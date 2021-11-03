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Апартеид

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2021 Booker Prize. Damon Galgut, one of the six authors shortlisted for the 2021 Booker Prize, during a photo call at the Royal Festival Hall in London. Picture date: Sunday October 31, 2021. See PA Story ARTS Booker. Photo credit should read: Kirsty O'Connor/PA Wire URN:63438527

Букеровская премия за 2021 год присуждена Дэймону Галгуту из ЮАР 03.11.2021

Южноафриканский писатель Дэймон Галгут удостоен престижной награды за роман "Обещание". Критики отметили прекрасный стиль и хорошо рассказанную историю, а также юмор автора.
ARCHIV - Menschen in Sewastopol auf der Krim sehen sich am 17.04.2014 eine Fernseh-Ansprache des russischen Präsidenten Wladimir Putin an. Genau in einem Jahr am 18. März 2018 wird sich Russlands Präsident Putin voraussichtlich im Amt bestätigen lassen. Laut Gesetz wäre zwar am 11. März Wahltag, doch der 18. März hat die größere symbolische Bedeutung. Es wird der vierte Jahrestag der - wie Moskau es sieht - Heimholung der Krim sein; in internationaler Sichtweise wurde die ukrainische Halbinsel 2014 illegal annektiert. (zu dpa Putin knüpft seinen Wahlerfolg 2018 an die Heimholung der Krim vom 18.03.2017) Foto: Anton Pedko/EPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Аннексия Крыма: немецкие эксперты о крымской риторике Зеленского 23.10.2020

Президент Украины ратует за международную платформу для решения вопроса аннексии Крыма Россией. Немецкие эксперты не советуют возлагать на нее большие надежды, пока в Москве правит Владимир Путин.
This photo taken on May 31, 2019 shows Chinese flags on a road leading to a facility believed to be a re-education camp where mostly Muslim ethnic minorities are detained, on the outskirts of Hotan in China's northwestern Xinjiang region. - As many as one million ethnic Uighurs and other mostly Muslim minorities are believed to be held in a network of internment camps in Xinjiang, but China has not given any figures and describes the facilities as vocational education centres aimed at steering people away from extremism. (Photo by GREG BAKER / AFP) / TO GO WITH AFP STORY CHINA-XINJIANG-MEDIA-RIGHTS-PRESS,FOCUS BY EVA XIAO

Комментарий: Власти Китая проводят в Синьцзяне политику апартеида 20.02.2020

Новая утечка информации раскрыла тоталитарные методы, с помощью которых в Китае перевоспитывают целый народ. Достаточно просто быть уйгуром, чтобы без суда попасть в лагерь, пишет Маттиас фон Хайн.
Election officials and observers begin counting votes after stations closed for voting in Embo near Durban, South Africa, May 8, 2019. REUTERS/Rogan Ward

На парламентских выборах в ЮАР победила правящая партия АНК 11.05.2019

"Африканский национальный конгресс" набрал 57,5 процента голосов на парламентских выборах в ЮАР. Это худший результат правящей партии за 25 лет у власти.
ARCHIV - Der ehemalige südafrikanische Präsident und Nobelpreisträger Nelson Mandela bei der Beerdigung des ANC-Mitglieds Adelaide Tambo in Johannesburg (Archivfoto vom 10.02.2007). Die Kölner Malerin Dagmar Schmidt hat das Leben des südafrikanischen Friedensnobelpreisträgers Nelson Mandela (1918-2013) in einem Kunst-Projekt nachgezeichnet. Für das «Mandela Projekt» bereiste sie Orte, die im Leben des Freiheitskämpfers eine Rolle gespielt haben - etwa sein Heimatdorf oder die Gefängnisinsel Robben Island. Foto: Jon Hrusa (zu lnw-KORR vom 28.11.2015) |

Нельсон Мандела - символ борьбы с апартеидом (фотогалерея) 18.07.2018

18 июля исполнилось 100 лет со дня рождения Нельсона Манделы - символа эпохи, посвятившего жизнь борьбе с апартеидом и ставшего первым чернокожим президентом ЮАР.
Winnie Madikizela-Mandela 80th birthday celebrations SOWETO, SOUTH AFRICA – SEPTEMBER 25: Winnie Madikizela-Mandela during her 80th birthday celebration on September 25, 2016 in Soweto, South Africa. The ANC Women s League held a carnival in honour of its stalwart and freedom fighter; Winnie Madikizela-Mandela who was born on 26 September 1936. ( PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Gallo00061460 Winnie Madikizela Mandela 80th Birthday celebrations Soweto South Africa – September 25 Winnie Madikizela Mandela during her 80th Birthday Celebration ON September 25 2016 in Soweto South Africa The ANC Women S League Hero a Carnival in Honour of its stalwart and Freedom Fighter Winnie Madikizela Mandela Who what Born ON 26 September 1936 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Gallo00061460

В ЮАР скончалась ветеран борьбы с апартеидом Винни Мандела 02.04.2018

Бывшую супругу первого чернокожего президента ЮАР Нельсона Манделы называли "матерью нации". Она умерла в Йоханнесбурге на 82-м году жизни.

