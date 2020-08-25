Ангела Меркель: Навального хотели заставить замолчать

"Попыткой совершить убийство одного из ведущих оппозиционных политиков России" назвала отравление российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок" канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). "Специалисты лаборатории бундесвера предоставили четкий результат анализа: Алексей Навальный стал жертвой покушения с использованием боевого химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Наличие этого яда в анализах не подлежит сомнению", - заявила Меркель в среду, 2 сентября, в Берлине.



То, что для нападения на политика использовался именно такой яд, несколькими часами ранее подтвердили эксперты бундесвера. По словам главы правительства Германии, результаты анализа, проведенного в спецлаборатории бундесвера, делают очевидным, что Навальный стал жертвой преступления. "Его хотели заставить замолчать, и я от имени всего правительства Германии осуждаю это самым жестким образом", - отметила канцлер. Она пожелала родным Навального сил, а самому политику - скорейшего выздоровления.

Германия ждет объяснений от правительства РФ

Российскому послу сообщили в МИД о результатах исследования, добавила Ангела Меркель. "Мы ожидаем, что правительство России даст объяснения в связи с этим случаем ", - подчеркнула она. "Сейчас возникают вопросы с очень тяжелыми последствиями, на которые может и обязано дать ответ только российское правительство", - указала глава немецкого правительства.

По ее словам, Германия сообщит о результатах анализов Навального партнерам в ЕС и НАТО, после чего будет принято совместное решение о реакции на эту ситуацию. "Мир ждет ответов", - сказала Меркель, добавив, что преступление против Алексея Навального было направлено против прав и ценностей, которые защищает Германия.

Немецкие политики об отравлении Навального "Новичком"

Эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в бундестаге Юрген Хардт (Jürgen Hardt) в интервью DW назвал доказательство отравления Навального "удручающим".

"Речь идет о боевом нервном отравляющем веществе, которое, как и в случае со Скрипалем, может быть произведено только в профессиональных лабораториях под ответственностью государства. Поэтому для меня очевидно, что это отравление произошло с согласия государственных структур", - подчеркнул политик. "Я ожидаю четкую, совместную реакцию Европы в отношении России в ситуации, когда противник российского президента подвергаются риску смерти. В такой ситуации Евросоюз не может молчать", - добавил Хардт.

В свою очередь депутат бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) Рената Альт (Renata Alt) заявила: "Случай Алексея Навального заставляет задаться вопросом, сколько еще оппозиционеров и противников президента Путина должны опасаться за свои жизнь и здоровье. Также возникает вопрос, в какой мере Россия может быть партнером для ЕС и Германии. Канцлер Меркель и министр иностранных дел Мас должны сейчас дать ответ на вопрос, сколько еще доверия они будут оказывать этому режиму".

Соратники Навального о яде "Новичок" в его организме

Тем временем соратник Алексея Навального по работе в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков заявил на своей странице в Twitter, что "в 2020 году отравить Навального именно "Новичком" - это ровно то же самое, что оставить на месте преступления автограф". В этом же посте Волков приводит фотокопию подписи президента России Владимира Путина.

Другой соратник Навального, Иван Жданов, написал в Twitter, что применять "Новичок" может только государство, то есть его спецслужбы ГРУ и ФСБ.

Тем временем клиника "Шарите" сообщила, что Навальный по-прежнему находится в серьезном состоянии в отделении интенсивной терапии. Он подключен к аппарату ИВЛ.

Смотрите также:

