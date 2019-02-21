Без порно и с юмором: что в Германии разрешено солдатам в интернете

Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ информацию о себе и сослуживцах, которая позволяет определить их местонахождение и принадлежность к вооруженным силам РФ. Кроме того, теперь им нельзя будет пользоваться смартфонами и планшетами во время боевых действий, учений и военных сборов, боевого дежурства и даже нахождения на территории воинской части.

Соответствующий закон Госдума РФ одобрила во вторник, 19 февраля, в третьем и финальном чтении. Теперь его должен подписать Владимир Путин.

Бундесвер: полный запрет на смартфоны лишен смысла…

Предписания для солдат о поведении в интернете - не редкость. Например, бундесвер подготовил "Руководство по поведению в социальных медиа" еще в 2012 году. Это, по сути, выдержка из общевоинского устава с краткими инструкциями для тех немецких военных, которые активно пользуются соцсетями, пояснили DW в пресс-службе бундесвера.

Но в Германии солдатам не запрещают пользоваться смартфонами. Почему? "Принципиальный запрет на их использование нежелателен и, как нам кажется, ни из рабочих соображений, ни в плане привлекательности (вооруженных сил. - Ред.) не имеет смысла. В конце концов, связь с домом и активность в соцсетях способствуют значительному повышению мотивации наших военнослужащих", - говорится в ответе бундесвера на запрос DW.

… но постить секретную информацию нельзя

Но в некоторых случаях бывают все же и исключения: "В случае необходимости могут быть прописаны ограничения в специальной IT-концепции, которая отдельно разрабатывается для каждой войсковой части и для каждого военного контингента. Например, может быть запрещено проносить личные электронные устройства на конкретные рабочие места, либо, наоборот, их использование может быть разрешено только в определенных местах (например, в комнате отдыха или в жилом помещении)".

Кроме того, на любые публикации военнослужащих распространяются обязательства по "хранению служебной тайны". Это касается информации, которая содержится в документах под грифом "секретно", а в некоторых случаях - и географического положения военных или других данных, уточнили в бундесвере.

Статус солдата накладывает ответственность

На что еще советуют обратить внимание немецким военным при публикациях в соцсетях? Принадлежность к армии никого скрывать не обязывают, но предупреждают, что если это понятно из профиля, то статус сотрудника бундесвера накладывает и определенную ответственность. "Если вас можно распознать в соцсетях как служащего бундесвера, вы автоматически выступаете в качестве его представителя. Поэтому всегда общайтесь честно и открыто. И в случае ошибки открыто ее признайте", - указано в рекомендациях для солдат.

Немецким военным рекомендуют также при общении в интернете соблюдать нормы приличия, избегать угроз, оскорблений и провокаций и, конечно, соблюдать законы - то есть, к примеру, не нарушать авторское право и не распространять "радикальные политические сообщения, порнографию и другой нелегальный контент".

"Всегда ведите себя в соцсетях уверенно, то есть с шармом, естественно, обстоятельно и по возможности с юмором", - резюмируют авторы руководства по поведению в соцсетях для солдат бундесвера.

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