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Аугсбург

The Fuggerei, considered to be the oldest social housing project in the world, is celebrating its 500th birthday. A group shot of various Fuggerei residents in front of their apartments, including a family with kids (names unknown), a middle-aged couple (names unknown), and Noel Guobadia. Photo is recent but the exact date is unknown. Although the average residents of the Fuggerei have usually been older pensioners, the estate takes in people from all walks of life. Single parents in need of a break, young adults just starting off in life, and middle-aged couples looking for some peace and quiet are all part of the Fuggerei’s community.

Стоимость аренды жилья не меняется 500 лет? В Германии такое возможно 24.08.2021

Жить в Аугсбурге и платить за аренду квартиры 88 центов в год. Такое и сегодня возможно. За 500 лет истории существования квартала "Фуггерай" мало что изменилось.
Eine Öllampe, deren Griff den römischen Gott Sol darstellt, liegt auf einem Sockel. Diese gehört zu Ausgrabungsfunden aus der Römerzeit, die nach Angaben der Stadt belegen, dass es sich bei dem vor mehr als 2000 Jahren gegründeten Augsburger Militärlager um den ältesten römischen Stützpunkt im heutigen Bayern handelt.

В Баварии археологи нашли более 400 кг древнеримских вещиц (фото) 08.06.2021

Монеты и керамика, обнаруженные на раскопках в Аугсбурге, указывают, что старейший военный лагерь римлян на территории нынешней Баварии возник между 8 и 5 годами до новой эры.
17.02.2020, Bayern, München: Ein Mitarbeiter vom bayerischen Landesamt für Denkmalpflege hält bei einer Pressekonferenz ein Goldblattkreuz aus einem Reitergrab in den Händen. Das Grab eines Reiterkriegers aus dem Frühmittelalter wurde 2019 in Nordendorf entdeckt. Reiter-Pferde-Gräber aus der Zeit zwischen 500 bis 1000 n. Chr. sind in der Region selten. Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Германии нашли неразграбленную могилу древнеримского всадника (фото) 19.02.2020

В захоронении около баварского города Аугсбурга найдены золотые кресты, конская сбруя и ритуальные сосуды из Египта.
12.08.2019, Bayern, Augsburg: Zwei historische Putten sind im Maximilianmuseum bei einem Pressetermin ausgestellt. Die beiden Steinskulpturen wurden kürzlich in Paris für rund 2,5 Millionen Euro versteigert. Die Stadt Augsburg hat die Figuren gemeinsam mit der Ernst von Siemens Kunststiftung, dem Bund und der Kulturstiftung der Länder erworben. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa | Verwendung weltweit

2,35 миллиона евро за двух пропавших купидонов (фото) 13.08.2019

Именно столько заплатили спонсоры на аукционе в Париже, чтобы вернуть две эти скульптуры в Аугсбург.
Unteres Brunnenmeisterhaus, heute Schwäbisches Handwerkermuseum, Großer und Kleiner Wasserturm, Rosengarten vom Heilig-Geist-Spital, Brunnenmeisterhof oder Handwerkerhof, Wasserwerk Am Roten Tor, Augsburg, Schwaben, Bayern, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

А у нас водопровод! Вот почему Аугсбург попал в список Всемирного наследия 25.07.2019

Старинная система водоснабжения баварского Аугсбурга в 2019 году получила статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.
07.04.2018, Bayern, Augsburg, Fußball: Bundesliga, FC Augsburg - FC Bayern München, 29. Spieltag in der WWK-Arena. Torschütze Arjen Robben (l) von München jubelt mit seinen Teamkollegen von München über seinen Treffer zum 1:3. - WICHTIGER HINWEIS: Aufgrund der Akkreditierungsbestimmungen der DFL ist die Publikation und Weiterverwertung im Internet und in Online-Medien während des Spiels auf insgesamt fünfzehn Bilder pro Spiel begrenzt. Foto: Andreas Gebert/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

"Бавария" досрочно завоевала титул чемпиона Германии по футболу 07.04.2018

Мюнхенская "Бавария" стала чемпионом Германии по футболу в шестой раз подряд. В "золотом" матче мюнхенцы победили "Аугсбург".
25.12.2016*** Menschen halten sich am 25.12.2016 in Augsburg (Bayern) in einer Messehalle auf. Für die Entschärfung einer Fliegerbombe müssen rund 54.000 Einwohner ihre Wohnungen räumen, etwa 4000 Einsatzkräfte sind im Einsatz. Die Messe dient als Unterkunft für evakuierte Anwohner. Foto: Tobias Hase/tha/dpa | Verwendung weltweit

В Аугсбурге обезвредили бомбу, из-за которой эвакуировали 50 тысяч человек 25.12.2016

Бомбу, из-за которой 50 тысяч жителей Аугсбурга вынуждены были покинуть свои дома в Рождество, обезвредили. Услугами государственных убежищ, где кормили гуляшом, воспользовалась только тысяча горожан.
В Аугсбурге эвакуируют 54 тысячи человек из-за бомбы времен Второй мировой войны

В Аугсбурге эвакуируют 54 тысячи человек из-за бомбы времен Второй мировой войны 25.12.2016

В Германии пройдет крупнейшая в послевоенной истории страны эвакуация из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой.

