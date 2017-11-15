Германия резко осудила действия военной хунты в Мьянме

Германия резко осуждает действия силовиков Мьянмы по отношению к гражданам страны. Такое заявление сделал в понедельник, 29 марта, в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), добавив, что "брутальное насилие в Мьянме достигло в выходные дни (27 и 28 марта. - Ред.) своего нового пика".

Применение летального оружия по отношению к мирным демонстрантам нельзя оправдать ничем, подчеркнул представитель кабинета канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel). Циничные угрозы военной хунты в адрес населения Мьянмы Зайберт при этом назвал "шокирующими". От имени правительства Германии он призвал хунту немедленно прекратить насилие по отношению к мирному населению, освободить политзаключенных и восстановить законные демократические институты в стране.

Протесты в Мьянме продолжаются

Между тем 29 марта в Мьянме сотни протестующих против захвата власти военной хунтой, несмотря на жесткое подавление предыдущих демонстраций, снова вышли на улицы. В городе Плате, расположенном недалеко от административного центра провинции Мандалай, сотни людей держали в руках плакаты с надписью "Народ не будет побежден никогда".

В тот же день, 29 марта, в городе Сикайн сотни человек приняли участие в похоронах 20-летней студентки, застреленной в выходные силовиками во время мирных демонстраций.

Расстрел участников протестов в День ВС Мьянмы

По данным ООН, 27 марта, в День ВС Мьянмы, во время мирных протестов силовики застрелили как минимум 107 человек, в том числе семерых детей. В городе Янгон в этот день резиновой пулей была ранена в глаз годовалая девочка. Еще 13 человек, по информации правозащитной организации AAAP, были убиты военными 28 марта. Таким образом, общее число погибших среди мирного населения с начала демонстраций в Мьянме в феврале 2021 года возросло до 459 человек.

Беспрецедентную жестокость военной хунты в Мьянме уже осудили лидеры ряда государств мира, в том числе США и Великобритании. Со своей стороны, глава дипломатии ЕС Жозеп Борелль назвал 27 марта "днем ужаса и позора", а спецдокладчик ООН по Мьянме Том Эндрюс классифицировал расстрел мирных демонстрантов в День ВС страны как "массовые убийства" и призвал рассмотреть этот инцидент на внеочередном заседании Совбеза ООН.

Россия поддерживает военную хунту Мьянмы

В свою очередь, официальная Москва выразила поддержку военной хунте Мьянмы, направив в страну российских военнослужащих во главе с замминистра обороны РФ Александром Фоминым для участия в параде в День ВС страны. Сам Фомин заявил в этот день, 27 марта, что Россия стремится к расширению военного и военно-технического сотрудничества с Мьянмой. А верховный главнокомандующий Мьянмы Мин Аун Хлайн 26 марта в интервью газете "Московский комсомолец" назвал Россию "старым и верным другом Мьянмы".

По данным информагентства AFP, вечером 28 марта около 3000 человек из автономного государства Котулей, входящего в состав Мьянмы, перебрались в качестве беженцев в соседний Таиланд. 29 марта премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча объявил на пресс-конференции, что его страна готовится к новому наплыву беженцев из Мьянмы.

Государственный переворот в Мьянме

Военная хунта захватила власть в Мьянме в ночь на 1 февраля, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Влиятельные представители вооруженных сил незадолго до путча заявили о фальсификации результатов парламентских выборов в ноябре 2020 года. По официальным итогам голосования, Национальная лига за демократию одержала убедительную победу, набрав свыше 70 процентов голосов, но военные объявили результаты выборов недействительными.

Лидер Национальной лиги за демократию и лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и ряд других политиков были арестованы. С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов, насилие со стороны силовиков уже привело к гибели десятков человек.

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году.

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