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Арсен Аваков

Wahlkampf in Charkiw in der Ostukraine. Stills von DW-Video. Ort: Charkiw Datum: Oktober 2021

Выборы в Харькове: за кресло мэра борются "друзья Кернеса" 30.10.2021

31 октября в Харькове пройдут внеочередные выборы мэра. Избирателям, трижды выбиравшим на этот пост Геннадия Кернеса, придется сделать выбор между его "друзьями". Репортаж DW.
2494824 09/17/2014 Ukraine's Interior Minister Arsen Avakov at a meeting of the Cabinet. Alexandr Maksimenko/RIA Novosti

Наследие Авакова: что оставил после себя экс-глава МВД Украины 15.07.2021

Верховная рада проголоcовала за отставку Арсена Авакова, 7,5 лет руководившего украинским МВД. Эти годы были полны скандалами и разочарованиями от реформы ведомства. О наследии экс-министра - DW.
05.06.2020, Ukraine, Kiew: KIEV, UKRAINE - JUNE 5, 2020: Ukraine's Interior Minister Arsen Avakov speaks during a meeting of the Ukrainian Parliament (Verkhovna Rada). A rally demanding Avakov's resignation is held by the offices of the parliament. Sergei Plachkov/TASS Foto: Sergei Plachkov/TASS/dpa |

Арсен Аваков подал в отставку с поста главы МВД Украины 13.07.2021

Аваков возглавляет министерство внутренних дел Украины с февраля 2014 года. Как сообщил корреспондент DW в Киеве, заявление об отставке политик подал по просьбе президента Зеленского.

Эксклюзив DW: Зеленский предложил Саакашвили пост вице-премьера (24.04.2020) 24.04.2020

Михаил Саакашвили может войти в правительство Украины. Речь идет о должности вице-премьера по реформам. Саакашвили готов принять предложение, потому что, по его словам, Зеленский не имеет ничего общего с коррупцией.

ukrainischen Stadt Sanjary von den Presidenten Zelensky mit Ukrainer, die in der CoronaVirus-Quarantäne waren

Новые Санжары без коронавируса: как встречали украинцев после карантина 05.03.2020

В Новых Санжарах закончился карантин для 105 украинцев и иностранных граждан, эвакуированных из Уханя из-за коронавируса. По приезду сюда их забросали камнями. DW о том, как их встречали в этот раз.
Ukrainian Interior Minister Arsen Avakov took part in the board meeting of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. . Ukraine, Kiev, Friday, July 10, 2015 The Ministry of Internal Affairs of Ukraine held an enlarged meeting of the Board of Internal Affairs, which was considering the state of law and order and public safety in the state, measures to improve them, the coalition agreement, the strategy and the reform of law-enforcement bodies of Ukraine (Photo by Danil Shamkin/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Аваков навсегда: почему глава МВД Украины уже шесть лет на этом посту 05.03.2020

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выдержал противостояние с президентом Петром Порошенко и убедил в своей незаменимости президента Владимира Зеленского. Как ему это удается?
A view of the sanitarium where the evacuees from the Chinese city of Wuhan are to be quarantined because they fear becoming infected in Novi Sanzhary village, Poltava region, in Novi Sanzhary, Ukraine, Friday, Feb. 21, 2020. Ukraine's effort to quarantine more than 70 people evacuated from China over the outbreak of a new virus has plunged into chaos as local residents opposing the move hurled stones at buses carrying evacuees and clashed with police.(AP Photo/Efrem Lukatsky)

Премьер Гончарук: Все эвакуированные из Китая украинцы - в безопасности 21.02.2020

Украинцам, вывезенным из Уханя и размещенным на карантин в Полтавской области, гарантирована безопасность, заверил DW Алексей Гончарук. По словам премьера, власти были готова к провокациям.
Former U.S. Ambassador to Ukraine Marie Yovanovitch testifies before the House Intelligence Committee on Capitol Hill in Washington, Friday, Nov. 15, 2019, during the second public impeachment hearing of President Donald Trump's efforts to tie U.S. aid for Ukraine to investigations of his political opponents. (AP Photo/Andrew Harnik) |

В Украине завели дело из-за возможной слежки за экс-послом США 17.01.2020

В МВД Украины напомнили, что Киев не вмешивается во внутриполитические дела США, однако речь могла идти о нарушении Венской конвенции.

