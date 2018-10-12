Бархатный октябрь на Балтийском море (фото)

В прошедшие выходные жители Германии могли наслаждаться солнцем и температурами выше 20 градусов тепла. Эта и другие октябрьские фотографии - в галерее "Кадр за кадром".
15.10.2018, Варнемюнде • Эта фотография была сделана в середине нынешнего октября на немецком балтийском курорте Варнемюнде. Здешний песчаный пляж является самым большим балтийским пляжем в Германии. Начавшаяся неделя, согласно прогнозам, будет также по-летнему теплой.
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