 Ахенский пряник - красивая и вкусная немецкая традиция | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.12.2018

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Культура и стиль жизни

Ахенский пряник - красивая и вкусная немецкая традиция

В витринах немецких булочных - пряники в виде Деда Мороза. А на рождественских ярмарках эти деликатесы готовят прямо на глазах у восхищенной публики.

Ахенские пряники

Рождество в Германии - время самых разнообразных лакомств. Кульминацией служит богато накрытый праздничный стол с традиционным фаршированным гусем. Без глинтвейна, картофельных драников и свиной рульки не обходится в Германии ни один рождественский базар. А базар в Ахене (он, кстати, считается одним из крупнейших в Германии) предлагает известный на весь мир местный деликатес - Aachener Printen.

Что туляку пряник, то ахенцу Printen

Ахен был когда-то резиденцией императора Священной Римской империи Карла Великого. Этот самый западный крупный город Германии лежит на пересечении трех государственных границ: немецкой, голландской и бельгийской. Особый предмет гордости ахенцев - великолепный кафедральный собор, уютный и величественный одновременно. Одним словом, эпитетов с приставкой "супер" жители Ахена могут привести немало. Знатоки города обязательно добавят в этот список пряник Aachener Printen.

Пряники в виде Дедов Морозов и елочек

Пряники в виде Дедов Морозов и елочек

Ахенский печатный пряник - это торговая марка с защищенным в ЕС названием, известным на весь мир, как баварское пиво или любекский марципан. Ахенские пряники считаются самым популярным сувениром для гостей города. Многочисленные туристы увозят с собой лакомый кусочек Германии во все страны мира. Ахенские бизнесмены торжественно передают пряники, упакованные в ящички из светлой фанеры с изображением кафедрального собора, своим партнерам из Китая и стран Латинской Америки. Русские и французские мамы везут искусно разукрашенные жестяные коробки с деликатесом в подарок своим детям. Пряничные сердца, обернутые в прозрачную фольгу, дарят своим любимым юные туристы из Великобритании, Бельгии и США.

Много сахара и никакого жира

Пряник - продукт с богатой историей, которая уходит корнями в античную эпоху. Ахенские пряники - относительно молодое изобретение. Современный рецепт был разработан в 1820 году. Считается, что в Ахене пряники появились в XV веке, а секрет приготовления привезли с собой медных дел мастера из соседних регионов, расположенных на территории современной Бельгии. Традиция "печатать" пряники при помощи деревянной формы тоже намного старше самого ахенского пряника.

Контекст

Путеводитель по оригинальным рождественским рынкам Берлина и Кельна для тех, кому надоел классический глинтвейн и жареные каштаны. (07.12.2018)

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Что нельзя пропустить и что нужно обязательно сделать во время похода на рождественские рынки в Германии? (16.12.2018)

Сначала елку украшали яблоками и орехами. На смену съедобным игрушкам пришли шары из стекла. А что вешали на елку во времена "третьего рейха"? (10.12.2018)

Подарки: для кого-то радость, для кого-то головная боль. Что принято дарить на Рождество коллегам и шефу в немецкой фирме? Небольшая шпаргалка от DW поможет сориентироваться. (10.12.2014)

Мужчины и женщины покупают подарки по-разному. Но есть и общее: согласно проведенному опросу, почти каждый четвертый немец дарит на Рождество деньги или подарочные сертификаты. (08.12.2014)

В Средневековье главными ингредиентами пряничного теста были мука, вода, мед и разнообразные пряности, без капли жира. В начале XIX века, в связи с экономическими проблемами, возникшими в ходе наполеоновских войн, мед значительно подорожал. Ахенские пекари заменили его дешевым видом сахара (фаринным сахаром) и сиропом из сахарной свеклы. В остальном основу теста они оставили прежней, зато щедро экспериментировали с разнообразными пряностями. Так и появился рецепт Ахенского пряника. Примерно в 1860 году пряники впервые стали покрывать шоколадом. Новый толчок в развитии рецептуры пришелся на время западногерманского экономического чуда в середине прошлого столетия.

Любимый пряник императора и черта

Но какой же пряник без легенды?! Есть своя и у ахенского. Она гласит, что после разрушительного пожара в 1656 году горожане решили пополнить казну, продавая знаменитые Ахенские пряники. Правда, к тому времени рецепт традиционного лакомства был безвозвратно утерян. Кто-то вспомнил, что его забрал с собой в могилу Карл Великий, большой любитель пряников. Решено было отправить поваренка к почившему вечным сном императору, чтобы попросить у него рецепт. В помощь мальчику позвали самого черта.

