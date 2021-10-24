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Арабская Республика Египет

FILE PHOTO: Ethiopian Airlines staff unload AstraZeneca/Oxford vaccines under the COVAX scheme against the coronavirus disease (COVID-19) from a cargo plane at Bole International Airport in Addis Ababa, Ethiopia, March 7, 2021. REUTERS/Tiksa Negeri/File Photo

Германия пожертвовала более 17 миллионов доз вакцин разным странам 24.10.2021

7,6 миллиона доз вакцины AstraZeneca переданы во Вьетнам, Украину, Египет, Гану и Намибию. Еще 10 млн доз переданы в программу COVAX Всемирной организации здравоохранения.
Eine Mitarbeiterin der Stadtarchäologie hält eine Münze, auf der Kaiser Augustus abgebildet ist. Diese gehört zu Ausgrabungsfunden aus der Römerzeit, die nach Angaben der Stadt belegen, dass es sich bei dem vor mehr als 2000 Jahren gegründeten Augsburger Militärlager um den ältesten römischen Stützpunkt im heutigen Bayern handelt.

Археологические сенсации 2021 года 19.10.2021

Вскрывая культурный слой для изучения прошлого, археологи порой обнаруживают сенсационные вещи. О громких открытиях, сделанных в 2021 году, - в фотогалерее DW.

Eine Mitarbeiterin der Stadtarchäologie hält eine Münze, auf der Kaiser Augustus abgebildet ist. Diese gehört zu Ausgrabungsfunden aus der Römerzeit, die nach Angaben der Stadt belegen, dass es sich bei dem vor mehr als 2000 Jahren gegründeten Augsburger Militärlager um den ältesten römischen Stützpunkt im heutigen Bayern handelt.

Археологические находки, о которых говорит весь мир (фотогалерея) 19.10.2021

В баварском Аугсбурге обнаружены 15 кг серебряных монет времен Римской империи. Клад стал еще одной сенсационной находкой в 2021 году, богатом на уникальные археологические раскопки. Фотогалерея DW.
Eine für die Marine von Algerien bestimmte Fregatte liegt 12.02.2015 an der Werft von ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) in Kiel (Schleswig-Holstein). Foto: Carsten Rehder/dpa | Verwendung weltweit

За четыре года Германия экспортировала вооружения на 22,5 миллиарда евро 29.08.2021

В число десяти важнейших импортеров немецкой оборонной продукции вошли не только страны НАТО Венгрия и США, но и Алжир, Египет и Катар.
The Airbus A320 of EgyptAir. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. © picture-alliance/Russian Look/V. Voronov

В России возобновили авиасообщение с египетскими курортами 09.08.2021

Авиасообщение между Россией и египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх возобновляется спустя почти шесть лет после того, как оно было приостановлено из-за теракта, повлекшего крушение российского самолета.
19/05/2021*** Israelische Soldaten bedienen eine Artilleriebatterie von einer Position an der Grenze zwischen Israel und Gaza in der Nähe von Sderot.

Перемирие на Ближнем Востоке: как Египет опередил ООН, Россию и США  22.05.2021

Израиль и группировка ХАМАС договорились о прекращении огня - при активном посредничестве Египта. Почему эту роль не удалось сыграть таким крупным игрокам, как США, Россия, ООН или ЕС?
Smoke billows following an Israeli airstrike in Rafah in the southern Gaza Strip on May 18, 2021. - Heavy air strikes and rocket fire in the Israel-Gaza conflict claimed more lives on both sides as tensions flared in Palestinian day of anger protests in Jerusalem and the West Bank. (Photo by SAID KHATIB / AFP) (Photo by SAID KHATIB/AFP via Getty Images)

Совбез ООН вновь не согласовал заявление по конфликту на Ближнем Востоке 18.05.2021

США в четвертый раз блокируют принятие СБ ООН заявления с призывом к деэскалации палестино-израильского конфликта. Франция, Египет и Иордания подготовили проект резолюции с призывом к режиму прекращения огня.
Ein Schlepper nimmt an den Bemühungen zur Freilegung vom Containerschiff «Ever Given» teil, das im Suezkanal festgesetzt ist und die wichtige Schifffahrtsstraße zwischen Asien und Europa blockiert. +++ dpa-Bildfunk +++

США предложили помощь Египту из-за заблокировавшего Суэцкий канал судна 26.03.2021

Вашингтон и Каир обсуждают помощь в решении проблемы севшего на мель контейнеровоза Ever Given, сообщил Белый дом. Пентагон утверждает, что в Египет поедут эксперты ВМС США по углубительным работам.
People inspect the damage after two trains have collided near the city of Sohag, Egypt, March 26, 2021. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