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Кто может стоять за предполагаемым отравлением Навального? Алексей Навальный впал в кому спустя некоторое время после того, как выпил чашку чая. Его окружение говорит об отравлении. Карикатурист Сергей Елкин развил эту версию.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Обещанные Путиным выплаты семьям с детьми: при чем тут Навальный? В связи с кризисом из-за коронавируса семьям с детьми до 15 лет выплатят по 10 тысяч рублей на ребенка, пообещал президент РФ. В плане Навального о такой мере карикатурист Сергей Елкин уже читал.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Обыски в штабах Навального: продолжение следует? Во время обысков в штабах Навального по всей России были заблокированы счета, изъята техника. У карикатуриста Сергея Елкина есть версия, куда это все могло деться.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Чем Следственный комитет ответил на "умное голосование" Волна обысков в штабах Алексея Навального и у его сотрудников прокаталась по всей стране на четвертый день после выборов в России. Карикатурист Сергей Елкин знает, что стало причиной спецоперации.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Штрафы для оппозиции - в копилку Росгвардии? Власти в РФ всячески хотят наказать оппозицию за акции протеста. В аресте имущества Навального сотоварищи суд отказал, но ранее и штрафы налагал, и ущерб требовал возместить. В чью пользу, знает Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Навальный вышел из спецприемника: как долго он пробудет на свободе? Алексей Навальный отбыл 30 суток административного ареста. Многие были уверены, что его сразу опять задержат, но этого не произошло. Карикатурист Сергей Елкин предлагает не обольщаться.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Возможное отравление Навального: токсичность Кремля в действии? Врачи Алексея Навального говорят о возможном "токсическом повреждении" кожи оппозиционера химическим веществом. Карикатурист Сергей Елкин напоминает в этой связи о токсичной репутации Кремля.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Как власти могут компенсировать Навальному запрет на выезд из России Алексей Навальный хотел вылететь на заседание ЕСПЧ в Страсбург. Но в аэропорту выяснилось, что покидать РФ ему нельзя. Карикатурист Сергей Елкин так предложил компенсировать ущерб оппозиционеру.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Задержание Навального, или При чем тут Воронеж Оппозиционный политик Алексей Навальный был арестован после выхода из спецприемника, где он провел 30 дней. Карикатурист Сергей Елкин узнал о настоящих причинах задержания.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Золотов против Навального: кто заказчик? Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на поединок оппозиционера Алексея Навального и пообещал сделать из него "сочную отбивную". Карикатурист Сергей Елкин о том, кто мог быть заказчиком.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Дуэль Золотова и Навального: начальник Росгвардии против арестанта Глава Росгвардии Виктор Золотов из-за расследования ФБК вызвал Алексея Навального на дуэль и пообещал сделать из него "сочную отбивную". Карикатурист Сергей Елкин о неравном положении "дуэлянтов".

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Арест Навального как выход из любой ситуации Алексей Навальный в очередной раз арестован на 30 суток. Сам он связывает это с запланированными на 9 сентября акциями против повышения пенсионного возраста. Сергей Елкин о предыстории ареста.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Навальный против Гудкова и Собчак: изгнание из оппозиционного рая Алексей Навальный и Дмитрий Гудков поспорили, кто из них бóльший оппозиционер. Навальный заявил, что не хочет иметь дело с Гудковым и его провластными сторонниками типа Собчак.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Какое слово не может произнести Владимир Путин Президент России Владимир Путин демонстративно не произносит имя Алексея Навального вслух. Это заметил и карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Мощный ответ Медведева Навальному Дмитрий Медведев назвал Алексея Навального "обормотом" и "проходимцем". Карикатурист Сергей Елкин по достоинству оценил этот ответ премьера на обвинения в коррупции.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Почему Навальный не может баллотироваться на выборах президента РФ Алексей Навальный, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, не сможет баллотироваться на президентских выборах 2018 года. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Навальный, или Чем запомнится юбилей Путина Сторонники Навального 65-летие президента России Путина отметили протестами. Как бы ни замалчивали эти акции официальные СМИ, след их останется, считает карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Шансы Навального баллотироваться на выборах президента РФ Верховный суд РФ отменил приговор Навальному по делу "Кировлеса", направив его на пересмотр. Теперь политик имеет право баллотироваться на выборах президента. Теоретически имеет, считает карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Задержание Навального: все белыми нитками шито Алексея Навального в Москве задержала полиция. Карикатурист Сергей Елкин о том, как могло выглядеть согласование этой акции с замглавой администрации президента Кириенко.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Навальный снова на свободе Алексей Навальный вышел из тюрьмы после задержания на акции протеста 12 июня. Оппозиционер провел за решеткой 25 суток. Карикатурист Сергей Елкин увидел это событие так.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Задержания сторонников Навального: невзирая на возраст В России были задержаны десятки сторонников лидера оппозиции Алексея Навального, среди них - несовершеннолетние, а также случайные прохожие. Карикатурист Сергей Елкин об экцессах властей.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Как задерживали Навального Алексей Навальный получил 30 суток ареста за неповиновение полиции и организацию акции против коррупции. Задержали его в подъезде собственного дома. Сергей Елкин о том, как это было.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Как Путин по Навальному скучал Алексей Навальный вернулся из Барселоны, где ему сделали операцию на глазу. Приезда оппозиционера ждали не только его сторонники, считает карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Интернет-рейтинг Time: а где же Путин? Алексей Навальный, по версии журнала Time, один из 25 самых влиятельных лиц интернета. Карикатурист Сергей Елкин о реакции человека, который в этот список не вошел.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Зеленкой по оппозиции, или Как Навальный в Барнауле штаб открывал Неизвестные (хмм...) попытались предотвратить открытие предвыборного штаба Алексея Навального в Барнауле, облив оппозиционера зеленкой. Карикатурист Сергей Елкин о том, откуда берутся такие "зеленкометатели". Автор: Наталья Позднякова

