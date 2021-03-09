Беларусь отправит на "Евровидение" группу, критикующую протесты

9 марта Белтелерадиокомпания объявила о том, что Беларусь на международном песенном конкурсе "Евровидение" представит группа "Галасы ЗМеста" с песней "Я научу тебя". "В этот раз минимум гламура и пафоса! Только голос народа от группы из народа!", - говорится в телеграм-канале Агентство телевизионных новостей, которое входит в состав медиахолдинга "Белтелерадиокомпания". Здесь же объясняется, что история группы началась около десяти лет назад в Барановичах, но после "известных событий" в Беларуси" музыканты создали новый проект.

Политический подтекст в шуточной обертке

В названии группы обыгрывается их происхождение из провинции, еще одно значение - "голоса со смыслом" (змест – по-белорусски "содержание", "смысл"). В ее составе бывшие участники КВН. Коллектив исполняет авторские песни в шуточном ключе, но зачастую язвительные, содержащие критику оппонентов белорусских властей. В своих песнях косвенно или напрямую они обсуждают Светлану Тихановскую и других лидеров протестного движения, акции протеста и забастовки, студентов, вынужденных продолжить обучение в вузах ЕС, поддержку политзаключенным и помощь пострадавшим от респрессий.

Музыканты поддерживают действующие власти в Беларуси и не скрывают свою гражданскую позицию. "Решили показать свое отношение к технологиям цветных революций. Когда под соусом "политической борьбы" пытаются разрушить cтрану, которую мы любим, и в которой живем, мы не можем оставаться равнодушными", - говорится в YouTube-канале группы, на который подписаны 16 тысяч пользователей.

Конкурс в Роттердаме

Дуэт VAL , который победил в национальном отборе в прошлом году и изначально должен был поехать в Роттердам от Беларуси, отстранили за участие из-за их критики гостелевидения и выссказываний в поддержку выступающих за перемены в стране. В январе Белорусский фонд культурной солидарности в знак протеста против репрессий выступил за то, чтобы лишить Белтелерадиокомпанию права на трансляцию "Евровидения" и исключить главный медиахолдинг страны из Европейского вещательного союза (ЕВС, организатор "Евровидения").

В этом году конкурс пройдет в Роттердаме 18, 20 и 22 мая 2021 года. Планируется, что исполнители смогут выступить в Нидерландах при соблюдении всех мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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