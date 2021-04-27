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Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** 26.04.21 *** Protesters join militia members to attend a training led by Karen National Union (KNU), amid protests against the military coup, in Karen State, Myanmar April 9, 2021 in this still image obtained by Reuters from a video on April 26, 2021.THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

В Мьянме противники хунты сожгли ее базу на границе с Таиландом 27.04.2021

Стало известно об ожесточенных боях между захватившими в Мьянме власть военными и их противниками на границе с Таиландом и Индией, а также на северо-востоке страны.
President Joko Widodo conveyed a number of views to leaders and representatives of ASEAN countries while attending the ASEAN Leaders' Meeting (ALM) at the ASEAN Secretariat building, Jakarta, on Saturday, April 24, 2021.

Протестующие в Мьянме считают план АСЕАН недостаточным 25.04.2021

По мнению протестующих в Мьянме, АСЕАН должна задействовать подпольное правительство в своей стратегии урегулирования конфликта в стране. Движение гражданского неповиновения считает предложенный план недостаточным.
In this photo released by Indonesian Presidential Palace, Myanmar's Senior General Min Aung Hlaing, left, is greeted by an unidentified Indonesian officials upon arrival at Soekarno-Hatta International Airport in Tangerang on the outskirts of Jakarta, Indonesia, Saturday, April 24, 2021. Southeast Asian leaders are to meet Myanmar's top general and coup leader in an emergency summit in Indonesia Saturday, and are expected to press calls for an end to violence by security forces that has left hundreds of protesters dead as well as the release of Aung San Suu Kyi and other political detainees. (Rusman/Indonesian Presidential Palace via AP)

АСЕАН договорилась с главой хунты в Мьянме о прекращении насилия 24.04.2021

На саммите АСЕАН в Джакарте достигнута договоренность с главой путчистов в Мьянме о прекращении насилия в стране. Однако речи об освобождении политзаключенных не идет.
13.11.2020 *** Vietnam's Prime Minister Nguyen Xuan Phuc and South Korea's President Moon Jae-in are seen on screen as they attend the 2nd Mekong - South Korea virtual meeting as part of the 37th ASEAN Summit in Hanoi, Vietnam November 13, 2020. VNA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Китай и страны Азии заключили крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле 15.11.2020

США прилагают усилия, чтобы изолировать Китай от мировой экономики. На этом фоне Пекин и 14 стран азиатско-тихоокеанского региона заключили крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле.
A man wears a mask and goggles as he waits in line to buy face masks from a post office near the Daegu branch of the Shincheonji Church of Jesus in Daegu on February 27, 2020. - The secretive South Korean religious group at the centre of the country's new coronavirus outbreak is a sprawling network so wealthy it can mobilise thousands of believers to hold Pyongyang-style mass performances at Seoul's Olympic stadium. More than half of the country's nearly 1,600 infections are linked to Shincheonji followers. (Photo by Jung Yeon-je / AFP)

Из-за коронавируса США могут перенести саммит АСЕАН 29.02.2020

О переносе Вашингтоном встречи в верхах Reuters сообщили источники в администрации. Отменен также симпозиум антидопингового агентства WADA.
(From L to R) UN Secretary-General Antonio Guterres, Thailand's Prime Minister Prayut Chan-O-Cha, Vietnam's Foreign Minister Pham Binh Minh, Brunei's Sultan Hassanal Bolkiah and Cambodia's Prime Minister Hun Sen prepare to pose for a group photo during the 10th ASEAN-UN Summit in Bangkok on November 3, 2019, on the sidelines of the 35th Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit. (Photo by Manan VATSYAYANA / AFP) (Photo by MANAN VATSYAYANA/AFP via Getty Images)

На саммите АСЕАН не смогли договориться о новой зоне свободной торговли 03.11.2019

Создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли - инициатива Пекина. Индия, обеспокоенная возможным притоком недорогих китайских товаров, выступила против. Подписание соглашения перенесли на февраль.
The USS Montgomery, one of the ships that will participate in Association of Southeast Asian Nations, ASEAN-U.S. Maritime Exercise is docked in Sattahip, Thailand, Monday, Sep. 2, 2019. (AP Photo/Gemunu Amarasinghe) |

США и страны АСЕАН начали первые совместные маневры 02.09.2019

Учения в Южно-Китайском море проходят под руководством ВМС США и Таиланда. Участники отработают высадку на суда и их обыск. Бангкок отрицает связь маневров с обострением отношений Вашингтона и Пекина.
FILE - This March 6, 2016, photo provided by the U.S. Navy, shows the Ticonderoga-class guided-missile cruiser USS Antietam (CG 54) sails in the South China Sea. Taiwan says the U.S. Navy is free to sail through its strait after an American warship did so shortly following warnings from Beijing against foreign interference in its relationship with the island. Commander Clay Doss, a spokesman for the U.S. Navy's Seventh Fleet, said the USS Antietam conducted a routine Taiwan Strait transit Wednesday to Thursday in accordance with international law. (Mass Communication Specialist 2nd Class Marcus L. Stanley/U.S. Navy via AP, File) |

США и страны АСЕАН договорились о первых совместных маневрах 24.08.2019

Пятидневные учения начнутся в сентябре на базе ВМФ Таиланда, а затем переместятся к берегам Вьетнама. Маневры не связаны с обострением отношений Вашингтона и Пекина, заявили в Таиланде.
Karikatur von unserem Karikaturisten Sergey Elkin ins System. Copyright Sergey Elkin. Stichwörter: Flughafen, Wladimir Putin, Singapur, Karikatur, Sergey Elkin.

