В Мьянме противники хунты сожгли ее базу на границе с Таиландом

В Мьянме усиливается противостояние между захватившими власть военными и их противниками. В частности, во вторник, 27 апреля, военизированная группировка этнического меньшинства каренов (Каренская национально-освободительная армия, KNLA) захватила контрольный пункт военных вблизи границы с Таиландом.
Представитель Каренского Национального союза (KNU) сообщил, что солдаты бежали, контрольный пункт был подожжен и пока неизвестно, есть ли убитые. Позднее журналистка телеканала NHK World Japan Эви Чомчуен сообщила в Twitter, что со стороны каренов были убиты четверо солдат, двое ранены. Ранее она опубликовала фото и видео, на котором виден огонь после поджога контрольного пункта.
Стало известно также об ожесточенных боях между военными и их противниками в других частях Мьянмы, например в штате Чин на границе с Индией и штатах Шан и Качин на северо-востоке страны.
В штате Карен бежали из дома 24 000 человек
KNU - одна из более 20 вооруженных группировок, выступающих против путчистов. По некоторым оценкам, под контролем противников военных находится треть всей территории Мьянмы, в основном территории на границах. По данным правозащитных организаций, в последние недели из-за атак с воздуха и других насильственных действий со стороны военной хунты в штате Карен были вынуждены покинуть свои дома не менее 24 000 жителей деревень.
После военного переворота, произошедшего 1 февраля, в Мьянме были задержаны тысячи человек, около 750 - застрелены, десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь бегством. 24 апреля страны - члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заявили, что договорились с главой военных властей Мьянмы о плане прекращения кризиса в этой стране.
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Автор: Евгений Жуков