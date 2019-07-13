Батуми: кто и как компенсирует нехватку российских туристов

В коридоре частного пансиона "Тамариси" в Батуми гостей встречают швабра, пылесос и флаг Соединённых Штатов Америки, наряду с флагами Грузии и ЕС. На вопрос, зачем пансиону на 40 номеров американский флаг, его хозяин Заур Соломонидзе ответить толком не может. Зато он точно знает долю туристов из России среди своих клиентов - без малого 70 процентов. Но это в совсем недалеком прошлом, ведь с 8 июля прямые рейсы между Россией и Грузией снова запрещены и все, что теперь остаётся делать владельцам подобных частных гостиниц - ждать, пока договорятся политики и надеяться, что дефицит гостей из России восполнят туристы из других стран.

Внезапная блокада

В летнем расписании аэропорта Батуми чуть ли не каждый четвёртый рейс приходился на российские города. За первое полугодие 2019 скачок (а иначе такой рост и не назовёшь) въездного туризма в Аджарию из России составил без малого 73 процента. И само собой, что Россия входила в пятерку ключевых рынков для въездного туризма в Аджарию - наряду с Украиной, Израилем, Турцией и Азербайджаном.

Тинатин Зоидзе, директор департамента туризма Автономной республики Аджария

Кто заменит внезапное исчезновение россиян? Директор департамента туризма Автономной республики Аджария Тинатин Зоидзе в эксклюзивном интервью русской редакции DW призвала не драматизировать ситуацию. По её словам, основной удар российского эмбарго придётся именно по мелким отелям и частным пансионам, где доля гостей из России колебалась от 30 до 60 процентов. В крупных же отелях процент россиян был меньше - от 15 до 20 процентов. "Мы не хотим зависеть от одного, двух или трёх больших рынков, - говорит Тинатин Зоидзе, - и поэтому делаем ставку на диверсификацию". В этом году, в частности, Аджария проводит маркетинговую кампанию в 16 европейских странах (и России среди них нет).

Конкретный пример: практически одновременно с печальной новостью о запрете полётов из России были анонсированы новые направления из Батуми - Таллин, Вильнюс, Ереван, Баку. Ещё больше туристов попадает в регион из Кутаиси, что в двух часах езды на машине - бюджетная авиакомпания Wizzair открыла в этом году прямые рейсы оттуда в 12 городов Европы.

Причём в динамике относительного прироста иностранных путешественников в Грузии лидируют немцы - в 2018 году в Грузии побывало на 88 процентов граждан Германии больше, чем годом ранее. Подтягивается даже Саудовская Аравия, откуда в Батуми прилетает три рейса в неделю. И дамы, с ног до головы завёрнутые в чёрные паранджи, прогуливаются по набережной Батуми наравне в туристками из Израиля или Польши.

В Батуми строятся новые отели

Город как огромная стройплощадка

Только с начала этого года в Батуми открылось 14 новых отелей. И строится, по крайней мере, столько же. Центр города - сплошные строительные краны, пыль, перекопанные улицы. Злые языки утверждают, что уже сейчас в городе гораздо больше гостиничных номеров, чем самих туристов. "Мы планируем расти и дальше", - улыбается в ответ Тинатин Зоидзе. В прошлом году в Грузию через Аджарию въехало 2,1 млн иностранцев. Интервью она предпочитает давать на английском языке.

Самое быстрорастущее направление Европы

В этом году столица Аджарии даже удостоилась премии World travel award в категории "самого быстрорастущего направления в Европе", обойдя, среди прочего, Софию, Баку и Любляну.

По словам Тинатин Зоидзе, маркетинговое продвижение Батуми сводится к концепции "города контрастов", места, где встречаются культуры, религии, античность и современность. Но при всём этом на набережной и в ресторанах доминирует русская речь, пусть даже с украинским или грузинским акцентом.

Вот и владелец частного пансиона "Тамариси" Заур Соломонидзе с огромной теплотой вспоминает свою учебу в тогдашнем Ленинграде и своих друзей в России. Он не хочет фотографироваться и комментировать большую политику, но замечает, что хамская выходка телеведущего "Рустави 2", обругавшего матом президента Путина в прямом эфире, не лезет ни в какие ворота.

Он надеется, что политики договорятся и спасут хотя бы конец сезона.

Потому что "наше грузинское гостеприимство никуда не делось", говорит он.

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