Путин и металлоискатель: грозят ли Сингапуру проблемы? 15.11.2018

На саммите АСЕАН в Сингапуре Владимира Путина попросили пройти через рамку металлоискателя. К каким последствиям это может привести - версия карикатуриста Сергея Елкина.
Treffen zwischen Vladimir Putin und Präsident Joko Widodo am ASEAN-Gipfel in Singapur. Die Bilder werden von der indonesischen Regierung zur Verfügung gestellt.

Путина заставили в Сингапуре пройти через рамку металлоискателя 15.11.2018

Службы безопасности на саммите АСЕАН заставили президента РФ пройти через рамку металлоискателя. Датчик сработал. Обычно для глав государств делают отдельный проход без контроля.
Karikatur von Sergey Elkin. Thema: Dmitry Medwedew hat die Vorgabe des Fotografen beim ASEAN-Gipfel in Manila nicht verstanden, die Hände der Nachbarn über Kreuz zu schütteln. Stichworte: Sergey Elkin, Russland, Dmitri Medwedew, ASEAN-Gipfel, russischer Premier Jahr/Ort: Moskau, 14.11.2017

Медведев на саммите АСЕАН - что это было? 14.11.2017

Премьер России Дмитрий Медведев не сразу понял инструкции фотографа на саммите АСЕАН в Маниле. Просьба была - перекрестить руки для рукопожатия. Когда он разобрался, пожимать руки стало некому, предполагает Сергей Елкин.
13.11.2017+++ U.S. President Donald Trump holds a bilateral meeting with President of the Philippines Rodrigo Duterte alongside the ASEAN Summit in Manila, Philippines November 13, 2017. REUTERS/Jonathan Ernst

Саммит АСЕАН: Трамп встретился с Дутерте 13.11.2017

На улицы Манилы вышли сотни демонстрантов, выступающих против визита президента США. Между тем в ходе встречи страны АСЕАН выразили обеспокоенность испытаниями ракет в КНДР.
3166778 08/06/2017 Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, right, and U.S. Secretary of State Rex Tillerson, left, at their meeting on the sidelines of the ASEAN regional security summit in Manila, Philippines. Vitaliy Belousov/Sputnik Foto: Vitaliy Belousov/Sputnik/dpa |

Комментарий: Встреча Лавров-Тиллерсон как прелюдия к дуэту Сурков-Волкер 07.08.2017

Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон впервые встретились после ужесточения санкций США в отношении России. Иван Преображенский специально для DW - об итогах этих переговоров.
04.07.2017******This picture taken and released on July 4, 2017 by North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) shows North Korean leader Kim Jong-Un (2nd R) inspecting the test-fire of the intercontinental ballistic missile Hwasong-14 at an undisclosed location. North Korea declared on July 4 it had successfully tested its first intercontinental ballistic missile -- a watershed moment in its push to develop a nuclear weapon capable of hitting the mainland United States. / AFP PHOTO / KCNA VIA KNS / STR / South Korea OUT / REPUBLIC OF KOREA OUT ---EDITORS NOTE--- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO/KCNA VIA KNS - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS THIS PICTURE WAS MADE AVAILABLE BY A THIRD PARTY. AFP CAN NOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, LOCATION, DATE AND CONTENT OF THIS IMAGE. THIS PHOTO IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY AFP. / (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

КНДР отказалась от переговоров с Южной Кореей 07.08.2017

Главы МИД двух стран провели короткую встречу в Маниле. Северная Корея отклонила предложение о проведении переговоров.
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and U.S. Secretary of State Rex Tillerson arrive for a news conference following their talks in Moscow, Russia, April 12, 2017. REUTERS/Sergei Karpukhin

Тиллерсон и Лавров не ответили на вопрос о влиянии новых санкций на отношения США и РФ 06.08.2017

Госсекретарь США и глава МИД РФ встретились впервые после введения Вашингтоном новых санкций в отношении Москвы. Они проигнорировали вопрос СМИ о том, как это отразится на отношениях стран.
Veröffentlicht 09.08.2016 ; Stand: 21.05.2016 *** FILE PHOTO: Chinese dredging vessels are purportedly seen in the waters around Mischief Reef in the disputed Spratly Islands in the South China Sea in this still image from video taken by a P-8A Poseidon surveillance aircraft provided by the United States Navy May 21, 2015. U.S. Navy/Handout via Reuters/File Photo ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY. THIS PICTURE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY. AN UNPROCESSED VERSION IS AVAILABLE IN OUR ARCHIVE. Copyright: Reuters/U.S. Navy

Странам АСЕАН непонятна политика США в отношении региона 21.02.2017

Министры иностранных дел стран АСЕАН озабочены развитием ситуации в Южно-Китайском море и призывают все стороны к сдержанности и диалогу с целью не допустить обострения ситуации.
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