Подпольная группа сопротивления "Белая роза" действовала в Мюнхене с июня 1942 до февраля 1943 г.

Мюнхенская группа сопротивления гитлеровскому режиму "Белая роза" была создана в июне 1942 года братом и сестрой Гансом и Софи Шолль и их друзьями – студентами-медиками Вилли Графом, Кристофом Пробстом, Александром Шморелем, а также профессором психологии и философии Куртом Хубером. Она просуществовала немногим более полугода. После разоблачения большинство членов группы были казнены.