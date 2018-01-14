Анна Франк и самый читаемый в мире дневник

"Очень надеюсь, что смогу тебе все доверить так, как не доверяла еще никому, а от тебя жду помощи и поддержки", - такую запись сделала 12 июня 1942 года, в день своего 13-летия, жительница Амстердама Анна Франк (Anne Frank) в только что полученном в подарок дневнике - небольшой книжечке в красно-белую клеточку.

Семья Анны Франк: два года в подвале

Аннелиз Мари Франк (Annelies Marie Frank), младшая дочь отставного офицера и предпринимателя Отто Франка (Otto Heinrich Frank) и его жены Эдит Франк (Edith Frank), урожденной Холлендер, родилась во Франкфурте-на-Майне в 1929 году. Франки, представители просвещенного бюргерства, меломаны и сторонники идей "антиавторитарного" воспитания, очень быстро поняли, что с приходом к власти Гитлера в Германии им больше нет места. Неприкрыто антисемитская политика национал-социалистов побудила Отто Франка принять деловое предложение и переехать в Амстердам. Он возглавил амстердамское представительство фирмы "Опекта", производившей пищевые добавки.

6 июля 1942 года, после того, как нацисты оккупировали Голландию, Франки перебрались в заранее подготовленное убежище - подвал в задней части дома по адресу Принсенграхт, 263. Здесь они надеялись пережить нацизм. В том, что Гитлер скоро потерпит поражение, не сомневалась и Анна. В подвале, вход в который был замаскирован под книжный шкаф, семья провела больше двух лет. Лишь 4 августа 1944 года убежище Франков (в котором, кроме Анны, ее родителей и сестры, скрывалось еще восемь человек) было обнаружено полицией. Считается доказанным, что Франки стали жертвами предательства. Но имя предателя точно не известно до сих пор, несмотря на неоднократно возобновлявшиеся расследования. Предположительно это был кто-то из бывших сотрудников Отто Франка.

Семью депортировали в концлагерь. В начале марта 1945 года Анна Франк умерла от тифа и истощения в лагере Берген-Бельзен - за всего несколько дней до освобождения лагеря британскими войсками. Перед смертью она весила не более 35 килограммов.

Почему столь знаменит именно этот дневник?

Сила дневника Анны Франк - в его тихой подлинности, отсутствии очевидных "ужасов войны" и нацизма. Девочка описывает, как шелестит каштан - единственное дерево, которое ей видно из подвального оконца, как ссорятся между собой обитатели тесного подвала. Мы становимся почти смущенными свидетелями физиологического самопознания взрослеющей женщины, ее болезненной неприязни к матери (увы, свойственной этому возрасту) и столь же надрывной любви к отцу.

Вместе с ней мы мечтаем отправиться в магазин и купить все-все, чего душа пожелает: "летние и зимние блузки", "школьные и нарядные туфли", пеструю шерсть для шарфа... И в новом шарфе хотим отправиться на замерзший канал - полететь на коньках под руку с кузеном: "Мы были бы такой красивой парой".

Последнюю запись Анна Франк сделала в своем дневнике 1 августа 1944 года - за три дня до ареста: "...Я снова принимаю легкомысленный вид, скрывая все, что у меня на душе, и ищу способ, чтобы стать такой, какой я хотела бы и могла бы быть, если бы (...) не было на свете других людей".

Литературная судьба дневника

Отец Анны Отто Франк, единственный переживший Холокост обитатель "убежища" на Принсенграхт, 263, опубликовал дневник своей дочери в 1950 году. Честь и хвала ему! Но именно с Отто Франка начинается история фальсификации исходного текста: движимый самыми лучшими побуждениями, Отто Франк подверг дневник дочери цензуре, "вычистив" из него не только обидные слова о матери и наиболее интимные пассажи, но и резкие выпады против немцев и голландцев. Анна, мечтавшая стать писательницей, и сама неоднократно переписывала свой дневник: начатый в форме писем к вымышленной подруге Китти, он затем начал принимать форму романа. Реальные обитатели подвала меняли имена и получали псевдонимы.

Дневник Анны Франк

В 1991 году вышло расширенное издание дневника - без отцовских правок. 1 января 2016 года, в соответствии с законом об авторском праве в странах ЕС, истек срок действия авторского права издания 1947 года, после чего данная версия стала доступна в онлайн-режиме. В 2009 году дневник был признан объектом реестра "Память мира" ЮНЕСКО. Сегодня дневник Анны Франк переведен на 70 языков.

Анна Франк: любима и не забыта

Анна Франк, как и ее сестра Марго, покоится в братской могиле на территории бывшего лагеря Берген-Бельзен под Ганновером. Природа отвоевала у людей эту территорию ужаса: там, где стояли бараки, сегодня простирается густой вересковый ковер.

Сюда, как и в дом-музей Анны Франк в Амстердаме, ежегодно приходят тысячи людей. На символической могиле лежат плюшевые мишки и шоколадки, стоят свечи и висят целые гирлянды японских журавликов. Многие, блюдя еврейский обычай, приносят камни и кладут их на могилу. "Любима и не забыта", - написано на одном из таких камней.