Карл Великий рецепт с того света отдал, но на этом дело не кончилось. Дьявол потребовал в качестве вознаграждения ключ от городской казны. Хитрый поваренок быстренько испек пряники и предложил нечистой силе полакомиться. Проглотив от голода и восторга угощенье вместе с противнем, черт получил такое несварение желудка, что забыл про деньги и с воем ретировался…

Пекарь хранит секрет

Но вернемся в современный Ахен. В рождественское время витрины булочных превращаются здесь в сказочные картины. На них традиционные прямоугольники или фигурки человечков соседствуют с пряниками в виде смешного олененка Руди из знаменитой английской песенки и красочным немецким Дедом Морозом. На рождественском базаре даже оборудовали мини-пекарню: в ней готовят пряники прямо на глазах у любопытной публики.

Ахенские пряники

Ахенские пряники

Пекарь раскатывает тесто, наполняет его марципановой начинкой, сворачивает аккуратные колбаски и разрезает их на мини-трапеции. Тут же печенье выпекают в печи, остужают и раскладывают в нарядные пакетики - вот и готовы пряники под названием "Ахенские шпили" (Aachener Domspitzen). Их продают в расположенной тут же пряничной лавке. Поверьте: поразительная вкуснота!

Отбоя от посетителей, внимательно ловящих каждое движение кондитера, нет. Кто-то восхищается "немецкой точностью", глядя, как человек в белом колпаке разрезает пласт теста по линейке. Кто-то пытается вычислить, сколько таких "Ахенских шпилей" может приготовить кондитер за восьмичасовой рабочий день. А самые смелые просят у кондитера рецепт. На что он молча указывает на доску, на которой мелом аккуратно выведены слова: мука, вода, сахар, анис, кориандр, корица, пимент, гвоздика, кардамон и мускат… А в какой пропорции, ведь это - главное?! Но на этот вопрос пекарь только хитро улыбается, а отвечать отказывается: точный рецепт знаменитых пряников хранится в секрете.

  • Участник одного из чемпионатов Германии по грилю

    Что нужно обязательно попробовать в Германии

    Популярное туристическое издательство "Лоунли Планет" (Lonely Planet) выпустило свой очередной путеводитель. На этот раз в нем содержатся советы путешественникам, что в каких странах стоит обязательно попробовать - какие традиционные или типичные блюда и где именно. Всего в нем собрана информация о пяти сотнях таких кулинарных достопримечательностях по всему миру. Шесть из них - в Германии.

  • Изображение жареной колбаски над киоском в Любеке

    Что нужно обязательно попробовать в Германии

    Для начала огласим весь список типичных немецких блюд и лакомств, попавших в поле зрения, на тарелки или в руки авторов "Лоунли Планет". Как следовало ожидать, половину из них составляют разные произведения колбасного искусства - жареные колбаски, белые сосиски и сардельки карривурст. Также в списке - свиные рульки, а на десерт - шварцвальдский вишневый торт и рождественские кексы.

  • Александерплац, Берлин

    Что нужно обязательно попробовать в Германии

    Особой известностью в Германии пользуются нюрнбергские и тюрингские жареные колбаски, но авторы путеводителя выбрали Берлин, где братвурст (Bratwurst) продают такие ходячие уличные торговцы - Grillwalker. Эта фотография сделана на площади Александерплац.

  • Коннопке-имбис, Берлин

    Что нужно обязательно попробовать в Германии

    Упоминания заслужил также самый старый и самый известный колбасный киоск немецкой столицы - открытая в 1930 году "Закусочная Коннопке" (Konnopke's Imbiss). Она находится под эстакадой станции метро Эберсвальдер-штрассе (U2) в районе Пренцлауэр-Берг. Во времена ГДР тогдашнего владельца этого предприятия общественного питания - Макса Коннопке даже называли "Королем сосисок Восточного Берлина".

  • Вокзал Зоологический сад, Берлин

    Что нужно обязательно попробовать в Германии

    Сардельки карривурст (Currywurst) - одно из самых популярных в Германии блюд немецкого фастфуда. Эти жареные колбаски подаются со специальным соусом на базе кетчупа или томатной пасты и порошком карри. Считается, что рецепт был изобретен в Берлине уже после Второй мировой войны. Попробовать их можно в киоске "Карри 36" (Curry 36) около вокзала Зоологический сад (Bahnhof Zoo).

  • Вайсвурст в одном из мюнхенских ресторанов

    Что нужно обязательно попробовать в Германии

    Что берлинцам - жареные колбаски и сардельки, то мюнхенцам - белые сосиски, которые не жарят и не отваривают, а разогревают в воде - причем, на завтрак. Путеводитель особенно рекомендует вайсвурст (Weißwurst) в мюнхенском ресторане "Гроссмарктхалле". Расположен он, как можно понять из названия, около Городского оптового рынка (Großmarkthalle), открытого в 1912 году.

  • Хофбройхаус в Мюнхене на старой почтовой открытке

    Что нужно обязательно попробовать в Германии

    Ради следующего рекомендованного блюда даже не надо покидать Мюнхен, где после завтрака с вайсвурст можно пообедать или поужинать аппетитной свиной рулькой (Schweinshaxe), а сделать это лучше всего - в знаменитой пивной "Хофбройхаус" (Hofbräuhaus).

  • Шварцвальдский вишневый торт

    Что нужно обязательно попробовать в Германии

    Переходим к сладкому. Упоминания в международном гастрономическом путеводителе по праву заслужил шварцвальдский вишневый торт (Schwarzwälder Kirschtorte). Авторы путеводителя рекомендуют попробовать его в шварцвальдском городе Триберг, а именно - в кондитерской "Кафе Шефер" (Café Schäfer), где боле ста лет назад был придуман этот рецепт - в 1915 году.

  • Дрезден

    Что нужно обязательно попробовать в Германии

    Последняя рекомендация для туристов, отправляющихся в Германию, носит сезонный характер - впрочем, в нынешние времена немецкие рождественские кексы (Stollen) можно купить круглый год. Однако лучше всего их пробовать все же на рождественском рынке под глинтвейн - например, в саксонской столице Дрездене на рынке Штрицельмаркт (Striezelmarkt), ведущем свою историю с 1434 года.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Подготовка к открытию рынка в Дрездене

    15 городов на рождественской карте Германии

    Предрождественский сезон

    В конце ноября - начале декабря в Германии вновь открылись рождественские рынки - большие и маленькие, традиционные и альтернативные. По всей стране их насчитывается около двух с половиной тысяч. Заглянем на некоторые из них.

  • Рождественский базар около Кельнского собора

    15 городов на рождественской карте Германии

    Рядом с собором

    Начнем с Кельна. Этот город лидирует в Германии по общему числу посетителей его рождественских базаров. За несколько предрождественских недель здесь бывает около четырех миллионов человек. Одна из ярмарок находится прямо около Кельнского кафедрального сбора - самой популярной немецкой достопримечательности.

  • Базар на Жандармской площади в Берлине

    15 городов на рождественской карте Германии

    Берлинское Рождество

    Почти три десятка рождественских базаров ожидают посетителей в Берлине. Они разбросаны по всем частям города. Наиболее известные и популярные находятся на площади Александрплац около Берлинской телевизионной башни и Красной ратуши, на Жандармском рынке, Потсдамской площади и в районе Шпандау.

  • Ларек с елочными украшениями на базаре в Бонне

    15 городов на рождественской карте Германии

    В бывшей столице

    Бывшая столица ФРГ Бонн отстает от столичного Берлина по числу ярмарок, но может конкурировать с другими городами в категории самых уютных рождественских базаров. Один из них находится на площади около городской ратуши и совсем недалеко от дома, в котором родился великий немецкий композитор Людвиг ван Бетховен.

  • Один из рождественских базаров в Старом городе, Дюссельдорф

    15 городов на рождественской карте Германии

    В центре Дюссельдорфа

    Исторический центр Дюссельдорфа, известный своими многочисленными пивными, барами и ресторанами, в предпраздничные недели фактически превращается в один большой рождественский базар. Только в Старом городе работает шесть ярмарок, а общее число торговых ларьков и павильонов превышает две сотни.

  • Ахенские печатные пряники в витрине одного из городских магазинов

    15 городов на рождественской карте Германии

    Пряничное Рождество

    Власти Ахена решили уменьшить число ларьков, торгующих едой и напитками, а больше места отдать украшениям, сувенирам, подаркам и прочим изделиям ремесленных промыслов. Согласно статистике, каждый посетитель рождественской ярмарки тратит в этом городе около 35 евро, в частности, на местные печатные пряники - Aachener Printen.

