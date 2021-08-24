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Жить в Аугсбурге и платить за аренду квартиры 88 центов в год. Такое и сегодня возможно. За 500 лет истории существования квартала "Фуггерай" мало что изменилось.
Монеты и керамика, обнаруженные на раскопках в Аугсбурге, указывают, что старейший военный лагерь римлян на территории нынешней Баварии возник между 8 и 5 годами до новой эры.
В захоронении около баварского города Аугсбурга найдены золотые кресты, конская сбруя и ритуальные сосуды из Египта.
Именно столько заплатили спонсоры на аукционе в Париже, чтобы вернуть две эти скульптуры в Аугсбург.
Старинная система водоснабжения баварского Аугсбурга в 2019 году получила статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мюнхенская "Бавария" стала чемпионом Германии по футболу в шестой раз подряд. В "золотом" матче мюнхенцы победили "Аугсбург".
Бомбу, из-за которой 50 тысяч жителей Аугсбурга вынуждены были покинуть свои дома в Рождество, обезвредили. Услугами государственных убежищ, где кормили гуляшом, воспользовалась только тысяча горожан.
В Германии пройдет крупнейшая в послевоенной истории страны эвакуация из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой.
Он станет самым большим в Германии музеем, посвященным истории газетно-журнального дела. Открытие намечено на 2016 год.
Брехтовский фестиваль в Аугсбурге исследует на этот раз самую креативную фазу творческой биографии легендарного драматурга.
Несколько лет назад в Германии нашли старинную рукопись, в которой описаны загадочные природные феномены, катастрофы и знамения. DW знакомит вас с этими ужасами.
Нынешний фестиваль, который стартует на родине мастера, посвящен раннему творчеству Бертольта Брехта. В его программу включено 40 разнообразных мероприятий.
У многих народов кошка - символ гармонии и покоя, хранитель домашнего очага. Не потому ли один немецкий университет хочет сделать это животное своим талисманом?
Все юбилеи у Университета Аугсбурга еще только впереди. Тем не менее, этот молодой вуз уже полюбился студентам. Новый ректор делает ставку на сотрудничество, мечтая о том, чтобы физики и лирики вместе "двигали" науку.
В первый раз за всю свою историю "Аугсбургу" удалось выйти в высший дивизион немецкого футбола. Сохранение места в Бундеслиге для маленького соседа великой "Баварии" стало бы сенсацией и удовлетворило бы боссов клуба.
Учащиеся Аугсбургского университета записывают подкасты для студентов-иностранцев. Серия передач в формате mp3, доступных из любой точки мира, поможет сориентироваться в вузе еще до приезда в Германию.
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