Ангела Меркель стала почетным доктором Университета Джонса Хопкинса

Глава правительства Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) во время визита в США в четверг, 15 июля, была удостоена звания почетного доктора Университета Джонса Хопкинса.

Во время церемонии присвоения звания в Вашингтоне глава университета Рональд Дэниелс отметил глубокое доверие Ангелы Меркель научным методам в борьбе с распространением коронавируса. Со своей стороны Меркель подчеркнула важность университета в сборе статистических данных о глобальном распространении вируса.

18-я почетная докторская степень канцлера ФРГ Меркель

Сайт, созданный учеными Университета Джонса Хопкинса для глобального мониторинга распространения коронавируса SARS-CoV-2, стал одним из самых известных и цитируемых в мире. Ангела Меркель поблагодарила исследователей университета за инструмент, который с первых дней пандемии облегчил работу политикам.

Частный университет, основанный в 1876 году в Балтиморе (штат Мэриленд), считается одним из лучших университетов Соединенных Штатов. Одним из подразделений университета является Школа перспективных международных исследований в столице США Вашингтоне, где и состоялась церемония. Почетной докторской степенью Меркель удостоена уже в 18-й раз.

Нынешний визит в Вашингтон стал для Меркель последней поездкой в Вашингтон в качестве федерального канцлера. В то же время она стала первым главой правительства европейского государства, приглашенным в Белый дом после избрания Джо Байдена президентом США.

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