При столкновении поездов в Египте погибли более 30 человек 26.03.2021

Железнодорожная катастрофа произошла на юге Египта в 460 километрах от Каира. Перед столкновением поезда двигались с небольшой скоростью.
Workers are seen next to a container ship which was hit by strong wind and ran aground in Suez Canal, Egypt March 24, 2021. Suez Canal Authority/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Вокруг заблокировавшего Суэцкий канал судна углубляют дно 26.03.2021

Советник египетского президента заявил, что движение через Суэцкий канал будет восстановлено не позднее чем через три дня.
5AE-S5-E5-2000-5 Sakkara, Grab Mereruka, Mutter Sakkara - Saqqara (Mittelaegypten), Grab des Wesirs Mereruka (Mastaba, Altes Reich, Anfang 6. Dynastie, um 2330 v.Chr.). - Die Mutter Mererukas, an einer Lotusbluete riechend. - Relief in der Kultkammer, Hoehe ca.1 m. Kalkstein. E: Sakkara / Tomb of Mereruka / Mother Sakkara - Saqqara (central Egypt), Tomb of Vizir Mereruka (Mastaba, Old Kingdom, beginning of 6th dynasty, c. 2330 B.C.). - The mother of Mereruka, smelling a lotus blossom. - Relief in the cult chamber, height: ca. 1 m. Limestone.

Парфюм Клеопатры. Чем душились в Древнем Египте? 17.03.2021

Тысячи лет назад женщины и мужчины не жалели усилий и денег, чтобы хорошо пахнуть. Гигиена тела и эротически привлекательные ароматы играли очень важную роль уже у древних египтян.
HANDOUT - 31.03.2013, Israel, ---: ARCHIV - Eine israelische Förderplattform und zwei Spezialschiffe liegen auf dem Mittelmeer über einem Gasfeld vor der israelischen Küste (undatierte Aufnahme). (zu dpa Erdgas im Mittelmeer: Chance und Zündstoff für die Diplomatie) Foto: Albatross Aerial Photgraphy/epa/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Газопровод Израиль-Египет: больше СПГ для Европы, меньше шансов для EastMed 23.02.2021

Новый поворот в большой газовой игре в Восточном Средиземноморье. Ставка на сжиженный газ обещает быструю отдачу и усиливает сомнения, стоит ли тянуть трубу с Кипра в Грецию.
FILE - This Jan. 31, 2019*** file photo, shows an oil platform in the Leviathan natural gas field, in the Mediterranean Sea off the Israeli coast. Israel became a major energy exporter for the first time on Monday, Dec. 16, 2019, after signing a permit to export natural gas to neighboring Egypt. The announcement comes just days before a lucrative Israeli gas field in the Mediterranean Sea is expected to go online. (Marc Israel Sellem/Pool via AP, File) |

Израиль и Египет договорились построить новый газопровод 22.02.2021

Добытый на месторождении "Левиафан" газ будет поступать на заводы в Египте по сжижению, следует из соглашения министра энергетики Израиля и египетского министра нефти и минеральных ресурсов.
The rock inscription with the four hieroglyphs: Domain of the Horus King Scorpion. © Ludwig Morenz

Немецкие археологи расшифровали древнейший дорожный указатель 14.12.2020

Египтологи из Боннского университета расшифровали наскальную надпись, датированную четвертым тысячелетием до н.э. Результат оказался настоящей сенсацией.
ARCHIV - 03.07.2019, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geht vor dem Empfang des irischen Präsidenten neben dem Regierungssprecher Steffen Seibert durch das Bundeskanzleramt. Ein Beschäftigter des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung steht im Verdacht, über Jahre hinweg für einen ägyptischen Geheimdienst gearbeitet zu haben. (zu dpa Mitarbeiter des Bundespresseamtes unter Spionageverdacht) Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Генпрокуратура ФРГ обвиняет чиновника из окружения Меркель в шпионаже на Египет 17.11.2020

Уроженец Египта, пользуясь ресурсами немецкого Ведомства по печати, составлял для египетских спецслужб докладные записки. Он до сих пор находится на свободе.

An Orthodox spiritual centre since 1054, Mount Athos has enjoyed an autonomous statute since Byzantine times. Der Berg Athos, seit byzantinischer Zeit meist Agion Oros, Heiliger Berg) ist eine orthodoxe Mönchsrepublik mit autonomem Status unter griechischer Souveränität in Griechenland. Im Bild: Steintafel mit Arm und deutendem Finger als Wegweiser nahe dem bulgarisch-orthodoxen Kloster Zografou. Nach der Überlieferung wurde das Kloster Zographou im 10. Jh. während der Regierungszeit Kaiser Leos VI. des Weisen gegründet. Der offizielle Name des Klosters ist Kloster des Hl. Georg des Malers, in der hierarchischen Ordnung ist es das neunte der Athosklöster. | Verwendung weltweit

Перст указующий и другие божественные символы (фотогалерея) 05.11.2020

Религиозная символика с древнейших времен стала неотъемлимым элементом жизни и быта человека. Она проявляется порой самым неожиданным образом.
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