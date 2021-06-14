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Алтарь

Auf einem Tafelbild des spätgotischen Flügelaltars in der evangelischen Johanneskirche in Crailsheim ist eine Henkerszene zu sehen. Experten vermuten, dass Teile des Bildes von dem Nürnberger Meister Albrecht Dürer gemalt wurden. (zu dpa «Dürer-Gemälde auf Altar entdeckt? - Henkerfigur begeistert Experten») +++ dpa-Bildfunk +++

Палач на створке алтаря: авторство Дюрера вполне вероятно 14.06.2021

Одна из панелей позднеготического алтаря в Крайльсхайме, возможно, написана великим мастером эпохи Возрождения Альбрехтом Дюрером. Установить истину поможет изучение алтаря с помощью инфракрасного излучения.
17.09.2020, Saarland, Tholey: Nach ihrer Fertigstellung wurden die drei von dem Künstler Gerhard Richter gestalteten Chorfenster der Abteikirche Tholey erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Foto: Oliver Dietze/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Алтарные витражи №957 - последняя большая работа Герхарда Рихтера (фото) 20.09.2020

Три витража, изготовленные по эскизам Герхарда Рихтера, отныне украшают алтарные окна монастырской церкви в саарском Толае - самой старой действующей обители в Германии.

Wladimir Putin mit einem Lahm auf seinen Schultern geht in die Schule rein, vor derer Eingang er von Schülern erwartet wird. Am Eingang sind zwei Schilder: mit der Nummer der Schule und Zum Tag des Wissens! (so heißt der erste Schultag in Russland) Sergey Elkin

Открытый урок с Путиным, или На алтарь знаний 01.09.2017

Открытый урок от президента России в Ярославле в День знаний совпал с празднованием Курбан-байрама мусульманами. Карикатурист Сергей Елкин о том, как Владимир Путин вышел из положения.
HANDOUT - Der Künstler Alexander Karle macht für sein Kunstprojekt «Pressure to Perform» (auf Deutsch «Leistungsdruck») Liegestütze auf dem Altar der katholischen Kirchengemeinde St. Johann in Saarbrücken. Dem 38-Jährigen wird Störung der Religionsausübung und Hausfriedensbruch vorgeworfen. Der Prozess beginnt am Dienstag (17.01./13.15 Uhr) vor dem Amtsgericht Saarbrücken. (zu dpa «Kunstaktion oder Turnübung? Prozess um Liegestütze auf Altar» vom 16.01.2017) ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung: Foto: Video Pressure to Perform/ Alexander Karle/dpa Foto: Alexander Karle/dpa |

Отжался на алтаре: что решил немецкий суд 17.01.2017

В немецком Саарбрюкене состоялся судебный процесс по делу о художнике, который отжимался на церковном алтаре в ходе, как он утверждает, художественной акции.
Josephine Witt sitzt am 03.12.2014 in Köln (Nordrhein-Westfalen) im Verhandlungssaal. Vor dem Amtsgericht Köln muss sich die Femen-Aktivistin verantworten. Sie war am 25.Dezmeber 2013 halb nackt auf den Altar des Kölner Doms gesprungen. Foto: Oliver Berg/dpa

Активистка Femen оштрафована на 1200 евро 03.12.2014

Участница Femen, которая предстала в полуобнаженном виде на алтаре Кельнского собора, оштрафована решением суда в Германии на 1200 евро. 20-летней немецкой феминистке грозило до 3 лет лишения свободы.
Josephine Witt (M) sitzt am 03.12.2014 in Köln (Nordrhein-Westfalen) im Verhandlungssaal. Vor dem Amtsgericht Köln muss sich die Femen-Aktivistin verantworten. Sie war am 25.Dezmeber 2013 halb nackt auf den Altar des Kölner Doms gesprungen. Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Активистку Femen судят за акцию в Кельнском соборе 03.12.2014

Участница Femen предстала в полуобнаженном виде на алтаре Кельнского собора. 20-летней немецкой феминистке грозит до 3 лет лишения свободы.
'Christus am Kreuz' Weimar (Thüringen), Stadtkirche St.Peter und Paul - Herder-kirche (erb.1498-1500; Umbau 1735/45; langjähr. Wirkungsstätte des Hofpredigers J.G.Herder). - Innenansicht: Chor mit Altarbild 'Christus am Kreuz' von Lucas Cranach d.Ä. 1552/53 begonnen, vollendet 1555 von Lucas Cranach d.J. - / Foto, 2009.

