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Андрей Сахаров

Все публикации о лауреате Нобелевской премии академике Андрее Сахарове в архиве сайта DW на русском.

14.06.2021 A graffiti depicting Alexei Anatolievich Navalny Founder of the Anti-Corruption Foundation, he is known for his opposition to the regime of President Vladimir Putin, in Geneva, Switzerland, Monday, June 14, 2021. The meeting between US President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin in Geneva, scheduled for Wednesday, June 16, 2021. (KEYSTONE/Martial Trezzini)

Зампред "Яблока" просил Европарламент не присуждать премию Сахарова Навальному 21.10.2021

Зампред "Яблока" Иваненко направил в Европарламент письмо с просьбой не давать премию Сахарова Алексею Навальному. Он считает российского оппозиционера "националистом" и политиком "не лучше Путина".
MOSCOW, RUSSIA  FEBRUARY 2, 2021: Opposition activist Alexei Navalny (back) appears at Moscow City Court for a Simonovsky District Court hearing into an application by the Russian Federal Penitentiary Service to convert his suspended sentence of three and a half years into a real jail term. Navalny, who had been wanted in Russia since December 2020 for violating probation conditions in the Yves Rocher case, was detained at Sheremetyevo Airport near Moscow on his return to Russia from Germany on 17 January 2021. On 18 January, Moscow Regions Khimki Court ruled that Navalny be put into custody until 15 February 2021. Moscow City Court Press Service/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY

Комментарий: Европарламент подтвердил - Навальный сидит за борьбу за свободу 21.10.2021

Кремль зря надеется, что ЕС махнет рукой на ситуацию в России. Хотя сами власти выбрали курс наследников Андропова, а не Сахарова, в стране сохраняется политическая альтернатива, считает Иван Преображенский.
FILE - In this Saturday, Feb. 20, 2021 file photo, Russian opposition leader Alexei Navalny gestures as he stands behind a grass of the cage in the Babuskinsky District Court in Moscow, Russia. Russian opposition leader Alexey Navalny was transported to a prison 100km away from Moscow. Navalny was taken to a prison in Pokrov city after Moscow city court rejected appeal against his prison sentence on Saturday, Feb. 27, 2021. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File)

Евродепутат о премии Сахарова: Навальный - правильный парень 20.10.2021

Алексей Навальный со второй попытки получил премию Европарламента имени Сахарова. Интервью с евродепутатом Петером ван Даленом о том, почему Навальный заслужил эту премию и поможет ли она оппозиционеру.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des TagesFILE PHOTO: Russian opposition politician Alexei Navalny attends a court hearing in Moscow, Russia February 20, 2021. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Европарламент присудил Навальному премию Сахарова 20.10.2021

Европарламент определил лауреата премии Сахарова 2021 года. Им стал российский оппозиционер Алексей Навальный, которого евродепутаты назвали "главным политическим оппонентом" Путина.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des TagesFILE PHOTO: Russian opposition politician Alexei Navalny attends a court hearing in Moscow, Russia February 20, 2021. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Депутаты Европарламента выдвинули Навального на премию Сахарова 15.09.2021

Алексей Навальный борется за все то, за что выступает Евросоюз - демократию и верховенства права, подчеркнул Ги Верхофстадт. По мнению евродепутата, Навальный стал символом угнетения в России.

Юбилей Андрея Сахарова: почему власть словно забыла про Нобелевского лауреата? (21.05.2021) 21.05.2021

Перед юбилеем московские власти отказали в согласовании выставки, посвященной знаменитому ученому и правозащитнику.
Soviet physicist, dissident and Nobel Peace Prize laureate Andrei Sakharov speaks during a press conference at the Soviet Embassy in Paris on December 9, 1988. AFP PHOTO GERARD FOUET (Photo by GERARD FOUET / AFP)

Немецкий историк о наследии Сахарова и Навальном: Многое повторяется 21.05.2021

Как создатель советской атомной бомбы стал диссидентом и почему его опыт снова востребован? Интервью DW с немецким историком Карлом Шлёгелем к 100-летию академика Андрея Сахарова.