  • Internationaler Weihnachtsmarkt Essen

    15 городов на рождественской карте Германии

    Из разных стран мира

    Покидая Северный Рейн-Вестфалию, самую многонаселенную федеральную землю Германии, заглянем в столицу Рурской области Эссен, где посетителей в очередной раз ожидает Интернациональный рождественский базар (Internationaler Weihnachtsmarkt), на котором традиционно продают угощения, напитки и сувениры из самых разных стран мира.

  • Нюрнберг перед Рождеством

    15 городов на рождественской карте Германии

    Рождество по-нюрнбергски

    Нюрнбергский праздничный базар Сhristkindlesmarkt считается самой известной рождественской ярмаркой Германии. Ежегодно ее посещают около двух миллионов человек. Свою историю Сhristkindlesmarkt ведет с первой половины XVII века, то есть относится к числу старейших в Германии.

  • Площадь перед ратушей в городе Вернигероде

    15 городов на рождественской карте Германии

    Рождество в Гарце

    Рождественский базар в городе Вернигероде, знаменитом своими памятниками фахверковой архитектуры, относится к самым известным и романтичным таким ярмаркам на востоке Германии. Его посещение можно совместить с экскурсиями по Гарцу - горному региону, известному традиционными ремесленными промыслами. Здесь, например, можно приобрести сувениры из дерева.

  • Рождественский базар во Франкфурте-на-Майне

    15 городов на рождественской карте Германии

    Рождество в финансовой столице Европы

    Рождественская ярмарка Франкфурта-на-Майне находится на площади Рёмер перед Старой ратушей. Она относится к числу самых посещаемых в Германии. Главную 30-метровую елку украшают гирлянды с пятью тысячами лампочек и четырьмя сотнями лент.

  • Один из рождественских базаров в Гамбурге

    15 городов на рождественской карте Германии

    Рождество по-ганзейски

    В ганзейском городе Гамбурге работает шесть крупных и более двух десятков небольших рождественских базаров. Самый известный находится на Ратушной площади.

  • Рождественский базар перед Старой ратушей в Бремене

    15 городов на рождественской карте Германии

    С бременскими музыкантами

    Из Гамбурга заглянем в еще один ганзейский город - Бремен. Его главный рождественский базар находится перед Старой ратушей на одной из красивейших исторических площадей Германии с ее готическими и ренессансными фасадами. Особого упоминания также заслуживает ярмарка Schlachte-Zauber, посвященная морской тематике. Она ждет гостей в квартале около реки Везер.

  • Ярмарка около Эрфуртского собора

    15 городов на рождественской карте Германии

    Рождество в Тюрингии

    На площади перед Эрфуртским собором работает самая большая рождественская ярмарка федеральной земли Тюрингия. Она проводится уже более полутора веков. Каждый год ее посещают немногим меньше 2 миллионов человек.

  • Рождественский базар в Дрездене

    15 городов на рождественской карте Германии

    Сувениры Рудных гор

    В Дрездене работает один из самых старых немецких рождественских базаров - Dresdner Striezelmarkt. В 2018 году он проводится в 584-й раз. Только эту ярмарку, не считая других, например, около знаменитой церкви Фрауэнкирхе, ежегодно посещают около 2,5 миллиона человек. В Дрездене можно купить традиционные сувениры из дерева, произведенные мастерами в регионе Рудных гор.

  • Рождественский базар в Лейпциге

    15 городов на рождественской карте Германии

    Рождество в Лейпциге

    Рождественский базар в Лейпциге также относится к числу самых крупных и старых таких рынков в Германии.

  • Christkindlmarkt на площади Мариенплац

    15 городов на рождественской карте Германии

    С баварским акцентом

    Мюнхен - последний в нашем списке, но далеко не последний по своему значению. Баварская столица славится своим особым колоритом, который в предрождественские недели становится еще более очевидным. Самый известный базар - Christkindlmarkt на площади Мариенплац, однако свои ярмарки есть почти в каждом городском районе.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

15 городов на рождественской карте Германии  

Что нужно обязательно попробовать в Германии

В списке - разные немецкие колбаски, свиная рулька, один очень вкусный торт и рождественские кексы. (05.11.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Самый большой пряничный городок в мире (02.12.2017)  

В Лапландии у Санта-Клауса  

Выпить и закусить на каждом углу  

Что дарят немцы на Рождество (22.12.2017)  

Креативные рождественские базары: саке вместо глинтвейна (14.12.2018)  

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