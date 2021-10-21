Андрей Сахаров

Евродепутат о премии Сахарова: Навальный - правильный парень

Алексей Навальный со второй попытки получил премию Европарламента имени Сахарова. Интервью с евродепутатом Петером ван Даленом о том, почему Навальный заслужил эту премию и поможет ли она оппозиционеру.