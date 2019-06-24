Ангела Меркель отдохнула и уже кормит пингвинов (фото)

Штральзунд • Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) завершила свой летний отпуск и первым делом, по традиции, посетила после него свой избирательный округ в земле Мекленбург - Передняя Померания. Она является депутатом бундестага от него беспрерывно с 1990 года.

Во вторник, 13 августа, Меркель провела встречу с жителями города Штральзунда, во время которой ответила на многочисленные вопросы, интересующие граждан, в том числе, после нескольких недавних случаев дрожи во время публичных мероприятий, - о своем здоровье. Меркель заверила их, что следит за своим здоровьем, и уверена в том, что может исполнять обязанности канцлера.

В программе визита в избирательный округ также значилось посещение здешнего морского музея - океанариума "Оцеанеум" (Ozeaneum), о котором мы подробно рассказывали в нашей туристической рубрике (как и о самом ганзейском городе Штральзунде). Фоторепортажи - смотрите ниже.

В свою очередь, как видно на этих фотографиях, Ангела Меркель вновь не смогла отказать себе в удовольствии покормить пингвинов, живущих здесь на крыше. Канцлер уже была замечена за этим занятием в 2011 году.

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Достопримечательности Штральзунда

Достопримечательности Штральзунда Немецкий город Штральзунд на Балтийском море - настоящий заповедник кирпичной готики и истории средневекового Ганзейского союза. В 2002 году его достопримечательности включили в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Под охраной этой организации в Германии также находятся ганзейские памятники Любека, Висмара и Бремена, о которых мы также подробно рассказываем в нашей туристической рубрике.

Достопримечательности Штральзунда "Stral" - стрела, "Sund" - пролив. Имя городу дал пролив со славянским названием Штрелазунд между побережьем Померании и Рюгеном. Штральзунд служил морскими воротами, ведущими к острову. Здесь ловили рыбу и выращивали зерно, был один из главных немецких портов на Балтике в ганзейские времена. Через него везли российские меха, шведское железо, голландское сукно, немецкие вина и многое другое.

Достопримечательности Штральзунда Путь на Рюген пролегал здесь издревле. Ширина пролива в этом месте составляет лишь около километра. Археологи обнаружили на территории города лодки, выдолбленные из единого ствола дерева, возраст которых оценивается в шесть тысяч лет. В свою очередь, такой одномачтовый парусник украшал средневековый герб этого города, а на современном сейчас изображена серебряная стрела на красном фоне.

Достопримечательности Штральзунда Такой вид на исторический центр Штральзунда, пролив и Рюген открывается со смотровой площадки храма Святой Марии - одной из трех приходских церквей Старого города. Высота башни Мариенкирхе вместе с готическим шпилем составляла более 150 метров, но шпиль сгорел в 1647 году после попадания молнии. Считается, что до этого колокольня была самым высоким сооружением своего времени в мире.

Достопримечательности Штральзунда Так она выглядит сейчас, увенчанная куполом эпохи барокко. Первое упоминание этого храма на Новом рынке датировано 1298 годом. В качестве образца для его зодчих служила Мариенкирхе в Любеке - главном городе Ганзы. Самая большая приходская церковь Штральзунда считается одним из главных памятников поздней готики в Центральной Европе. Об этом храме мы расскажем более подробно в отдельном репортаже.

Достопримечательности Штральзунда Городские права Штральзунд получил в 1234 году от князя Рюгена Вислава I. Он также наделил его налоговыми привилегиями, разрешил рубить лес, рыбачить и пользоваться землями соседних деревень. Место было выбрано среди болот, которые позже запрудили, чтобы дополнительно защитить его от нападений. Новый город находился на пересечении важных торговых путей и рос очень быстрыми темпами.

Достопримечательности Штральзунда В те времена Рюген был западнославянским княжеством, правители которого находились в вассальной зависимости от королей Дании. В первой половине XIII века сюда начали прибывать германские переселенцы, в частности, из Вестфалии и Нижней Саксонии. Среди жителей Штральзунда также оказались выходцы из Дании, Швеции, Норвегии, Италии и Новгорода, то есть из мест, с которыми торговали здешние купцы.

