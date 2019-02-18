 Ангела Меркель огласила ″завещание″ | Новости из Германии о Германии | DW | 18.02.2019

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Германия

Ангела Меркель огласила "завещание"

Ангела Меркель выступила на Мюнхенской конференции по безопасности с пламенной речью, которые многие наблюдатели расценили как своего рода "политическое завещание". Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

Карикатура - Ангела Меркель с листком в руках, на котором написано: Политическое завещание

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    Букет от Путина - это, скорее, проявление уважения, а не галантности. И встреча в Сочи в мае 2018 года, скорее, необходимость, чем личное желание. Об этом сказано и в заявлении Меркель на совместной пресс-конфренции: "Даже если между нами есть серьезные разногласия по некоторым вопросам, нужно говорить друг с другом. Молчание будет означать возникновение все более глубокого непонимания".

    Автор: Ян Вальтер, Марина Барановская


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