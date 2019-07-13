 Батуми: кто и как компенсирует нехватку российских туристов | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 13.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Батуми: кто и как компенсирует нехватку российских туристов

Главный черноморский курорт Грузии делает ставку на въездной туризм из европейских стран. "Эффект от запрета прямых авиарейсов из РФ, конечно, будет, но ситуация далеко не драматичная", - говорят в Аджарии.

Батуми - место, где встречаются культуры, религии, античность и современность

Батуми - место, где встречаются культуры, религии, античность и современность

В коридоре частного пансиона "Тамариси" в Батуми гостей встречают швабра, пылесос и флаг Соединённых Штатов Америки, наряду с флагами Грузии и ЕС. На вопрос, зачем пансиону на 40 номеров американский флаг, его хозяин Заур Соломонидзе ответить толком не может. Зато он точно знает долю туристов из России среди своих клиентов - без малого 70 процентов. Но это в совсем недалеком прошлом, ведь с 8 июля прямые рейсы между Россией и Грузией снова запрещены и все, что теперь остаётся делать владельцам подобных частных гостиниц - ждать, пока договорятся политики и надеяться, что дефицит гостей из России восполнят туристы из других стран.

Внезапная блокада

В летнем расписании аэропорта Батуми чуть ли не каждый четвёртый рейс приходился на российские города. За первое полугодие 2019 скачок (а иначе такой рост и не назовёшь) въездного туризма в Аджарию из России составил без малого 73 процента. И само собой, что Россия входила в пятерку ключевых рынков для въездного туризма в Аджарию - наряду с Украиной, Израилем, Турцией и Азербайджаном.

Тинатин Зоидзе

Тинатин Зоидзе, директор департамента туризма Автономной республики Аджария

Кто заменит внезапное исчезновение россиян? Директор департамента туризма Автономной республики Аджария Тинатин Зоидзе в эксклюзивном интервью русской редакции DW призвала не драматизировать ситуацию. По её словам, основной удар российского эмбарго придётся именно по мелким отелям и частным пансионам, где доля гостей из России колебалась от 30 до 60 процентов. В крупных же отелях процент россиян был меньше - от 15 до 20 процентов. "Мы не хотим зависеть от одного, двух или трёх больших рынков, - говорит Тинатин Зоидзе, - и поэтому делаем ставку на диверсификацию". В этом году, в частности, Аджария проводит маркетинговую кампанию в 16 европейских странах (и России среди них нет).

Конкретный пример: практически одновременно с печальной новостью о запрете полётов из России были анонсированы новые направления из Батуми - Таллин, Вильнюс, Ереван, Баку. Ещё больше туристов попадает в регион из Кутаиси, что в двух часах езды на машине - бюджетная авиакомпания Wizzair открыла в этом году прямые рейсы оттуда в 12 городов Европы.

Причём в динамике относительного прироста иностранных путешественников в Грузии лидируют немцы - в 2018 году в Грузии побывало на 88 процентов граждан Германии больше, чем годом ранее. Подтягивается даже Саудовская Аравия, откуда в Батуми прилетает три рейса в неделю. И дамы, с ног до головы завёрнутые в чёрные паранджи, прогуливаются по набережной Батуми наравне в туристками из Израиля или Польши.

В Батуми строятся новые отели

В Батуми строятся новые отели

Город как огромная стройплощадка

Только с начала этого года в Батуми открылось 14 новых отелей. И строится, по крайней мере, столько же. Центр города - сплошные строительные краны, пыль, перекопанные улицы. Злые языки утверждают, что уже сейчас в городе гораздо больше гостиничных номеров, чем самих туристов. "Мы планируем расти и дальше", - улыбается в ответ Тинатин Зоидзе. В прошлом году в Грузию через Аджарию въехало 2,1 млн иностранцев. Интервью она предпочитает давать на английском языке.

Контекст

Президент РФ активно продвигает свой образ великодушного и мудрого властителя-философа. Он готовит общественность к мысли, что будет править Россией столько, сколько захочет, считает Константин Эггерт. (10.07.2019)

Когда речь заходит о деньгах, геополитические предрассудки исчезают. Репортаж DW о том, как чувствуют себя в Тбилиси российские туристы в период обострения отношений Грузии и России. (29.06.2019)

Бестактность депутата Госдумы вызвала политический кризис в Грузии. Отношение властей РФ к соседям приводит к утрате влияния на постсоветском пространстве, считает Константин Эггерт. (21.06.2019)

Самое быстрорастущее направление Европы

В этом году столица Аджарии даже удостоилась премии World travel award в категории "самого быстрорастущего направления в Европе", обойдя, среди прочего, Софию, Баку и Любляну.

