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Одна из панелей позднеготического алтаря в Крайльсхайме, возможно, написана великим мастером эпохи Возрождения Альбрехтом Дюрером. Установить истину поможет изучение алтаря с помощью инфракрасного излучения.
Три витража, изготовленные по эскизам Герхарда Рихтера, отныне украшают алтарные окна монастырской церкви в саарском Толае - самой старой действующей обители в Германии.
Открытый урок от президента России в Ярославле в День знаний совпал с празднованием Курбан-байрама мусульманами. Карикатурист Сергей Елкин о том, как Владимир Путин вышел из положения.
В немецком Саарбрюкене состоялся судебный процесс по делу о художнике, который отжимался на церковном алтаре в ходе, как он утверждает, художественной акции.
Участница Femen, которая предстала в полуобнаженном виде на алтаре Кельнского собора, оштрафована решением суда в Германии на 1200 евро. 20-летней немецкой феминистке грозило до 3 лет лишения свободы.
Участница Femen предстала в полуобнаженном виде на алтаре Кельнского собора. 20-летней немецкой феминистке грозит до 3 лет лишения свободы.
Впервые после Второй мировой войны знаменитая алтарная картина предстала в полном виде в составе престольного изобразительного ансамбля.
Об этом сообщили британские ученые после анализа данных подземного сканирования местности вокруг этого доисторического сооружения.
На ремонт закрывается берлинский музей, в котором хранится знаменитое произведение эллинистического искусства.
В этой радикальной постановке Ромео Кастеллуччи танцуют сорок машин и шесть тонн костной муки. Что еще удивительного увидела корреспондент DW Анастасия Буцко?
Предъявлено обвинение активистке движения Femen, которая в полуобнаженном виде и с криком "Я - бог!", запрыгнула на алтарь Кельнского собора во время рождественского богослужения.
Ранее считалось, что создатель алтаря - Лукас Кранах Старший, а его сын лишь завершил работу над незаконченным шедевром. Новые данные это опровергают.
Феминистка попыталась нарушить ход рождественского богослужения в Кельнском соборе. Она ворвалась на алтарь и обнажила грудь с надписью "Я - Бог!" Активистку из Femen быстро выпроводили из храма.
Множество спасительных и целительных символов "зашифровано" в хранящемся в Кельнском соборе алтарном складне. Теперь их удалось расшифровать.
Андрей Александер не скульптор, не реставратор и не археолог. Он - артист. Но именно ему удалось своеобразное воскрешение великого памятника древности.
Церковь немецкого города Кликена вновь обрела алтарные картины, созданные в мастерской Лукаса Кранаха Старшего и похищенные из храма во времена ГДР.
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