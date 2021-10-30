Михаил Саакашвили может войти в правительство Украины. Речь идет о должности вице-премьера по реформам. Саакашвили готов принять предложение, потому что, по его словам, Зеленский не имеет ничего общего с коррупцией.
Михаил Саакашвили, вернувшись в Украину, дал интервью DW. Он считает, что президент Зеленский не зависит от Москвы и олигархов. Саакашвили рассказал о своих планах и о том, почему считает себя любимым персонажем Путина.
Россия ввела санкции против Украины. В черный список попали Юлия Тимошенко, глава МВД Арсен Аваков, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, старший сын президента Порошенко Алексей, а также еще более трехсот человек.