По словам Тинатин Зоидзе, маркетинговое продвижение Батуми сводится к концепции "города контрастов", места, где встречаются культуры, религии, античность и современность. Но при всём этом на набережной и в ресторанах доминирует русская речь, пусть даже с украинским или грузинским акцентом.

Вот и владелец частного пансиона "Тамариси" Заур Соломонидзе с огромной теплотой вспоминает свою учебу в тогдашнем Ленинграде и своих друзей в России. Он не хочет фотографироваться и комментировать большую политику, но замечает, что хамская выходка телеведущего "Рустави 2", обругавшего матом президента Путина в прямом эфире, не лезет ни в какие ворота.

Он надеется, что политики договорятся и спасут хотя бы конец сезона.

Потому что "наше грузинское гостеприимство никуда не делось", говорит он.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

  • Проект Юргена Майера

    Архитектурные символы новой Грузии

    То ли здания, то ли скульптуры

    Юрген Майер и его коллеги построили в Грузии более десятка ярких, необычных объектов. Самые интересные из них - в галерее DW.

  • Проект Юргена Майера

    Архитектурные символы новой Грузии

    Контрольно-пропускной пункт

    Когда видишь контрольно-пропускной пункт в Сарпи на границе с Турцией, не верится, что его основное предназначение - осуществлять таможенный контроль. На первый план выходят разноуровневые открытые террасы и обустроенная в башне КПП обзорная площадка, откуда можно любоваться заходом солнца над Черным морем.

  • Проект Юргена Майера

    Архитектурные символы новой Грузии

    Больше чем автостоянки

    На автостоянках вдоль нового шоссе, которое соединит Турцию и Азербайджан, можно не только перекусить и заправить машину. Они являются своеобразными центрами местной жизни, где есть возможность даже познакомиться с творчеством современных художников. Сами бетонные постройки напоминают очертания окружающих гор и буквы грузинского алфавита.

  • Проект Юргена Майера

    Архитектурные символы новой Грузии

    Аэропорт имени царицы Тамары

    Построенный за три месяца аэропорт имени царицы Тамары находится рядом со средневековым селом Местиа, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Раньше туристы приезжали сюда полюбоваться старинными церквями и башнями. Затем здесь открыли горнолыжный курорт, а благодаря новому аэропорту, площадь которого всего 250 квадратных метров, добраться в село теперь можно и по воздуху.

  • Проект Юргена Майера

    Архитектурные символы новой Грузии

    Отделение полиции

    Впрочем, Местиа сейчас может похвастаться не только новым аэропортом. Здание полицейского участка, расположенного в самом центре горного села, формой напоминает средневековые каменные башни, характерные для этого региона. А застекленные участки фасада - символ прозрачности работы местной полиции.

  • Проект Юргена Майера

    Архитектурные символы новой Грузии

    Дом правосудия

    В 2012 году к ансамблю современных административных зданий в центре Местии добавился Дом правосудия. Из ассиметричных окон двухэтажного бетонного сооружения открывается прекрасный вид на вершины Кавказских гор.

  • Проект Юргена Майера

    Архитектурные символы новой Грузии

    Скульптура на берегу Черного моря

    31-метровая скульптура на берегу Черного моря - символ заложенного Саакашвили портового города Лазика, который должен был стать новым экономическим и торговым центром Грузии. Стоя у необычной конструкции из 8-миллиметровых стальных пластин на расстоянии 150 метров от берега, можно насладиться видами будущего мегаполиса. Правда, пока в нем построены только бульвар, мэрия и отель.

    Автор: Екатерина Крыжановская


Смотреть видео 14:13

Мат в адрес Путина, конфликт с Россией и протесты в Тбилиси: что думает президент Грузии Зурабишвили

Контекст

Архитектурные символы новой Грузии

Проекты бюро J. Mayer H. und Partner, Architekten в Грузии (01.07.2014)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Мат в адрес Путина, конфликт с Россией и протесты в Тбилиси: что думает президент Грузии Зурабишвили  

Что думают о мате в адрес Путина грузины в Москве  

Вахтанг Кикабидзе: Путин хочет посадить Грузию на цепь  

Что на самом деле думают о России участники массовых протестов в Грузии - DW Новости  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Комментарий: Как Грузия имидж Путина изменила  

Киев возмущен решением России по "Всемирному конгрессу украинцев"  

Суд в Лондоне заблокировал капиталы миллиардера из России Минца  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно