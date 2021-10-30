Арсен Аваков

Новые Санжары без коронавируса: как встречали украинцев после карантина

В Новых Санжарах закончился карантин для 105 украинцев и иностранных граждан, эвакуированных из Уханя из-за коронавируса. По приезду сюда их забросали камнями. DW о том, как их встречали в этот раз.