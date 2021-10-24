Арабская Республика Египет

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7,6 миллиона доз вакцины AstraZeneca переданы во Вьетнам, Украину, Египет, Гану и Намибию. Еще 10 млн доз переданы в программу COVAX Всемирной организации здравоохранения.
Вскрывая культурный слой для изучения прошлого, археологи порой обнаруживают сенсационные вещи. О громких открытиях, сделанных в 2021 году, - в фотогалерее DW.
В баварском Аугсбурге обнаружены 15 кг серебряных монет времен Римской империи. Клад стал еще одной сенсационной находкой в 2021 году, богатом на уникальные археологические раскопки. Фотогалерея DW.
В число десяти важнейших импортеров немецкой оборонной продукции вошли не только страны НАТО Венгрия и США, но и Алжир, Египет и Катар.
Авиасообщение между Россией и египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх возобновляется спустя почти шесть лет после того, как оно было приостановлено из-за теракта, повлекшего крушение российского самолета.
Израиль и группировка ХАМАС договорились о прекращении огня - при активном посредничестве Египта. Почему эту роль не удалось сыграть таким крупным игрокам, как США, Россия, ООН или ЕС?
США в четвертый раз блокируют принятие СБ ООН заявления с призывом к деэскалации палестино-израильского конфликта. Франция, Египет и Иордания подготовили проект резолюции с призывом к режиму прекращения огня.
Вашингтон и Каир обсуждают помощь в решении проблемы севшего на мель контейнеровоза Ever Given, сообщил Белый дом. Пентагон утверждает, что в Египет поедут эксперты ВМС США по углубительным работам.
Железнодорожная катастрофа произошла на юге Египта в 460 километрах от Каира. Перед столкновением поезда двигались с небольшой скоростью.
Советник египетского президента заявил, что движение через Суэцкий канал будет восстановлено не позднее чем через три дня.
Тысячи лет назад женщины и мужчины не жалели усилий и денег, чтобы хорошо пахнуть. Гигиена тела и эротически привлекательные ароматы играли очень важную роль уже у древних египтян.
Новый поворот в большой газовой игре в Восточном Средиземноморье. Ставка на сжиженный газ обещает быструю отдачу и усиливает сомнения, стоит ли тянуть трубу с Кипра в Грецию.
Добытый на месторождении "Левиафан" газ будет поступать на заводы в Египте по сжижению, следует из соглашения министра энергетики Израиля и египетского министра нефти и минеральных ресурсов.
Египтологи из Боннского университета расшифровали наскальную надпись, датированную четвертым тысячелетием до н.э. Результат оказался настоящей сенсацией.
Уроженец Египта, пользуясь ресурсами немецкого Ведомства по печати, составлял для египетских спецслужб докладные записки. Он до сих пор находится на свободе.
Религиозная символика с древнейших времен стала неотъемлимым элементом жизни и быта человека. Она проявляется порой самым неожиданным образом.
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