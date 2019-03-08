"Берлин - город женщин": Как в Германии отметили 8 марта

Десятки тысяч демонстрантов по всей Германии вышли в пятницу, 8 марта, на акции , посвященные равноправию мужчин и женщин. В Берлине Международный женский день в этом году впервые отмечался как государственный праздник.

Манифестация на центральной площади города - Александерплац - собрала, по неофициальным оценкам, несколько тысяч человек. Многие принесли с собой флаги, транспаранты и растяжки с надписями: "Свобода, равенство, сестринская солидарность", "Женский день - это не день матери", "Долой - патриархат".

Одна из групп развернула квадратный баннер розового цвета со слоганом: "Мое тело - мои правила". Это - лозунг международной кампании, нацеленной на привлечение внимания к таким проблемам, как осуждение жертв сексуального насилия и порноместь - размещение в соцсетях материалов открытого сексуального характера без согласия изображенного с целью его унижения.

Государственные и правительственные учреждения в столице Германии в этот день были закрыты. Как отметила городской сенатор по вопросам равноправия Дилек Колат (Dilek Kolat), сделав 8 марта государственным праздником, Берлин послал "мощный сигнал" другим федеральным землям страны. "Берлин - город женщин", заявила Колат в эфире общественной телерадиокомпании RBB.

Акция Femen в квартале "красных фонарей" Гамбурга

В Гамбурге 8 марта прошло специальное мероприятие активисток украинского женского движения Femen, в ходе которого они обнажились и демонтировали щит с рекламой сексуальных услуг, установленный у входа в квартал "красных фонарей" Санкт-Паули - известный центр ночной жизни города.

Металлическая конструкция служила информационным стендом и одновременно закрывала проход в этот квартал, доступ в который запрещен женщинам и подросткам в возрасте до 18 лет.

"Сегодня мы выступили против запретных зон, против того, чтобы стены разделяли женщин… Женская революция - идет! Никто нас не остановит!", - написали активистки организации в Facebook.

В Потсдаме на улицы вышли беженки

Демонстрации 8 марта прошли и в других городах Германии, в частности, в Веймаре (федеральная земля Тюрингия). В Потсдаме (земля Бранденбург) на улицы вышли беженки, которые организовали акцию в защиту прав человека.

Международный женский день был учрежден в 1910 году в Копенгагене германской политической деятельницей, участницей коммунистического движения Кларой Цеткин (Clara Zetkin).

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