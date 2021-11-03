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Южноафриканский писатель Дэймон Галгут удостоен престижной награды за роман "Обещание". Критики отметили прекрасный стиль и хорошо рассказанную историю, а также юмор автора.
Президент Украины ратует за международную платформу для решения вопроса аннексии Крыма Россией. Немецкие эксперты не советуют возлагать на нее большие надежды, пока в Москве правит Владимир Путин.
Новая утечка информации раскрыла тоталитарные методы, с помощью которых в Китае перевоспитывают целый народ. Достаточно просто быть уйгуром, чтобы без суда попасть в лагерь, пишет Маттиас фон Хайн.
"Африканский национальный конгресс" набрал 57,5 процента голосов на парламентских выборах в ЮАР. Это худший результат правящей партии за 25 лет у власти.
18 июля исполнилось 100 лет со дня рождения Нельсона Манделы - символа эпохи, посвятившего жизнь борьбе с апартеидом и ставшего первым чернокожим президентом ЮАР.
Бывшую супругу первого чернокожего президента ЮАР Нельсона Манделы называли "матерью нации". Она умерла в Йоханнесбурге на 82-м году жизни.
Во времена апартеида некоторые книги Надин Гордимер, лауреата Нобелевской премии по литературе, в ЮАР были запрещены.
Террорист или неутомимый борец за свободу? Для немецких политиков Нельсон Мандела долгое время был весьма спорной фигурой, а бизнесмены ФРГ успешно вели дела и с режимом апартеида.
Десятки тысяч человек прибыли на торжественную церемонию прощания с бывшим президентом ЮАР Нельсоном Манделой. Среди приехавших – 90 бывших и действующих лидеров стран. Похороны Манделы пройдут в воскресенье.
Смерть Нельсона Манделы заставила вновь вспомнить о выдающихся качествах этого великого человека. В южноафриканском лидере сочеталось милосердие и упорство, пишут немецкие газеты.
На 96-м году жизни скончался первый чернокожий президент ЮАР, яростный борец с режимом апартеида Нельсон Мандела.
Чудом избежавшие Холокоста евреи не стали желанными гостями и в Южной Африке. Историк Милтон Шайн рассказывает о трудном пути евреев к мысу Доброй Надежды.
Часть евреев, бежавших из нацистской Германии, нашли пристанище в ЮАР. Люди, спасшиеся от Холокоста, оказались в реальности апартеида. Как они восприняли новую жизнь?
Руководство ЮАР изменило прежнюю позицию и объявило о поддержке исков жертв апартеида к немецким и американским концернам.
В США допущены к рассмотрению иски жертв бывшего режима апартеида в Южной Африке к американским и немецким концернам. Адвокат истцов считает это решение "большим прогрессом в области международной защиты прав человека".
В ЮАР продолжаются беспорядки. Тысячи людей спасаются бегством. Мародеры поджигают дома и нападают на иностранцев. Страну, в которой пройдет Чемпионат мира по футболу 2010, охватили волнения на почве ксенофобии.
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