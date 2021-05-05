В Германии запретили исламскую организацию Ansaar International

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) наложил запрет на деятельность исламской гуманитарной организации Ansaar International e.V. и входящих в ее структуру учреждений. Организация финансирует с помощью пожертвований терроризм во всем мире, заявил пресс-секретарь немецкого министерства Стив Альтер (Steve Alter) в Twitter в среду, 5 мая.
"Тот, кто хочет победить террор, должен осушить источники его финансирования", - привел он слова Зеехофера.
Серия обысков в десяти федеральных землях
По данным телекомпании SWR и газеты Bild, утром того же дня прошла серия обысков в квартирах и гаражах предполагаемых исламистов в десяти из 16 федеральных земель Германии.
Согласно их информации, в общей сложности под запрет МВД ФРГ попали девять организаций, в том числе Сомалийский комитет информации и консалтинга в Дармштадте, фонд немецко-тунисского футболиста Эниса Бен-Хатиры в Берлине, Объединение WWR-Help, Объединение по защите прав женщин ANS.Justice, магазины Ummashop и Secondhand UG, а также организация Better World Appeal.
Нарушение конституционных норм
По данным SWR, в распоряжении министра о запрете организаций указывается на нарушение головной организацией конституционных норм. В частности, Ansaar International отправляет несовершеннолетних из Германии в связанные с ней учреждения для передачи им экстремистско-салафитского мировоззрения, указывается в документе, на который ссылается телеканал.
Кроме того, у ведомства есть данные о том, что собранные исламской организацией пожертвования направляются, среди прочих, на поддержку террористического военизированного формирования "Джебхат ан-Нусра" в Сирии, которое несколько лет назад вошло в новую группировку "Хайят Тахрир аш-Шам". Кроме того, в документе упоминается финансирование палестинского движения ХАМАС и сомалийской исламистской группировки "Харакат аш-Шабаб".
При этом речь идет как о прямом перечислении денежных средств, так и о поддержке проектов, связанных с данными террористическими организациями, отмечает SWR. С помощью этих денег террористы рекрутируют новых сторонников и укрепляют свое влияние, указывается далее. При этом данные действия Ansaar International скрывает от своих жертвователей.
Обыски в апреле
В апреле в Северном Рейне - Вестфалии и Баварии прошли обыски в ходе расследования по делу трех человек, подозреваемых в сборе пожертвований для Ansaar International и входящих в ее структуру учреждений. Генеральная прокуратура в Дюссельдорфе сообщила, что расследование ведется в отношении руководителей данной организации по подозрению в поддержке сирийских террористических группировок.
Смотрите также:
-
Женщины с оружием против "Исламского государства"
Наблюдение за врагом
Враг должен быть где-то там. Курдский боец Хазеба Наузад вблизи иракского города Мосула смотрит в бинокль, наблюдая за линией фронта, отделяющей территорию курдов от области, захваченной боевиками "Исламского государства" (ИГ).
-
Женщины с оружием против "Исламского государства"
В авангарде сопротивления
Враг обнаружен - можно открывать огонь. Хазеба Наузад и ее боевые подруги берут боевиков ИГ на прицел. Лишь ударами с воздуха одержать победу над джихадистами не удается, поэтому езидские и курдские женщины помогают вести борьбу против ИГ на земле.
-
Женщины с оружием против "Исламского государства"
Четкая видимость
Хазеба Наузад собирает волосы в хвост: чтобы лучше прицеливаться, ничто не должно закрывать обзор. Атрибут западной моды, стиль "милитари" в Ираке и Сирии - отражение горькой реальности.
-
Женщины с оружием против "Исламского государства"
Верный спутник
Азема Дахир в перерыве между боями. Красный плюшевый медведь - ее верный спутник и напоминание о мирном времени, которое неожиданно закончилось с приходом ИГ летом 2014 года. Тогда многим езидским женщинам пришлось попрощаться со всем, что было им дорого. Тысячи из них были похищены и подверглись насилию со стороны боевиков ИГ.
-
Женщины с оружием против "Исламского государства"
В поисках убежища
Террористы ИГ не щадят даже самых слабых. Летом 2014 года сотни тысяч езидов, безжалостно преследуемых джихадистами, были вынуждены покинуть родные места. Два года назад это фото пожилого мужчины стало символом страданий езидов - представителей религиозного меньшинства в Ираке, которые стали жертвами ИГ.
-
Женщины с оружием против "Исламского государства"
Травма на всю жизнь
Эта 15-летняя езидская девочка не захотела показывать лицо. Джихадисты похитили ее летом 2014 года и насильно выдали замуж за боевика ИГ. Через два месяца ей удалось бежать. Теперь она снова живет со своей семьей и рассказывает об ужасах пережитого.
-
Женщины с оружием против "Исламского государства"
После сражения
Многие месяцы джихадисты занимали город Кобане на севере Сирии, прямо на границе с Турцией. Курды отчаянно держали оборону. С помощью американских ВВС боевиков ИГ удалось победить. Однако террористы оставили здесь лишь руины.
-
Женщины с оружием против "Исламского государства"
Дружба как символ победы
Террористы ИГ уничтожают всех, кто не разделяет их идеологию. Они пытаются настроить друг против друга людей разных конфессий и национальностей. Однако им это не всегда удается. Дружба курдских и езидских женщин стала символической победой над ИГ.
-
Женщины с оружием против "Исламского государства"
Борьба за свободу
Одержать военную победу над ИГ пока не удалось. Боевики удерживают под контролем крупные территории в Сирии и Ираке. Однако курдские и езидские женщины продолжают борьбу, в том числе, чтобы доказать: женщины - не рабы.
Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова