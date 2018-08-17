Берлин и Афины договорились о возврате нелегальных мигрантов в Грецию

Берлин договорился с Афинами о возврате нелегальных мигрантов с австрийско-немецкой границы. "Мы полагаем, что договор будет заключен", - сообщила представитель германского МВД Элеоноре Петерман (Eleonore Petermann) в Берлине в пятницу, 17 августа. По ее словам, договоренность была достигнута накануне вечером, и теперь остались только последние письменные формальности.

О деталях сделки Петерман не рассказала. Она также отметила, что Германия "очень далеко продвинулась" в переговорах с Италией и полагает, что с ней также будут достигнуты договоренности по возвращению мигрантов.

Первой страной, с которой Германии удалось заключить такое соглашение, стала Испания. 11 августа вступила в силу договоренность, в рамках которой задержанные на австрийско-германской границе мигранты высылаются в Испанию, если они уже подали там прошение об убежище. Высылка должна проходить в течение 48 часов после задержания.

За два месяца около 150 задержаний на границе

С середины июня на границе с Австрией немецкие пограничники задержали около 150 человек, которые уже подали ходатайство о получении убежища в другой стране Евросоюза, сообщает информагентство Reuters со ссылкой на данные МВД ФРГ. При этом зарегистрированных в Испании мигрантов среди них не было. Примерно половина были возвращены в Италию, несколько десятков - в Австрию.

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