Андрей Сахаров

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Все публикации о лауреате Нобелевской премии академике Андрее Сахарове в архиве сайта DW на русском.
Зампред "Яблока" Иваненко направил в Европарламент письмо с просьбой не давать премию Сахарова Алексею Навальному. Он считает российского оппозиционера "националистом" и политиком "не лучше Путина".
Кремль зря надеется, что ЕС махнет рукой на ситуацию в России. Хотя сами власти выбрали курс наследников Андропова, а не Сахарова, в стране сохраняется политическая альтернатива, считает Иван Преображенский.
Алексей Навальный со второй попытки получил премию Европарламента имени Сахарова. Интервью с евродепутатом Петером ван Даленом о том, почему Навальный заслужил эту премию и поможет ли она оппозиционеру.
Европарламент определил лауреата премии Сахарова 2021 года. Им стал российский оппозиционер Алексей Навальный, которого евродепутаты назвали "главным политическим оппонентом" Путина.
Алексей Навальный борется за все то, за что выступает Евросоюз - демократию и верховенства права, подчеркнул Ги Верхофстадт. По мнению евродепутата, Навальный стал символом угнетения в России.
Перед юбилеем московские власти отказали в согласовании выставки, посвященной знаменитому ученому и правозащитнику.
Как создатель советской атомной бомбы стал диссидентом и почему его опыт снова востребован? Интервью DW с немецким историком Карлом Шлёгелем к 100-летию академика Андрея Сахарова.
21 мая исполняется 100 лет со дня рождения академика Андрея Сахарова. Чем он отличался от Горбачева и Солженицына - в комментарии писателя Виктора Ерофеева.
В Сахаровском центре утверждают, что на запрос о проведении выставки по случаю столетия академика им ответили: "Контент не согласован". Официальный комментарий департамента культуры Москвы пока не поступил.
Заявители акции протеста нарушили срок подачи уведомления, считают в мэрии Москвы. Так власти пытаются "сбить волну протеста", говорит депутат Андрей Морев.
Украинский режиссер Олег Сенцов в среду награжден премией Европарламента "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова. Как сообщается, премия вручена за протест Сенцова против действий России в Крыму.
Правозащитная премия Европарламента вручена двоюродной сестре осужденного в России украинского режиссера Наталье Каплан. Председатель Европарламента Таяни заявил, что Сенцов осужден в России по политическим причинам.
Глава старейшей правозащитной организации России, лауреат премии Сахарова парламента ЕС и премии Гавела Совета Европы Людмила Алексеева умерла в возрасте 91 года. Андрей Бреннер вспоминает.
Наградив премией имени Андрея Сахарова режиссера Олега Сенцова, Европарламент требует от Москвы освободить всех украинских политзаключенных, считает Бернд Йоханн.
Правозащитную премию Европейского парламента получит осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов.
Кандидатуру украинского режиссера предложила фракция Европейской народной партии в Европарламенте. С 14 мая Сенцов продолжает голодовку в российской колонии, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ.
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