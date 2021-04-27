Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)

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Стало известно об ожесточенных боях между захватившими в Мьянме власть военными и их противниками на границе с Таиландом и Индией, а также на северо-востоке страны.
По мнению протестующих в Мьянме, АСЕАН должна задействовать подпольное правительство в своей стратегии урегулирования конфликта в стране. Движение гражданского неповиновения считает предложенный план недостаточным.
На саммите АСЕАН в Джакарте достигнута договоренность с главой путчистов в Мьянме о прекращении насилия в стране. Однако речи об освобождении политзаключенных не идет.
США прилагают усилия, чтобы изолировать Китай от мировой экономики. На этом фоне Пекин и 14 стран азиатско-тихоокеанского региона заключили крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле.
О переносе Вашингтоном встречи в верхах Reuters сообщили источники в администрации. Отменен также симпозиум антидопингового агентства WADA.
Создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли - инициатива Пекина. Индия, обеспокоенная возможным притоком недорогих китайских товаров, выступила против. Подписание соглашения перенесли на февраль.
Учения в Южно-Китайском море проходят под руководством ВМС США и Таиланда. Участники отработают высадку на суда и их обыск. Бангкок отрицает связь маневров с обострением отношений Вашингтона и Пекина.
Пятидневные учения начнутся в сентябре на базе ВМФ Таиланда, а затем переместятся к берегам Вьетнама. Маневры не связаны с обострением отношений Вашингтона и Пекина, заявили в Таиланде.
На саммите АСЕАН в Сингапуре Владимира Путина попросили пройти через рамку металлоискателя. К каким последствиям это может привести - версия карикатуриста Сергея Елкина.
Службы безопасности на саммите АСЕАН заставили президента РФ пройти через рамку металлоискателя. Датчик сработал. Обычно для глав государств делают отдельный проход без контроля.
Премьер России Дмитрий Медведев не сразу понял инструкции фотографа на саммите АСЕАН в Маниле. Просьба была - перекрестить руки для рукопожатия. Когда он разобрался, пожимать руки стало некому, предполагает Сергей Елкин.
На улицы Манилы вышли сотни демонстрантов, выступающих против визита президента США. Между тем в ходе встречи страны АСЕАН выразили обеспокоенность испытаниями ракет в КНДР.
Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон впервые встретились после ужесточения санкций США в отношении России. Иван Преображенский специально для DW - об итогах этих переговоров.
Главы МИД двух стран провели короткую встречу в Маниле. Северная Корея отклонила предложение о проведении переговоров.
Госсекретарь США и глава МИД РФ встретились впервые после введения Вашингтоном новых санкций в отношении Москвы. Они проигнорировали вопрос СМИ о том, как это отразится на отношениях стран.
Министры иностранных дел стран АСЕАН озабочены развитием ситуации в Южно-Китайском море и призывают все стороны к сдержанности и диалогу с целью не допустить обострения ситуации.
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