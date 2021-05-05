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Аш-Шабаб

Террористическая группировка "Аш-Шабаб"

10.04.2019, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Polizeibeamte stehen vor dem Gebäude der Ansaar International in Düsseldorf. Die Polizei geht am Mittwoch mit Razzien in neun Bundesländern gegen Einrichtungen eines bundesweiten islamischen Netzwerkes vor. Foto: Martin Gerten/dpa

В Германии запретили исламскую организацию Ansaar International 05.05.2021

Гуманитарная организация Ansaar International переводила средства от пожертвований террористическим организациям в Сирии и Сомали, а также ХАМАС, пишут СМИ со ссылкой на распоряжение МВД ФРГ.
Vil de Plm 01 Title: Palma Place: Palma, Cabo Delgado province,Mozambique / Mosambik Photographer: Roberto Paquete Date: 07/03/2021 Description: Palma is a Mozambican village, where the district of the same name is located, in the province of Cabo Delgado. The village is located at the inner end of Tungue Bay andf known as the “gas city”. It has been in recent days a city with a very high cost of living.

Атака боевиков в Мозамбике: в одном из отелей укрылись свыше 180 человек 27.03.2021

В Мозамбике в результате атаки террористов практически разрушен один из городов в провинции Кабу-Делгаду. В отеле от экстремистов укрылись более 180 человек. Среди них - ряд иностранных сотрудников компании Total.

16.08.2020, Somalia, Mogadischu: Medizinisches Personal und andere Somalier helfen einer Zivilistin, die Opfer eines Terrorangriffs auf ein Hotel wurde, bei der Ankunft an einem Krankenhaus. Bei einem großangelegten Terrorangriff auf ein Hotel in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mehrere Menschen getötet worden. Foto: Farah Abdi Warsameh/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

В результате теракта в Сомали погибли более 15 человек 17.08.2020

Ответственность за вооруженное нападение на отель в Могадишо, жертвами которого стали как минимум 16 человек, взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб".
In this photo taken Aug. 26, 2019 and released by the U.S. Air Force, airmen from the 475th Expeditionary Air Base Squadron conduct a flag-raising ceremony, signifying the change from tactical to enduring operations, at Camp Simba, Manda Bay, Kenya. The al-Shabab extremist group said Sunday, Jan. 5, 2020 that it has attacked the Camp Simba military base used by U.S. and Kenyan troops in coastal Kenya, while Kenya's military says the attempted pre-dawn breach was repulsed and at least four attackers were killed. (Staff Sgt. Lexie West/U.S. Air Force via AP) |

Три человека погибли в результате атаки исламистами военно-морской базы США в Кении 05.01.2020

Члены исламистской группировки "Аш-Шабаб" обстреляли базу ВМС США Camp Simba на границе с Сомали. Погибли три американца. Кроме того, уничтожены несколько самолетов и вертолетов.
Somali security assess the scene of a car bomb explosion at a checkpoint in Mogadishu, Somalia December 28, 2019. REUTERS/Feisal Omar.

В Сомали почти 100 человек погибли в результате подрыва автомобиля 28.12.2019

В Могадишо на КПП подорвали заминированный автомобиль, среди раненых много студентов.

epa03424663 A handout photograph released by the African Union-United Nations Information Support Team showing soldiers serving with the Kenyan Contingent of the African Union Mission in Somalia (AMISOM) patrolling along a street as a commuter taxi passes by in the center of the southern Somali port city of Kismayo, some 500km south of Mogadishu, Somalia, 07 October 2012. The last bastion of the once feared Al Shabaab, Kismayo fell after troops of the Somali National Alliance (SNA) and the pro-government Ras Kimboni Brigade supported by Kenyan AMISOM forces entered the port city on 02 October following a two month operation across southern Somalia which saw the liberation of villages and centers along a distance of 120km from Afmadow to Kismayo. EPA/STUART PRICE / AU-UN IST / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Сомали в результате нападения на отель погибли 26 человек 13.07.2019

Боевики исламистской группировки "Аш-Шабаб" атаковали гостиницу, где часто останавливаются политики и проживающие за границей сомалийцы. Среди погибших - два американца и канадка.
28.02.2019, Somalia, Mogadishu: Somalis halten sich in der Nähe eines zerstörten Gebäudes auf. Bei einem Anschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind nach Angaben eines Polizeioffiziers mindestens 25 Menschen getötet worden. Nahe einem Hotel, das von Regierungsvertretern genutzt wird, gab es eine schwere Explosion - ein Selbstmordattentäter sei an dem Angriff beteiligt gewesen, sagte der Polizist Ali Hassan Kulmiye am Donnerstag den 28.02.2019 der Deutschen Presse-Agentur. Es soll sich um eine in einem Lastwagen deponierte Bombe gehandelt haben. Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab reklamierte die Tat für sich, wie die auf dschihadistische Propaganda spezialisierte Site Intelligence Group berichtete. Foto: Farah Abdi Warsameh/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