South African novelist, Nadine Gordimer, Nobel Prize for Literature in 1991, poses during the 5th edition of the Rome Literature Festival, at the Basilica di Massenzio in Rome, Italy, on May 29, 2006. Photo by Alessia Paradisi +++(c) dpa - Report+++

В ЮАР скончалась писательница Надин Гордимер 14.07.2014

Во времена апартеида некоторые книги Надин Гордимер, лауреата Нобелевской премии по литературе, в ЮАР были запрещены.
ARCHIV - Hand in Hand mit seiner Tochter Zindzi (2.v.r.) läuft Südafrikas Staatspräsident Nelson Mandela am 23.5.1996 winkend durch das Brandenburger Tor, begleitet von Berlins Oberbürgermeister Eberhard Diepgen (r) und dessen Frau Monika (l). Berlin hat hat den 77 Jahre alten Friedensnobelpreisträger auf der letzten Station seines dreitägigen Deutschlandbesuches begeistert empfangen. Hunderte bejubelten Mandela beim Gang durch das Wahrzeichen der Stadt. Schwerpunkt seines Berlin-Aufenthalts bildete ein Gespräch mit Spitzenmanagern der deutschen Wirtschaft. Foto: Andreas Altwein/dpa (zu dpa:Südafrikas Nationalheld Nelson Mandela ist tot - vom 06.12.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Германии не сразу полюбили Манделу 15.12.2013

Террорист или неутомимый борец за свободу? Для немецких политиков Нельсон Мандела долгое время был весьма спорной фигурой, а бизнесмены ФРГ успешно вели дела и с режимом апартеида.

В ЮАР прощаются с Нельсоном Манделой (11.12.2013) 11.12.2013

Десятки тысяч человек прибыли на торжественную церемонию прощания с бывшим президентом ЮАР Нельсоном Манделой. Среди приехавших – 90 бывших и действующих лидеров стран. Похороны Манделы пройдут в воскресенье.
Ein Käufer entnimmt einem Zeitungsständer mit den Tageszeitungen Die Welt und Frankfurter Allgemeine Zeitung am Freitag (06.08.2004) das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Wie schon die FAZ, kehren nun auch die Axel Springer AG und der Spiegel-Verlag in ihren Print- und Online-Publikationen zur alten Rechtschreibung zurück. Auch der S¸ddeutsche Verlag will sich anschlieﬂen. Die Deutsche Presse-Agentur dpa will ein Meinungsbild bei den Kunden einholen, auf dessen Grundlage eine Entscheidung in Zusammenarbeit mit den anderen deutsch-sprachigen Nachrichtenagenturen gefällt werden soll. Foto: Ulrich Perrey dpa/lno

СМИ: Мандела был символом добра и мудрости 06.12.2013

Смерть Нельсона Манделы заставила вновь вспомнить о выдающихся качествах этого великого человека. В южноафриканском лидере сочеталось милосердие и упорство, пишут немецкие газеты.
South Africa's President Nelson Mandela is seen in this August 1996 file photo. Mandela has passed away on December 5, 2013 at the age of 95. REUTERS/Mike Hutchings/Files (SOUTH AFRICA - Tags: POLITICS OBITUARY)

Человек, живший ради свободы 05.12.2013

На 96-м году жизни скончался первый чернокожий президент ЮАР, яростный борец с режимом апартеида Нельсон Мандела.
Jahrzehntelang diente die Synagoge auch der Familie Samson/Herzfeld als Anlaufstelle. Im Bild mit Kipa ist Miriams Sohn Ronny Herzfeld.

Евреи в ЮАР: между молотом и наковальней 26.11.2012

Чудом избежавшие Холокоста евреи не стали желанными гостями и в Южной Африке. Историк Милтон Шайн рассказывает о трудном пути евреев к мысу Доброй Надежды.
Der traditionelle siebenarmige Leuchter. Er hat viele Bedeutungen, symbolisiert aber vor allem die Erleuchtung. Dieses Exemplar steht auf der Anrichte in Miriam Kleineibsts Wohnung

Мыс последней надежды 24.11.2012

Часть евреев, бежавших из нацистской Германии, нашли пристанище в ЮАР. Люди, спасшиеся от Холокоста, оказались в реальности апартеида. Как они восприняли новую жизнь?
88-year-old Robert Molapo attends an announcement of a lawsuit against international banks and companies in Johannesburg Tuesday Nov. 12, 2002. The South African support group for victims of apartheid said it was filing a suit in the U.S. federal court in New York seeking damages for victims from organisations which supported the past racist regime.

Власти ЮАР поддержали иски жертв апартеида к концернам ФРГ и США 04.09.2009

Руководство ЮАР изменило прежнюю позицию и объявило о поддержке исков жертв апартеида к немецким и американским концернам.
A South African man, women and boy are arrested after looting a Somali owned business in Khayalitsha, Cape Town, South Africa 23 May 2008. Xenophobic attacks on foreign nationals has spread across the country with several areas in the Cape Town metropole now affected. More than 40 people have died with hundreds injured and thousands displaced after a week of violent attacks on foreign nationals. EPA/NIC BOTHMA +++(c) dpa - Report+++

Жертвы апартеида обвиняют американские и немецкие концерны 09.04.2009

В США допущены к рассмотрению иски жертв бывшего режима апартеида в Южной Африке к американским и немецким концернам. Адвокат истцов считает это решение "большим прогрессом в области международной защиты прав человека".
A man bleeds after being wounded by South African police dispersing a crowd in the Reiger Park informal settlement outside Johannesburg, South Africa, Tuesday, May 20, 2008. Clashes pitting the poorest of the poor against one another have focused attention on complaints that South Africa's post-apartheid government has failed to deliver enough jobs, housing and schools to go around.(AP Photo/Jerome Delay)

ЮАР преодолел апартеид, но заболел ксенофобией 23.05.2008

В ЮАР продолжаются беспорядки. Тысячи людей спасаются бегством. Мародеры поджигают дома и нападают на иностранцев. Страну, в которой пройдет Чемпионат мира по футболу 2010, охватили волнения на почве ксенофобии.
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