойчивом Рунете" и объяснил, почему считает его "выстрелом в ногу". (16.04.2019)

В пояснительной записке отмечается, что закон "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США". Помимо создания независимой инфраструктуры, закон об изоляции Рунета определяет правила маршрутизации трафика. Документ рекомендует минимизировать передачу за рубеж данных, которыми обмениваются российские пользователи. Согласно принятому закону, будут созданы трансграничные линии связи и точки обмена трафиком.

В России к новому закону относятся неоднозначно. Его критики опасаются, что он создаст условия для тотальной цензуры в интернете. В различных городах России прошли акции протеста против изоляции российского сегмента интернета.

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