August 13, 2017. Amina Okuyeva, the wife of a Chechen man accused by Russia of plotting to kill President Vladimir Putin, is seen during a rally in central Kiev, Ukraine August 13, 2017. Picture taken August 13, 2017. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES.

В Украине задержаны подозреваемые в убийстве Амины Окуевой 12.01.2020

По словам главы МВД Украины, образцы ДНК одного из задержанных совпали с теми, что были обнаружены на месте убийства Окуевой.

3009366 01/13/2017 Speaker of the State Duma Vyacheslav Volodin at a State Duma plenary meeting. Vladimir Fedorenko/Sputnik |

Киев отреагировал на слова Володина о "малых народах" Украины 02.12.2019

Председатель Госдумы РФ заявил, что Киев рискует потерять ряд областей, если продолжит притеснять малые народы. В Киеве считают, что в Украине живет один многонациональный народ.

Posters with information for votes hang at the Administrative Services Centre of Kyiv's Obolonskyi district the campaign to update voter registration is under way ahead of the April 21 runoff election, Kyiv, capital of Ukraine, April 13, 2019. Ukrinform. |

Украина впервые задействует на выборах систему авиабезопасности 20.07.2019

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в день голосования будет дополнительно привлечено свыше 132 тыс. сотрудников МВД.

Саакашвили о троллинге Путина, обиде на Порошенко, независимости Зеленского от Москвы и Коломойского 30.05.2019

Михаил Саакашвили, вернувшись в Украину, дал интервью DW. Он считает, что президент Зеленский не зависит от Москвы и олигархов. Саакашвили рассказал о своих планах и о том, почему считает себя любимым персонажем Путина.

Gerichtsitzung im Fall den Dmytro Tschornodubrawskyj und Serhij Bachtschewan, denen Antisemitische Taten und Terrorakten vorgeworfen sind. Ort: Kiew Datum: April 2019 Tags: Ukraine, Kiew, Gericht, Antisemitismus (c) DW/ I. Burdyga

Гранаты и свиная голова: суд в Киеве слушает дело о громких ксенофобских преступлениях 04.04.2019

В Украине судят подозреваемых в 13 резонансных преступлениях на почве межнациональной розни. Доказать участие иностранных спецслужб у следствия до сих пор не получается.
Ukraine's Interior Minister Arsen Avakov speaks during a news conference in front of the ministry office in Kiev, April 8, 2014. Ukraine has launched an anti-terrorist operation in the eastern city of Kharkiv and about 70 separatists have been arrested for seizing the regional administration building, Avakov said on Tuesday. REUTERS/Shamil Zhumatov (UKRAINE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

Глава МВД Украины сообщил о нарушениях у всех кандидатов в президенты 19.01.2019

Лишь два зарегистрированных кандидата в президенты Украины открыли счета, с которых разрешается оплачивать избирательную кампанию, заявил Арсен Аваков.

Чем сын Порошенко круче Коломойского, или Санкции Кремля против Украины - DW Новости (01.11.2018) 01.11.2018

Россия ввела санкции против Украины. В черный список попали Юлия Тимошенко, глава МВД Арсен Аваков, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, старший сын президента Порошенко Алексей, а также еще более трехсот человек.
Son of Ukrainian Interior Minister Arsen Avakov, Oleksandr Avakov (L), who is under investigation over suspected corruption, is seen inside a defendants' cage during a court hearing in Kiev, Ukraine November 1, 2017. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Украинская прокуратура закрыла дело против сына главы МВД 12.07.2018

Дело против сына Арсена Авакова и экс-заместителя главы МВД закрыто. Обоих подозревали в хищении денег при закупке рюкзаков для Нацгвардии.
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