Soviet dissident Andrei Sakharov is surrounded by newsmen in Moscow after stepping off a train from Gorky, Dec. 23, 1986. It's his first time back in Moscow in seven years. (AP Photo/Boris Yurchenko) |

Виктор Ерофеев: Андрей Сахаров с точки зрения вечности 21.05.2021

21 мая исполняется 100 лет со дня рождения академика Андрея Сахарова. Чем он отличался от Горбачева и Солженицына - в комментарии писателя Виктора Ерофеева.
Soviet physicist, dissident and Nobel Peace Prize laureate Andrei Sakharov speaks during a press conference at the Soviet Embassy in Paris on December 9, 1988. AFP PHOTO GERARD FOUET (Photo by GERARD FOUET / AFP)

Сахаровский центр обвинил власти Москвы в срыве юбилейной выставки 17.05.2021

В Сахаровском центре утверждают, что на запрос о проведении выставки по случаю столетия академика им ответили: "Контент не согласован". Официальный комментарий департамента культуры Москвы пока не поступил.

Protestaktion in Moskau. Autorin: DW-Korrespondentin Elena Barysheva

Мэрия Москвы не согласовала протестное шествие 17 августа 12.08.2019

Заявители акции протеста нарушили срок подачи уведомления, считают в мэрии Москвы. Так власти пытаются "сбить волну протеста", говорит депутат Андрей Морев.

Олег Сенцов - лауреат премии Сахарова (12.12.2018) 12.12.2018

Украинский режиссер Олег Сенцов в среду награжден премией Европарламента "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова. Как сообщается, премия вручена за протест Сенцова против действий России в Крыму.
ARCHIV - 25.08.2015, Russland, Rostow am Don: Der ukrainische Filmemacher Olge Senzow hört in einem Gerichtssaal die Urteilsverkündung an. Der seit mehr als vier Jahren in Russland inhaftierte Senzow ist der Gewinner des diesjährigen Sacharow-Menschenrechtspreises des Europäischen Parlaments. Die mit 50 000 Euro dotierte Auszeichnung wird am 12. Dezember verliehen. Foto: AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Олег Сенцов награжден премией имени Сахарова 12.12.2018

Правозащитная премия Европарламента вручена двоюродной сестре осужденного в России украинского режиссера Наталье Каплан. Председатель Европарламента Таяни заявил, что Сенцов осужден в России по политическим причинам.
MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 7, 2017: Lyudmila Alekseyeva, head of the Moscow Helsinki Group, seen ahead of a session of the Public Council at the Russian Interior Ministry. Mikhail Metzel/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS04025F Moscow Russia February 7 2017 Lyudmila Alekseyeva Head of The Moscow Helsinki Group Lakes Ahead of a Session of The Public Council AT The Russian Interior Ministry Mikhail Metzel TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS04025F

Умерла совесть России Людмила Алексеева 08.12.2018

Глава старейшей правозащитной организации России, лауреат премии Сахарова парламента ЕС и премии Гавела Совета Европы Людмила Алексеева умерла в возрасте 91 года. Андрей Бреннер вспоминает.
ARCHIV - 25.08.2015, Russland, Rostow am Don: Der ukrainische Filmemacher Olge Senzow hört in einem Gerichtssaal die Urteilsverkündung an. Der seit mehr als vier Jahren in Russland inhaftierte Senzow ist der Gewinner des diesjährigen Sacharow-Menschenrechtspreises des Europäischen Parlaments. Die mit 50 000 Euro dotierte Auszeichnung wird am 12. Dezember verliehen. Foto: AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Комментарий: Присуждение премии Сахарова Сенцову - четкий сигнал Кремлю 25.10.2018

Наградив премией имени Андрея Сахарова режиссера Олега Сенцова, Европарламент требует от Москвы освободить всех украинских политзаключенных, считает Бернд Йоханн.
ARCHIV FILE - In this Tuesday, Aug. 25, 2015, file photo, Oleg Sentsov gestures as the verdict is delivered, as he stands behind bars at court in Rostov-on-Don, Russia, where he was sentenced to 20 years in prison. Sentsov's sister, Natalya Kaplan told the Associated Press Tuesday Aug. 21, 2018, that Sentsov who has been on a hunger strike for 100 days is in intensive care in critical condition. (AP Photo, file) |

Олегу Сенцову присуждена премия имени Сахарова 25.10.2018

Правозащитную премию Европейского парламента получит осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов.
FILE PHOTO: Ukrainian film director Oleg Sentsov looks on from a defendants' cage as he attends a court hearing in Rostov-on-Don, Russia August 25, 2015. REUTERS/Sergey Pivovarov/File Photo

Олег Сенцов выдвинут на премию имени Сахарова 13.09.2018

Кандидатуру украинского режиссера предложила фракция Европейской народной партии в Европарламенте. С 14 мая Сенцов продолжает голодовку в российской колонии, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ.
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