Аугсбургский университет: в почете физики и лирики

Все юбилеи у Университета Аугсбурга еще только впереди. Тем не менее, этот молодой вуз уже полюбился студентам. Новый ректор делает ставку на сотрудничество, мечтая о том, чтобы физики и лирики вместе "двигали" науку.