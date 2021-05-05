В Германии запретили исламскую организацию Ansaar International

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) наложил запрет на деятельность исламской гуманитарной организации Ansaar International e.V. и входящих в ее структуру учреждений. Организация финансирует с помощью пожертвований терроризм во всем мире, заявил пресс-секретарь немецкого министерства Стив Альтер (Steve Alter) в Twitter в среду, 5 мая.

"Тот, кто хочет победить террор, должен осушить источники его финансирования", - привел он слова Зеехофера.

Серия обысков в десяти федеральных землях

По данным телекомпании SWR и газеты Bild, утром того же дня прошла серия обысков в квартирах и гаражах предполагаемых исламистов в десяти из 16 федеральных земель Германии.

Согласно их информации, в общей сложности под запрет МВД ФРГ попали девять организаций, в том числе Сомалийский комитет информации и консалтинга в Дармштадте, фонд немецко-тунисского футболиста Эниса Бен-Хатиры в Берлине, Объединение WWR-Help, Объединение по защите прав женщин ANS.Justice, магазины Ummashop и Secondhand UG, а также организация Better World Appeal.

Нарушение конституционных норм

По данным SWR, в распоряжении министра о запрете организаций указывается на нарушение головной организацией конституционных норм. В частности, Ansaar International отправляет несовершеннолетних из Германии в связанные с ней учреждения для передачи им экстремистско-салафитского мировоззрения, указывается в документе, на который ссылается телеканал.

Кроме того, у ведомства есть данные о том, что собранные исламской организацией пожертвования направляются, среди прочих, на поддержку террористического военизированного формирования "Джебхат ан-Нусра" в Сирии, которое несколько лет назад вошло в новую группировку "Хайят Тахрир аш-Шам". Кроме того, в документе упоминается финансирование палестинского движения ХАМАС и сомалийской исламистской группировки "Харакат аш-Шабаб".

При этом речь идет как о прямом перечислении денежных средств, так и о поддержке проектов, связанных с данными террористическими организациями, отмечает SWR. С помощью этих денег террористы рекрутируют новых сторонников и укрепляют свое влияние, указывается далее. При этом данные действия Ansaar International скрывает от своих жертвователей.

Обыски в апреле

В апреле в Северном Рейне - Вестфалии и Баварии прошли обыски в ходе расследования по делу трех человек, подозреваемых в сборе пожертвований для Ansaar International и входящих в ее структуру учреждений. Генеральная прокуратура в Дюссельдорфе сообщила, что расследование ведется в отношении руководителей данной организации по подозрению в поддержке сирийских террористических группировок.

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