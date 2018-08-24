Ангела Меркель проведет экскурсию по ведомству канцлера

Ведомство федерального канцлера и 14 немецких министерств будут открыты для посещения берлинцами и гостями города в субботу и воскресенье 25 и 26 августа. Программа дня открытых дверей будет состоять из 580 мероприятий, включающих в себя, помимо прочего, экскурсии, выставки, общественные дискуссии, музыкальные выступления. Официальный лозунг праздника: "Привет, политика!"

В прошлом году день открытых дверей, проводящийся ныне в 20-й раз, посетило 120 тысяч человек. В этом году организаторы ожидают примерно такое же число участников. Гвоздем программы, как и в минувшие годы, станет экскурсия по ведомству федерального канцлера, которую в воскресенье проведет канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel).

Организаторы обращают внимание, что желающих ознакомиться с работой правительства по министерствам будут развозить бесплатные автобусы, а с собой необходимо взять документы - на входе в правительственные учреждения придется подвергнуться контролю. Большинство министерств будут открыты в субботу и воскресенье с 10 до 18 часов.

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