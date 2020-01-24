Белорусская оппозиция пойдет на выборы президента с единым кандидатом

В понедельник, 27 января, представители движения "За свободу", оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД), Объединенной гражданской партии (ОГП), Белорусской социал-демократической партии (Грамада) и Партии БНФ объявили на совместной пресс-конференции о принятом ими решении выдвинуть единого кандидата в президенты Беларуси. Выборы главы государства, точная дата проведения которых еще не известна, должны состоятся не позднее 30 августа 2020 года

Предполагается, что процедура выдвижения единого кандидата будет открытой для других оппозиционных структур, а рядовые граждане смогут повлиять на выбор на региональных собраниях и в ходе интернет-голосования. Подробности - у DW.

Единый кандидат - впервые с выборов 2006 года

"Впервые после 2005 года произошло объединение оппозиционных сил вокруг идеи выдвижения единого кандидата", - подчеркнул, выступая на пресс-конференции, лидер движения "За свободу" Юрий Губаревич. В Беларуси противники Александра Лукашенко, бессменно правящего страной более 25 лет, дважды объединяли усилия, выдвигая единого кандидата в президенты - на выборах 2001-го и 2006 годов.

В 2010 году случился так называемый "парад кандидатов" - Центризбирком зарегистрировал 10 кандидатов на пост главы государства, половина из них были оппозиционными. На последних выборах 2015 года у Лукашенко было три соперника, но никто из них не представлял всю оппозицию. Отвечая на вопрос DW, почему на этот раз удастся решить вопрос с единым кандидатом, хотя в ходе двух последних президентских кампаний такие попытки не дали результата, Юрий Губаревич сослался на наличие соглашения, отметив, "что у нас есть внутреннее желание пройти до конца вместе".

По словам лидера ОГП Николая Козлова, на парламентских выборах 2019 года партия увидела запрос граждан на единство оппозиции. А глава БСДП (Грамада) Игорь Борисов добавил, что с требованием выдвинуть единого кандидата и продемонстрировать альтернативу Александру Лукашенко выступили региональные организации оппозиции.

Как будут выбирать единого кандидата от оппозиции

Лидеры пяти ведущих оппозиционными структур также сообщили о подписании ими соглашения, регулирующего процедуру выдвижения единого кандидата. Однако уже в ходе пресс-конференции глава Партии БНФ Григорий Костусев предложил отказаться от этого соглашения и без голосования на собраниях и в Сети сразу выдвинуть единым кандидатом сопредседателя БХД Павла Северинца.

Коллеги Костусева попытались перевести его слова в шутку ("он уже начал агитацию за кандидата"). Что касается процедуры, то предполагается, что до 16 февраля будет сформирован список претендентов на роль единого кандидата, а 15-30 мая на Конгрессе демократических сил будет названа фамилия того, кто им стал.

О своей готовности участвовать в праймериз уже заявили, в частности, Юрий Губаревич, Николай Козлов, Павел Северинец и один из руководителей Партии БНФ Алексей Янукевич. При этом глава партии Григорий Костусев сообщил на пресс-конференции о снятии ПБНФ кандидатуры Янукевича. Кроме того, ряд других структур, например общественной организации "Говори правду", заявляли о намерении выставить собственных кандидатов в президенты, которые не будут участвовать в праймериз.

Пресс-конференцию лидеров партий пикетировали представители оппозиционной инициативы "Свежий ветер". В интервью DW один из ее сторонников политолог Андрей Егоров пояснил, что "Свежий ветер" выступает против участия оппозиции в президентских выборах. Потому что, по его выражению, "это соучастие в преступлении, так как честных выборов нет".

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