Ein Schriftsetzer des Museums für Druckkunst Leipzig bindet am 04.09.2013 in Leipzig (Sachsen) Bleilettern mit einer Kolumnenschnur ein. Mit seinem einzigartigen Konzept aus produzierender Werkstatt und Museum stellt sich das Haus zum bundesweiten Tag des offenen Denkmals am 8. September den Besuchern vor. Die Räume der historischen Druckwerkstatt atmen 500 Jahre Druckgeschichte mit etwa 100 funktionierenden Maschinen und Pressen für historische Guss-, Satz- und Drucktechniken. Foto: Hendrik Schmidt/ZB

В Аугсбурге появится Газетный музей 20.05.2014

Он станет самым большим в Германии музеем, посвященным истории газетно-журнального дела. Открытие намечено на 2016 год.
Bildbeschreibung: Bild 4 Titel: Brechthaus Schlagworte: Augsburg, Brecht, Museum, Stadtbilder Wer hat das Bild gemacht/Fotograf?: Markus Siefer Wann wurde das Bild gemacht?: 25.05.13 Wo wurde das Bild aufgenommen?: Augsburg Bildbeschreibung: Bei welcher Gelegenheit / in welcher Situation wurde das Bild aufgenommen? Wer oder was ist auf dem Bild zu sehen? Eingang Brechthaus

Аугсбург чествует Бертольта Брехта 31.01.2014

Брехтовский фестиваль в Аугсбурге исследует на этот раз самую креативную фазу творческой биографии легендарного драматурга.
Pressebilder aus dem The Book of Miracles von Till-Holger Borchert und Joshua P. Waterman. Copyright: Taschen Verlag

Конец света в картинках 25.12.2013

Несколько лет назад в Германии нашли старинную рукопись, в которой описаны загадочные природные феномены, катастрофы и знамения. DW знакомит вас с этими ужасами.
Bertolt Brecht *10.02.1898-14.08.1956+ Schriftsteller, Dramatiker, Lyriker, Theaterregisseur; D Portrait mit Zigarre - 1931 Digitale Kolorierung. Original: Bildnummer 00005001 - Bertolt Brecht *10.02.1898-14.08.1956+ Writer, Poet, Director, Germany Portrait - 1931 Digitally colorized. Original image no: 00005001

В Аугсбурге пройдет фестиваль памяти Брехта 31.01.2013

Нынешний фестиваль, который стартует на родине мастера, посвящен раннему творчеству Бертольта Брехта. В его программу включено 40 разнообразных мероприятий.
Campus-Katze Campus-Cat der Augsburger Uni Das “offizielle” Foto. Fotograf: Akilnathan Logeswaran. Klaus P. Prem Universitaet Augsburg Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Zulieferer: Natalija Korolewa/DW

Кошка, гуляющая сама по себе по кампусу 02.01.2013

У многих народов кошка - символ гармонии и покоя, хранитель домашнего очага. Не потому ли один немецкий университет хочет сделать это животное своим талисманом?
Universität Augsburg (Straßenschild), Oktober 2010; Copyright: Universität Augsburg***ACHTUNG: Das Bild darf ausschließlich im Rahmen einer Berichterstattung (über die Stadt Augsburg) genutzt werden***

Аугсбургский университет: в почете физики и лирики 17.02.2012

Все юбилеи у Университета Аугсбурга еще только впереди. Тем не менее, этот молодой вуз уже полюбился студентам. Новый ректор делает ставку на сотрудничество, мечтая о том, чтобы физики и лирики вместе "двигали" науку.
Аугсбург: маленький бюджет не помеха большому футболу

"Аугсбург": маленький бюджет не помеха большому футболу 01.08.2011

В первый раз за всю свою историю "Аугсбургу" удалось выйти в высший дивизион немецкого футбола. Сохранение места в Бундеслиге для маленького соседа великой "Баварии" стало бы сенсацией и удовлетворило бы боссов клуба.
Die 17-jährige Fenna hört am Mittwoch (12.10.2005) in Frankfurt am Main auf ihrem iPod eine Radiosendung. Die Sendung hat sie sich aus dem Internet auf ihren tragbaren MP3-Player heruntergeladen. Möglich macht dies ein neues Medium: Podcast. Als Wort ist dies eine Verschmelzung von iPod (tragbarer MP3-Player von Apple) und Broadcast (Rundfunk). Der Nutzer kann Radiosendungen aus dem Netz herunterladen und sie hören, wann und wo er will. Auch etablierte Medienunternehmen bieten diese Hörbeiträge an. Foto: Christine Kokot dpa/lhe (zu dpa-KORR: Vielfalt zum Hören: Podcast-Verband will neues Medium stärken vom 12.10.2005) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Баварский вуз снабжает первокурсников аудиошпаргалками 11.01.2011

Учащиеся Аугсбургского университета записывают подкасты для студентов-иностранцев. Серия передач в формате mp3, доступных из любой точки мира, поможет сориентироваться в вузе еще до приезда в Германию.
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