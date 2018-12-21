Ахенский пряник - красивая и вкусная немецкая традиция

Рождество в Германии - время самых разнообразных лакомств. Кульминацией служит богато накрытый праздничный стол с традиционным фаршированным гусем. Без глинтвейна, картофельных драников и свиной рульки не обходится в Германии ни один рождественский базар. А базар в Ахене (он, кстати, считается одним из крупнейших в Германии) предлагает известный на весь мир местный деликатес - Aachener Printen.

Что туляку пряник, то ахенцу Printen

Ахен был когда-то резиденцией императора Священной Римской империи Карла Великого. Этот самый западный крупный город Германии лежит на пересечении трех государственных границ: немецкой, голландской и бельгийской. Особый предмет гордости ахенцев - великолепный кафедральный собор, уютный и величественный одновременно. Одним словом, эпитетов с приставкой "супер" жители Ахена могут привести немало. Знатоки города обязательно добавят в этот список пряник Aachener Printen.

Пряники в виде Дедов Морозов и елочек

Ахенский печатный пряник - это торговая марка с защищенным в ЕС названием, известным на весь мир, как баварское пиво или любекский марципан. Ахенские пряники считаются самым популярным сувениром для гостей города. Многочисленные туристы увозят с собой лакомый кусочек Германии во все страны мира. Ахенские бизнесмены торжественно передают пряники, упакованные в ящички из светлой фанеры с изображением кафедрального собора, своим партнерам из Китая и стран Латинской Америки. Русские и французские мамы везут искусно разукрашенные жестяные коробки с деликатесом в подарок своим детям. Пряничные сердца, обернутые в прозрачную фольгу, дарят своим любимым юные туристы из Великобритании, Бельгии и США.

Много сахара и никакого жира

Пряник - продукт с богатой историей, которая уходит корнями в античную эпоху. Ахенские пряники - относительно молодое изобретение. Современный рецепт был разработан в 1820 году. Считается, что в Ахене пряники появились в XV веке, а секрет приготовления привезли с собой медных дел мастера из соседних регионов, расположенных на территории современной Бельгии. Традиция "печатать" пряники при помощи деревянной формы тоже намного старше самого ахенского пряника.

В Средневековье главными ингредиентами пряничного теста были мука, вода, мед и разнообразные пряности, без капли жира. В начале XIX века, в связи с экономическими проблемами, возникшими в ходе наполеоновских войн, мед значительно подорожал. Ахенские пекари заменили его дешевым видом сахара (фаринным сахаром) и сиропом из сахарной свеклы. В остальном основу теста они оставили прежней, зато щедро экспериментировали с разнообразными пряностями. Так и появился рецепт Ахенского пряника. Примерно в 1860 году пряники впервые стали покрывать шоколадом. Новый толчок в развитии рецептуры пришелся на время западногерманского экономического чуда в середине прошлого столетия.

Любимый пряник императора и черта

Но какой же пряник без легенды?! Есть своя и у ахенского. Она гласит, что после разрушительного пожара в 1656 году горожане решили пополнить казну, продавая знаменитые Ахенские пряники. Правда, к тому времени рецепт традиционного лакомства был безвозвратно утерян. Кто-то вспомнил, что его забрал с собой в могилу Карл Великий, большой любитель пряников. Решено было отправить поваренка к почившему вечным сном императору, чтобы попросить у него рецепт. В помощь мальчику позвали самого черта.

Карл Великий рецепт с того света отдал, но на этом дело не кончилось. Дьявол потребовал в качестве вознаграждения ключ от городской казны. Хитрый поваренок быстренько испек пряники и предложил нечистой силе полакомиться. Проглотив от голода и восторга угощенье вместе с противнем, черт получил такое несварение желудка, что забыл про деньги и с воем ретировался…

Пекарь хранит секрет

Но вернемся в современный Ахен. В рождественское время витрины булочных превращаются здесь в сказочные картины. На них традиционные прямоугольники или фигурки человечков соседствуют с пряниками в виде смешного олененка Руди из знаменитой английской песенки и красочным немецким Дедом Морозом. На рождественском базаре даже оборудовали мини-пекарню: в ней готовят пряники прямо на глазах у любопытной публики.

Ахенские пряники

Пекарь раскатывает тесто, наполняет его марципановой начинкой, сворачивает аккуратные колбаски и разрезает их на мини-трапеции. Тут же печенье выпекают в печи, остужают и раскладывают в нарядные пакетики - вот и готовы пряники под названием "Ахенские шпили" (Aachener Domspitzen). Их продают в расположенной тут же пряничной лавке. Поверьте: поразительная вкуснота!

