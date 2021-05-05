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Террористическая группировка "Аш-Шабаб"
Гуманитарная организация Ansaar International переводила средства от пожертвований террористическим организациям в Сирии и Сомали, а также ХАМАС, пишут СМИ со ссылкой на распоряжение МВД ФРГ.
В Мозамбике в результате атаки террористов практически разрушен один из городов в провинции Кабу-Делгаду. В отеле от экстремистов укрылись более 180 человек. Среди них - ряд иностранных сотрудников компании Total.
Ответственность за вооруженное нападение на отель в Могадишо, жертвами которого стали как минимум 16 человек, взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб".
Члены исламистской группировки "Аш-Шабаб" обстреляли базу ВМС США Camp Simba на границе с Сомали. Погибли три американца. Кроме того, уничтожены несколько самолетов и вертолетов.
В Могадишо на КПП подорвали заминированный автомобиль, среди раненых много студентов.
Боевики исламистской группировки "Аш-Шабаб" атаковали гостиницу, где часто останавливаются политики и проживающие за границей сомалийцы. Среди погибших - два американца и канадка.
Более 25 человек погибли и 80 пострадали в результате взрыва в Могадишо, сообщила местная полиция. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб".
В результате теракта в кенийской столице погибли 14 человек, в их числе граждане США и Великобритании.
В результате двух взрывов в Могадишо погибли как минимум 38 человек. Ответственность за атаку на себя взяли исламисты из "Аш-Шабаб". Пять боевиков удалось ликвидировать.
Боевики "Аш-Шабаб" подорвали автомобиль у входа в гостиницу в Могадишо и удерживают заложников на территории отеля. Кроме того, на оживленном перекрестке был взорван микроавтобус.
В центре Могадишо террорист-смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль. Власти Сомали полагают, что за нападением стоят исламисты из "Аш-Шабаб".
В Могадишо исламисты "Аш-Шабаб" совершили двойное нападение: подорвали автомобиль у входа в отель и захватили расположенный неподалеку ресторан. Атаки привели к большому числу жертв.
Пять бывших членов радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" приговорены к срокам от 3,5 до 5 лет. Шестой обвиняемый получил 5 лет условно.
В ходе нападения на отель в Могадишо погибли не менее 15 человек, еще как минимум 20 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб".
В ходе теракта в отеле Ambassador в центре столицы Сомали погибли не менее 20 человек, около 60 были ранены. Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб".
США нанесли удар совместно с Сомали, результаты операции "еще оцениваются", сообщает Пентагон. По информации ведомства, лидер "Аш-Шабаб" планировал совершение атак в Могадишо.
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