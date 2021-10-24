Арабская Республика Египет

В России возобновили авиасообщение с египетскими курортами

Авиасообщение между Россией и египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх возобновляется спустя почти шесть лет после того, как оно было приостановлено из-за теракта, повлекшего крушение российского самолета.