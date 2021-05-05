Атака боевиков в Мозамбике: в одном из отелей укрылись свыше 180 человек

В Мозамбике в результате атаки террористов практически разрушен один из городов в провинции Кабу-Делгаду. В отеле от экстремистов укрылись более 180 человек. Среди них - ряд иностранных сотрудников компании Total.