Отбоя от посетителей, внимательно ловящих каждое движение кондитера, нет. Кто-то восхищается "немецкой точностью", глядя, как человек в белом колпаке разрезает пласт теста по линейке. Кто-то пытается вычислить, сколько таких "Ахенских шпилей" может приготовить кондитер за восьмичасовой рабочий день. А самые смелые просят у кондитера рецепт. На что он молча указывает на доску, на которой мелом аккуратно выведены слова: мука, вода, сахар, анис, кориандр, корица, пимент, гвоздика, кардамон и мускат… А в какой пропорции, ведь это - главное?! Но на этот вопрос пекарь только хитро улыбается, а отвечать отказывается: точный рецепт знаменитых пряников хранится в секрете.

Что нужно обязательно попробовать в Германии Популярное туристическое издательство "Лоунли Планет" (Lonely Planet) выпустило свой очередной путеводитель. На этот раз в нем содержатся советы путешественникам, что в каких странах стоит обязательно попробовать - какие традиционные или типичные блюда и где именно. Всего в нем собрана информация о пяти сотнях таких кулинарных достопримечательностях по всему миру. Шесть из них - в Германии.

Что нужно обязательно попробовать в Германии Для начала огласим весь список типичных немецких блюд и лакомств, попавших в поле зрения, на тарелки или в руки авторов "Лоунли Планет". Как следовало ожидать, половину из них составляют разные произведения колбасного искусства - жареные колбаски, белые сосиски и сардельки карривурст. Также в списке - свиные рульки, а на десерт - шварцвальдский вишневый торт и рождественские кексы.

Что нужно обязательно попробовать в Германии Особой известностью в Германии пользуются нюрнбергские и тюрингские жареные колбаски, но авторы путеводителя выбрали Берлин, где братвурст (Bratwurst) продают такие ходячие уличные торговцы - Grillwalker. Эта фотография сделана на площади Александерплац.

Что нужно обязательно попробовать в Германии Упоминания заслужил также самый старый и самый известный колбасный киоск немецкой столицы - открытая в 1930 году "Закусочная Коннопке" (Konnopke's Imbiss). Она находится под эстакадой станции метро Эберсвальдер-штрассе (U2) в районе Пренцлауэр-Берг. Во времена ГДР тогдашнего владельца этого предприятия общественного питания - Макса Коннопке даже называли "Королем сосисок Восточного Берлина".

Что нужно обязательно попробовать в Германии Сардельки карривурст (Currywurst) - одно из самых популярных в Германии блюд немецкого фастфуда. Эти жареные колбаски подаются со специальным соусом на базе кетчупа или томатной пасты и порошком карри. Считается, что рецепт был изобретен в Берлине уже после Второй мировой войны. Попробовать их можно в киоске "Карри 36" (Curry 36) около вокзала Зоологический сад (Bahnhof Zoo).

Что нужно обязательно попробовать в Германии Что берлинцам - жареные колбаски и сардельки, то мюнхенцам - белые сосиски, которые не жарят и не отваривают, а разогревают в воде - причем, на завтрак. Путеводитель особенно рекомендует вайсвурст (Weißwurst) в мюнхенском ресторане "Гроссмарктхалле". Расположен он, как можно понять из названия, около Городского оптового рынка (Großmarkthalle), открытого в 1912 году.

Что нужно обязательно попробовать в Германии Ради следующего рекомендованного блюда даже не надо покидать Мюнхен, где после завтрака с вайсвурст можно пообедать или поужинать аппетитной свиной рулькой (Schweinshaxe), а сделать это лучше всего - в знаменитой пивной "Хофбройхаус" (Hofbräuhaus).

Что нужно обязательно попробовать в Германии Переходим к сладкому. Упоминания в международном гастрономическом путеводителе по праву заслужил шварцвальдский вишневый торт (Schwarzwälder Kirschtorte). Авторы путеводителя рекомендуют попробовать его в шварцвальдском городе Триберг, а именно - в кондитерской "Кафе Шефер" (Café Schäfer), где боле ста лет назад был придуман этот рецепт - в 1915 году.

Что нужно обязательно попробовать в Германии Последняя рекомендация для туристов, отправляющихся в Германию, носит сезонный характер - впрочем, в нынешние времена немецкие рождественские кексы (Stollen) можно купить круглый год. Однако лучше всего их пробовать все же на рождественском рынке под глинтвейн - например, в саксонской столице Дрездене на рынке Штрицельмаркт (Striezelmarkt), ведущем свою историю с 1434 года. Автор: Максим Нелюбин

