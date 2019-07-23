Берлин осуждает убийство гражданской активистки Григорьевой в Санкт-Петербурге

Федеральное правительство Германии осуждает убийство российской гражданской активистки Елены Григорьевой в Санкт-Петербурге. "Мы очень обеспокоены в свете обстоятельств ее смерти", - заявил представитель МИД ФРГ в Берлине в среду, 24 июля.

Он напомнил о необходимости исчерпывающего прояснения ситуации. По его словам, России следует обеспечить непредвзятое расследование во всех направлениях. В частности, Германию интересует, связано ли преступление с деятельностью Григорьевой по отстаиванию прав представителей ЛГБТ-сообщества.

Тело активистки с ножевыми ранениями и следами удушения было найдено недалеко от ее дома в Санкт-Петербурге 21 июля. В последнее время Григорьевой неоднократно угрожали убийством, заявила ее адвокат Ксения Михайлова. Следствие пока не называет подозреваемых. Проверяются разные версии, включая бытовую.

Нападения на активистов в Санкт-Петербурге

Между тем правозащитник Динар Идрисов напомнил, что убийство Григорьевой - не первый случай нападения на общественных активистов в Санкт-Петербурге. Так, в январе 2018 года гражданский активист Константин Синицын был убит в подъезде своего дома. По мнению правозащитника, осужденный за преступление сосед по квартире не причастен к нему.

Кроме того, в декабре 2017 года неизвестные покушались на убийство гражданского активиста Владимира Иванютенко, который сейчас находится под стражей в следственном изоляторе и де-факто обвиняется в подготовке убийства "повара Путина" Евгения Пригожина. Владимир, выживший после нескольких ножевых ранений, не сумел "избежать провокации и сфабрикованного уголовного преследования", подчеркнул Идрисов.

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