 Банк России неожиданно повысил ключевую ставку | Новости из Германии о России | DW | 14.12.2018

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Россия

Банк России неожиданно повысил ключевую ставку

Российский Центробанк в этом году уже повторно повышает базовую учетную ставку. Большинство экономистов ожидало ее сохранения на уровне 7,50 процента.

Здание ЦБ РФ

Центральный банк (ЦБ) России неожиданно вновь повысил ключевую ставку - во второй раз в текущем году. Базовая учетная ставка увеличена на 0,25 процентного пункта до 7,75 процента годовых, сообщил ЦБ РФ в пятницу, 14 декабря. Большинство экономистов прогнозировали сохранение ключевой ставки на уровне 7,50 процента. Центробанк России не исключил дальнейшего повышения ставки.

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Как пояснили в ЦБ, принятое ныне решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков. По прогнозам банка, инфляция по итогам 2019 года составит 5,0 - 5,5 процента, а в 2020 году вернется к 4 процентам.

Некоторые эксперты называют новое увеличение ключевой ставки реакцией на повышение базовой учетной ставки в США. В России в 2019 году тоже предстоит повышение НДС, что может привести к росту инфляции. Не исключено и введение новых санкций США против РФ.

С 15 января Банк России намерен возобновить регулярную покупку иностранной валюты, которая была приостановлена в целях стабилизации рубля. В последний раз ЦБ повышал ключевую ставку в середине сентября - впервые с конца 2014 года.

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    Автор: Ирина Филатова


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