При самоподрыве смертника в Сомали погибли десятки людей 01.03.2019

Более 25 человек погибли и 80 пострадали в результате взрыва в Могадишо, сообщила местная полиция. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб".
Two men stand next to burning cars at the scene of an explosion at a hotel complex in Nairobi on January 15, 2019. - A blast at the DusitD2 compound, which includes a hotel and several office buildings housing international companies, was heard from AFP's offices some five kilometres (three miles) away. The Al-Shabaab Islamist group in Somalia claimed responsibility for the attack, according to the SITE Intelligence Group which monitors jihadist activities. (Photo by SIMON MAINA / AFP) (Photo credit should read SIMON MAINA/AFP/Getty Images)

Целью террористов в Найроби была организованная США конференция 16.01.2019

В результате теракта в кенийской столице погибли 14 человек, в их числе граждане США и Великобритании.
Aamin ambulance drives from the scene of an explosion near the Presidential palace in Mogadishu, Somalia February 23, 2018. REUTERS/Feisal Omar

Два теракта в столице Сомали унесли жизни не менее 38 человек 24.02.2018

В результате двух взрывов в Могадишо погибли как минимум 38 человек. Ответственность за атаку на себя взяли исламисты из "Аш-Шабаб". Пять боевиков удалось ликвидировать.
28.10.2017*** Somali soldier walk near wreckage of vehicles after a car bomb was detonated in Mogadishu, Somalia Saturday, Oct 28, 2017. A suicide car bomb exploded outside a popular hotel in Somalia's capital on Saturday, killing at least 10 people and wounding more than 11, while gunfire could be heard inside, police said. A second blast was heard in the area minutes later. (AP Photo/Farah Abdi Warsameh) |

Десятки людей погибли в результате двойного теракта в столице Сомали 28.10.2017

Боевики "Аш-Шабаб" подорвали автомобиль у входа в гостиницу в Могадишо и удерживают заложников на территории отеля. Кроме того, на оживленном перекрестке был взорван микроавтобус.

ATTENTION EDITORS - VISUAL COVERAGE OF SCENES OF INJURY OR DEATH Somalian government forces evacuate their injured colleague, from the scene of an explosion in KM4 street in the Hodan district of Mogadishu, Somalia October 14, 2017. REUTERS/Feisal Omar TEMPLATE OUT

Свыше 270 человек стали жертвами теракта в столице Сомали 16.10.2017

В центре Могадишо террорист-смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль. Власти Сомали полагают, что за нападением стоят исламисты из "Аш-Шабаб".

A man walks past an ambulance and armed security forces at the scene of an attack outside an hotel in Mogadishu, Somalia June 14, 2017. REUTERS/Stringer

Боевики взяли в заложники посетителей ресторана в Сомали 15.06.2017

В Могадишо исламисты "Аш-Шабаб" совершили двойное нападение: подорвали автомобиль у входа в отель и захватили расположенный неподалеку ресторан. Атаки привели к большому числу жертв.
Vermummte Mitglieder der Al-Schabaab-Miliz in Somalia haben am 16.11.2010 in Mogadischu während eines Gebets ihre Gewehre abgelegt. Die islamistische Al-Schabaab-Miliz wurde 1998 in Somalia gegründet und hat Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Kaida. Die Miliz beherrscht weite Teile Südsomalias und damit die Gebiete, in denen die derzeitige Hungersnot am schlimmsten ist. Foto: Badri Media (zu dpa-Hintergrund 0330 vom 07.08.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Германии осуждены пять бывших боевиков группировки "Аш-Шабаб" 07.07.2016

Пять бывших членов радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" приговорены к срокам от 3,5 до 5 лет. Шестой обвиняемый получил 5 лет условно.
25.06.2016 *** Somali government soldiers hold their positions during gunfire after a suicide bomb attack outside Nasahablood hotel in Somalia's capital Mogadishu, June 25, 2016. REUTERS/Feisal Omar TPX IMAGES OF THE DAY © Reuters/F. Omar

Жертвами нападения на отель в столице Сомали стали 15 человек 25.06.2016

В ходе нападения на отель в Могадишо погибли не менее 15 человек, еще как минимум 20 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб".
02.06.2016+++ Somali forces take positions at Hotel Ambassador on Maka Al Mukaram Road in Somalia's capital Mogadishu, June 2, 2016. +++ (C) Reuters/F. Omar

Теракт в отеле Сомали: не менее 20 погибших 02.06.2016

В ходе теракта в отеле Ambassador в центре столицы Сомали погибли не менее 20 человек, около 60 были ранены. Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб".
Blick auf das fünfeckige Gebäude des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums am Pontomac-Fluß in Arlington (US-Bundesstaat Virginia). Im Hintergrund der weiße Obelisk des Washington Monuments in Washington (Luftaufnahme vom 22.4.1986). In den USA hat sich am 11.9.2001 eine Serie von verheerenden Terrorangriffen ereignet. Zunächst rasten innerhalb von 18 Minuten zwei Flugzeuge ins World Trade Center in New York. Die USA gehen davon aus, dass Terroristen dafür verantwortlich sind. Tausende Menschen sollen verletzt worden sein. Wenig später stürzte nach CNN-Angaben auch ein Flugzeug oder Hubschrauber auf das US-Verteidigungsministerium in Washington.

СМИ сообщили о гибели лидера "Аш-Шабаб" в результате авиаудара США 02.04.2016

США нанесли удар совместно с Сомали, результаты операции "еще оцениваются", сообщает Пентагон. По информации ведомства, лидер "Аш-Шабаб" планировал совершение атак в Могадишо.
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