Алтарь Кранаха вернулся в церковь Веймара 29.10.2014

Впервые после Второй мировой войны знаменитая алтарная картина предстала в полном виде в составе престольного изобразительного ансамбля.
Comet Hale-Bopp seen above the ancient stone circle of Stonehenge in south west England Friday March 28 1997. Stonehenge, a collection of Bronze Age monuments, was constructed, according to modern archeological research, around 2000 BC. (AP Photo / Alastair Grant)

Вокруг Стоунхенджа найдены останки храмов, могил и алтарей 10.09.2014

Об этом сообщили британские ученые после анализа данных подземного сканирования местности вокруг этого доисторического сооружения.
BERLIN - DECEMBER 22: Visitors admire the front entrance to the altar from the ancient Greek city of Pergamon at the Pergamon Museum December 22, 2004 in Berlin, Germany. The Pergamon has an astounding collection of artifacts and architectural remnants from ancient Greece and Middle Eastern cultures. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Пергамский алтарь закроют на пять лет 08.09.2014

На ремонт закрывается берлинский музей, в котором хранится знаменитое произведение эллинистического искусства.
Szene im Rahmen einer Probe zu Sacre du Printemps von Romeo Castellucci für die Ruhrtriennale 2014 in der Gebläsehalle auf dem Landschaftspark Duisburg Nord am Dienstag, 12.08.2014 © Wonge Bergmann ***ACHTUNG: Längere Fotostrecken und Titelseiten bedürfen besonderer Absprache mit der Presseabteilung der Ruhrtriennale und den Künstlern. Alle Fotografien dürfen weder beschnitten noch in irgendeiner Weise verändert werden. *** ***NUR ZUR BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE RUHRTRIENNALE***

Кости на алтарь искусства: "Весна священная" на Рурской триеннале 20.08.2014

В этой радикальной постановке Ромео Кастеллуччи танцуют сорок машин и шесть тонн костной муки. Что еще удивительного увидела корреспондент DW Анастасия Буцко?
Eine Femen-Aktivistin posiert am 25.12.2013 mit bemaltem Oberkörper «I am God» während der Weihnachtsmesse im Kölner Dom (Nordrhein-Westfalen) auf dem Altar. Foto: Elke Lehrenkrauss/dpa +++ ACHTUNG: Verwendung nur bei Nennung: «Foto: Elke Lehrenkrauss/dpa» +++ Bestmögliche Qualität (zu dpa «Vorfall im Kölner Dom: Frau springt nackt vor Meisner auf Altar» vom 25.12.2013)

Активистке Femen предъявили обвинение за акцию в Кельнском соборе 09.07.2014

Предъявлено обвинение активистке движения Femen, которая в полуобнаженном виде и с криком "Я - бог!", запрыгнула на алтарь Кельнского собора во время рождественского богослужения.
'Christus am Kreuz' Weimar (Thüringen), Stadtkirche St.Peter und Paul - Herder-kirche (erb.1498-1500; Umbau 1735/45; langjähr. Wirkungsstätte des Hofpredigers J.G.Herder). - Innenansicht: Chor mit Altarbild 'Christus am Kreuz' von Lucas Cranach d.Ä. 1552/53 begonnen, vollendet 1555 von Lucas Cranach d.J. - / Foto, 2009.

В Веймаре выясняют авторство алтаря Кранаха 17.03.2014

Ранее считалось, что создатель алтаря - Лукас Кранах Старший, а его сын лишь завершил работу над незаконченным шедевром. Новые данные это опровергают.
Eine Femen-Aktivistin posiert am 25.12.2013 mit bemaltem Oberkörper «I am God» während der Weihnachtsmesse im Kölner Dom (Nordrhein-Westfalen) auf dem Altar. Foto: Elke Lehrenkrauss/dpa +++ ACHTUNG: Verwendung nur bei Nennung: «Foto: Elke Lehrenkrauss/dpa» +++ Bestmögliche Qualität (zu dpa «Vorfall im Kölner Dom: Frau springt nackt vor Meisner auf Altar» vom 25.12.2013)

Рождественскую мессу в Кельнском соборе нарушила феминистка 25.12.2013

Феминистка попыталась нарушить ход рождественского богослужения в Кельнском соборе. Она ворвалась на алтарь и обнажила грудь с надписью "Я - Бог!" Активистку из Femen быстро выпроводили из храма.
Dombild von Stefan Lochner, Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Целительные секреты кельнского алтаря 31.07.2013

Множество спасительных и целительных символов "зашифровано" в хранящемся в Кельнском соборе алтарном складне. Теперь их удалось расшифровать.
Fragment von Pergamon live Bild: Andrey Alexander Rechte geklärt

Танцуем от пятки героя: мим "оживляет" Пергамский алтарь 06.06.2013

Андрей Александер не скульптор, не реставратор и не археолог. Он - артист. Но именно ему удалось своеобразное воскрешение великого памятника древности.
Besucher des Festgottesdienstes sitzen vor dem wieder vollständigen Cranach-Altar am 24.03.2013 in der Kreuzkirche Klieken (Sachsen-Anhalt). Mit dem Gottesdienst wird die Rückkehr von zwei kostbaren Altartafeln (links und rechts von der Mariendarstellung) gefeiert. Die Kunstwerke aus der Werkstatt von Lucas Cranach dem Älteren (1472-1553) waren vor knapp 33 Jahren im Mai 1980 gestohlen worden. Nach einer jahrzehntelangen Odyssee tauchten die Bilder 2007 wieder auf. Ab dem Palmsonntag sind sie in der für 900 000 Euro sanierten Kirche nun wieder zu sehen. Foto: Jan Woitas/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

Украденные 33 года назад шедевры вернулись в церковь 25.03.2013

Церковь немецкого города Кликена вновь обрела алтарные картины, созданные в мастерской Лукаса Кранаха Старшего и похищенные из храма во времена ГДР.
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