Достопримечательности Штральзунда Первое письменное упоминание городской стены в Штральзунде датировано 1256 годом. В 1300 году она была полностью закончена, включая десять городских ворот, из которых до наших дней дошли лишь двое. В это же время здесь уже были основаны две обители и один монастырский госпиталь. Чтобы указывать путь кораблям, в 1308 году на южной оконечности соседнего острова Хиддензе был возведен маяк.

Достопримечательности Штральзунда В конце XIV века в Штральзунде работало восемь верфей, а его население превышало 13 тысяч человек. Согласно записям, здесь проживало 350 купцов, занимавшихся морской торговлей, в том числе, посещавших Великий Новгород. На фотографии - шахта для подъема грузов в одном из традиционных купеческих домов, верхние этажи которого служили для хранения товаров. Сейчас в нем работает музей.

Достопримечательности Штральзунда В портовом квартале памятников ганзейского периода сохранилось немного, так как его неоднократно расширяли и перестраивали, однако на подступах находится этот кабачок "Zur Fähre", построенный "У переправы" на Рюген в 1278 году. Тот, кто опаздывал к закрытию городских ворот, был вынужден коротать здесь время до утра. Это питейное заведение считается одной из старейших портовых пивных в Европе.

Достопримечательности Штральзунда Катера на Рюген отсюда ходят до сих пор, но попасть на остров сейчас можно также по железнодорожной дамбе и автомобильному мосту. В портовом квартале в 2008 году было возведено современное здание с белым фасадом. В нем находится Ozeaneum, ставший самым популярным музеем всей этой федеральной земли - Мекленбурга-Передней Померании. В 2016 году он принял своего 5-миллионного посетителя.

Достопримечательности Штральзунда Прежде, чем покинуть причалы и вернуться в Старый город, остановимся около этого трехмачтового барка. Парусник Gorch Fock был построен в Германии в 1933 году. После Второй мировой войны он перешел в собственность СССР и бороздил моря под именем "Товарищ". В Штральзунд вернулся в 2003 году. Сейчас на его борту работает музей, которому мы посвятили отдельный репортаж.

Достопримечательности Штральзунда Первые здания в Штральзунде были деревянными, но после опустошительного пожара 1271 года здесь перешли на другой материал… В Европе как раз набирала популярность каменная готика, зародившаяся во Франции. Однако месторождений песчаника или других строительных камней поблизости не было. Северогерманские зодчие создали собственный вариант этого стиля - готику кирпичную.

Достопримечательности Штральзунда В стиле кирпичной готики в Штральзунде построены церкви, монастыри, дома купцов и ремесленников, а также ратуша, парадный фасад которой мы видим на этом снимке. Сегодня она является главным архитектурным символом города. Репрезентативное здание на Старом рынке было заложено в середине XIII века. Свой нынешний вид Штральзундская ратуша приобрела в результате расширений и перестроек в XIV веке.

Достопримечательности Штральзунда Старый рынок - главная площадь Штральзунда. Помещения ратуши, находящейся слева за кадром, сначала использовали для торговли и хранения товаров. На первом этаже насчитывалось около четырех десятков лавок. Фасад ратуши украшают гербы ганзейских городов. Во время осмотра этого готического памятника можно также увидеть дополнения более поздних эпох - ренессансную лестницу и барочную галерею.

Достопримечательности Штральзунда Эти фасады выходят на Старый рынок слева от ратуши. В двух шагах за домами находится церковь Святого Николая Чудотворца - храма городского совета, ганзейских купцов и ремесленных гильдий. Он символизировал независимость города, его богатство, а также купеческие амбиции. Первое упоминание датировано 1276 годом.

Достопримечательности Штральзунда Помимо богослужений здесь проходили некоторые заседания городского совета, приемы иностранных послов и делегаций других городов Ганзы. В этом храме находятся уникальные резные рельефы XIV века, изображающие сцены заключения сделок между ганзейскими и русскими купцами, а также охоты под Великим Новгородом. Подробнее об истории этой церкви читайте по ссылке в конце страницы.

