Аэропорт Берлин-Бранденбург (BER)

Международный аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER) - проблемный долгострой германской столицы, изначально сдача его в эксплуатацию была запланирована на 2011 год, но к 2018 году объект так и не сдан.

Международный аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER), по данным на конец 2017 года, должен начать работу в 2020 году. Изначально сдача новой воздушной гавани в эксплуатацию была намечена на октябрь 2011 года, но из-за различных технических и строительных недостатков, особенно в сфере пожарной безопасности, она несколько раз откладывалась. С начала возведения аэропорта Берлин-Бранденбург в 2006 году строительная смета выросла с 2 до 6,5 млрд евро. Отчасти это связано с решением построить более крупный терминал, чем планировали сначала. Предполагается, что с введением BER в эксплуатацию будет закрыт старый берлинский аэропорт Тегель.