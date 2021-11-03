Комментарий: Власти Китая проводят в Синьцзяне политику апартеида

Новая утечка информации раскрыла тоталитарные методы, с помощью которых в Китае перевоспитывают целый народ. Достаточно просто быть уйгуром, чтобы без суда попасть в лагерь, пишет Маттиас фон Хайн.