Достопримечательности Штральзунда Третий готический храм Старого города - церковь Святого Иакова. Она была заложена в Штральзунде позже других. Первое упоминание датировано 1303 годом. Сейчас, после генеральной реконструкции, используется как площадка для проведения культурных мероприятий. В 2006 году в парке около храма был открыт Памятник жертвам катастрофы в Чернобыле.

Достопримечательности Штральзунда Исторический центр Штральзунда во многом сохранил планировку и структуру, которые были характерны для ганзейских городов. Это значительно повлияло на решение ЮНЕСКО присвоить ему статус Всемирного наследия. Здесь действовало Любекское право, в котором были также четко прописаны строительные нормы. В частности, было запрещало менять границы земельных участков и нарушать линии застройки улиц.

Достопримечательности Штральзунда Новые дома обычно возводили на фундаментах старых, сохраняя между зданиями глухие брандмауэры - стены из несгораемых материалов, которые должны были препятствовать распространению пожаров. В доме, расположенном на снимке слева, родился Карл Вильгельм Шееле - химик, открывший множество неорганических и органических веществ. В частности, он первым получил в лабораторных условиях кислород.

Достопримечательности Штральзунда Недалеко от Старого рынка находится еще один памятник ганзейского периода - бывший монастырь Святого Иоанна, заложенный францисканцами в 1254 году. Уже вскоре он стал важнейшей обителью этого ордена во всем Балтийском регионе. Монастырь был распущен в XVI веке в ходе Реформации. Его готическая церковь пострадала во время пожара 1624 года, после чего так и не была восстановлена.

Достопримечательности Штральзунда Эти фахверковые фасады выходят во внутренний двор бывшего монастыря. После роспуска обители в них располагался приют для бедных, позже работал госпиталь, а сейчас находятся квартиры. В ГДР монастырские залы стали использовать для проведения концертов и других культурных мероприятий. Часть помещений сейчас занимает городской архив, который хранит здесь библиотеку шведского генерал-губернатора.

Достопримечательности Штральзунда Во времена Тридцатилетней войны протестантский Штральзунд успешно противостоял католическим войскам под командованием Валленштейна. Помощь городу оказали Дания и Швеция, после чего он по Вестфальскому миру 1648 года перешел под контроль последней. Шведская комендатура располагалась в этом доме на Старом рынке. В 1815 году, после Венского конгресса, эти земли в Померании стали частью Пруссии.

Достопримечательности Штральзунда День в Штральзунде можно закончить в одном из ресторанчиков на площади перед городской ратушей и храмом Святого Николая, чтобы еще раз полюбоваться этим неповторимым архитектурным ансамблем в стиле кирпичной готики. Автор: Максим Нелюбин



Советский "Товарищ" под немецким флагом.​​​​​​



Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" "Горх Фок I" в порту ганзейского города Штральзунда на Балтийском море.

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" Корабельный колокол "Товарища" 1949 года.

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" Носовая часть парусника.

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" Причал в Штральзунде ранним летним утром.

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" Вид на портовый квартал, Старый город и храм Святого Николая - главную церковь ганзейских купцов Штральзунда, торговавших с Великим Новгородом.

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" "Корабль 495 верфи Blohm & Voss, Гамбург. 1933 год".

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" Писатель Иоганн Кинау (Johann Kinau), публиковавшийся под псевдонимом Горх Фок, в честь которого был назван этот учебный парусник.

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" "Товарищ" ("Горх Фок"), "Крузенштерн" и "Дар Поморья" в порту Портсмута в 1974 году.

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" Надпись "Товарищ" проступает из-под нового слоя краски на борту парусника "Горх Фок" в Штральзунде.

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" Штурвал на палубе "Горх Фока".

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" Надпись "Gorch Fock" на старом корабельном штурвале.

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" Безоблачное балтийское небо над легендарным парусником.

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" На корабле сохранились таблички на русском языке.

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" Иллюминаторы капитанской каюты.

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" Экспонаты корабельного музея.

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" Капитанская рубка.

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" Советские навигационные карты в капитанской рубке.

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" Матросские гамаки.

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" Корабельный кнехт с советской пятиконечной звездой на борту барка.

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" Вид на порт Штральзунда с острова Рюген во время вечерних сумерек. Самые высокие мачты - мачты "Товарища" - "Горх Фока". Автор: Максим Нелюбин



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