Ангела Меркель огласила "завещание"

Ангела Меркель выступила на Мюнхенской конференции по безопасности с пламенной речью, которые многие наблюдатели расценили как своего рода "политическое завещание". Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.
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