Во Франкфурте-на-Майне, родном городе Анны Франк, есть Учебный центр имени Анны Франк (Bildungsstätte Anne Frank), где проводятся различные выставки и проходят лекции, знакомящие детей и взрослых с историей Германии и и тематизирующие такие проблемы, как антисемитизм, расизм, ущемление прав женщин и детей. Кроме того, на базе Еврейского музея во Франкфурте-на-Майне работает исследовательский и просветительский Центр семьи Анны Франк (Familie Frank Zentrum), располагающий огромным архивом.

А зайдя на сайт амстердамского Дома-музея Анны Франк на набережной Принсенграхт, вы сможете совершить виртуальную экскурсию по подвалу, в котором семья девочки скрывалась от нацистов.

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Фотогалерея: Синагоги в Германии

Синагоги в Германии Синагога в Берлине В "хрустальную ночь" еврейских погромов 9 ноября 1938 года нацисты разгромили синагогу на восточноберлинской улице Рикештрассе, а раввинов и руководство общины депортировали в концлагерь Заксенхаузен. Во времена ГДР здесь молились не больше 200 евреев. Сейчас еврейская община Берлина насчитывает более 11 тысяч человек. Наряду с главной синагогой Будапешта берлинская - самая большая в Европе.

Синагоги в Германии Синагога в Байройте Евреи появились в Байройте в XIII веке. Спустя 300 лет их изгнали из города, и только в 1759 году здешний маркграф разрешил им вернуться. Тогда же была построена синагога - очень скромная снаружи и богато украшенная внутри. Во времена "третьего рейха" синагога была осквернена. В 2009 году, во время реставрации, на чердаке обнаружили генизу - хранилище пришедших в негодность старых свитков Торы.

Синагоги в Германии Синагога в Кельне Синагога на улице Роонштрассе, как и шесть других синагог в Кельне, существовавших до прихода Гитлера к власти, была разрушена нацистами. Инициатором ее восстановления после войны стал бывший бургомистр Кельна, канцлер ФРГ Конрад Аденауэр. Сегодня при синагоге открыты библиотека, музей, общинный центр и кошерный ресторан. В литургии используют свиток Торы, спасенный католическим священником.

Синагоги в Германии Синагога в Зульцбурге Синагогу построили в этом маленьком баденском городке в XVI веке. В ноябре 1938 года, после того, как гестапо и полиция депортировали всех евреев-мужчин Зульцбурга, синагога, школа при ней и ритуальная миква были разрушены. Позже нацисты использовали здание как спортивный зал и хранилище библиотечных книг. Сегодня, после реставрации, в бывшей синагоге открыты мемориал Холокоста и музей.

Синагоги в Германии Синагога во Франкфурте-на-Майне Синагога во франкуртском районе Вестэнд - единственная из четырех больших синагог города, которая, пусть и сильно разрушенная и разоренная, уцелела после нацистских погромов и бомбежек Второй мировой войны. Но еврейская община города была практически полностью уничтожена. Последние остававшиеся здесь евреи были депортированы в лагеря смерти в 1941-42 годах. Из 11 тысяч выжили только 400 человек.

Синагоги в Германии Еврейское кладбище в Вормсе Первая синагога была построена в немецком городе Вормсе в 1034 году. Она не сохранилась, но чудом осталось заложенное в те времена еврейское кладбище - старейшее из дошедших до наших дней еврейских кладбищ Европы. Оно называется "Heiliger Sand" - "Святой песок". Нацисты его не тронули, по одной из гипотез - потому, что шеф СС Гиммлер хотел использовать кладбище в каких-то окккультистских целях.

Синагоги в Германии Синагога в Эссене Синагоге в Эссене, построенной в 1913 году, повезло чуть больше. В 1938 году погромщики подожгли ее, и внутри все сгорело, но бетонные стены остались стоять. Взрывать их нацисты не решились из-за близлежащих домов. В 2010 году закончили реконструкцию, которая стоила 7,8 млн евро. 80 % этой суммы выделили власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Сейчас здесь Музей еврейской культуры.

Синагоги в Германии Синагога в Аугсбурге Построенная в 1917 году в стиле модерн синагога в Аугсбурге - одна из самых красивых в Европе. В ее внутреннем интерьере и в отделке купола высотой почти 30 метров заметны ориенталистские мотивы. Во времена нацистской диктатуры в синагоге располагался штаб противовоздушной обороны. Сейчас, как и в начале ХХ века, молельный дом принадлежит либеральной еврейской общине.

Синагоги в Германии Синагога в Ульме Эта синагога - новая. Она была построена в Ульме в 2012 году всего в нескольких метрах от разрушенной нацистами в "хрустальную ночь" 1938 года старой синагоги. Архитектурная особенность молельного здания - так называемые "иерусалимские витражи", сделанные в виде шестиконечной звезды Давида. На торжественном освящении новой синагоги выступал тогдашний федеральный президент Германии Йоахим Гаук.

Синагоги в Германии Синагога в Регенсбурге Этой синагоги нет. Разрушена она была еще в Средние века, в 1519 году. Тогда (до изгнания евреев из города) община Регенсбурга считалась одной из самых влиятельных и значительных в Европе. Руины старой синагоги археологи обнаружили только в 1995 году. На ее месте построили на площади символический абрис молельного здания, а его сохранившиеся стены можно увидеть в подземном музее. Автор: Ефим Шуман, Анне Термече



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