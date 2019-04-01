 Алексей Навальный сообщил об иске Евгения Пригожина против ФБК | Новости из Германии о России | DW | 01.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Алексей Навальный сообщил об иске Евгения Пригожина против ФБК

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что возглавляемый им Фонд борьбы с коррупцией продолжит расследование связи бизнесмена Евгения Пригожина со вспышкой дизентерии в московских детсадах.

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный (фото из архива)

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный (фото из архива)

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный заявил в понедельник, 1 апреля, что бизнесмен Евгений Пригожин, которого некоторые СМИ называют "поваром Путина", подал на него в суд в связи с расследованием ФБК вспышки дизентерии в московских детсадах. Об этом оппозиционер сообщил в коротком видеообращении на своей странице в соцсети Instagram.

Контекст

Федор Крашенинников о роли выборов в Санкт-Петербурге в развитии политической ситуации в России. (03.02.2019)

В новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией рассказывается о клане Каитовых, имеющем большое влияние в Карачаево-Черкесии. К нему принадлежат действующие и бывшие чиновники и силовики. (21.02.2019)

Запись о том, что арбитражный суд Москвы рассматривает иск компании "Московский школьник" против возглавляемого Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией опубликована в электронной картотеке на сайте суда.

Кроме самого Навального и ФБК в целом, ответчиками по этому делу выступают юрист ФБК Любовь Соболь и Наталья Шилова - бывшая сотрудница компании Пригожина, которая помогла активистам собрать доказательства для выдвижения обвинения.

ФБК намерен и дальше заниматься "империей Пригожина"

По словам Навального, юристы Фонда борьбы с коррупцией не станут прекращатьрасследование в отношении компаний Пригожина, несмотря на иск. "ФБК не прекратит расследовать деятельность Пригожина, "Конкорда" и других его компаний", - заявил политик.

Информацию о том, что специализирующаяся на ресторанном бизнесе компания "Московский школьник" связана с Евгением Пригожиным, который считается одним из приближенных президента России Владимира Путина, подтверждают расследования сотрудников ФБК и нескольких медиакомпаний, в том числе BBC, РБК и "Фонтанки".

В январе 2019 года Алексей Навальный сообщил в эфире интернет-канала "Навальный Live" об эпидемии дизентерии в детсадах на юго-востоке Москвы, вызванной плохим качеством продуктов, поставляемых в учреждения компаниями  "Вито-1" и "Конкорд".

По данным ФБК, оба этих предприятия, являются частью так называемой "империи Пригожина".

Причастность мэрии Москвы к отравлениям в детсадах

Кроме того, по информации Навального, к скандалу с отравлением детей причастна также возглавляемая Сергеем Собяниным мэрия Москвы, попытавшаяся замять инцидент.

"Компании Пригожина поставили некачественное продовольствие в детские сады, это привело к массовым отравлениям, - написал Навальный в своем блоге 31 января 2019 года. - Мэрия Собянина отчаянно заминает дело и делает вид, что ничего не было".

____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложениеDW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Алексей Навальный и сотрудники фонда

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией

    Объектами расследований созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) становятся российские депутаты, члены правительства и доверенные лица президента РФ Владимира Путина. Резонансные фильмы-разоблачения ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, роскошных виллах и дорогих яхтах высокопоставленных российских чиновников и их семей привлекают внимание миллионов россиян.

  • Скриншот заставки фильма Чайка Фонда борьбы с коррупцией

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма

    Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".

  • Скриншот заставки фильма Он вам не Димон с сайта Навального

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Он вам не Димон"

    Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.

  • Евгений Пригожин

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Картель "повара Путина"

    Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".

  • Скриншот расследования о Николае Чоулзе с сайта Навального

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы

    Герой расследования, опубликованного 17 августа 2017 года, - сын пресс-секретаря Путина. По данным ФБК, Николай Чоулз-Песков, отсидевший в британской тюрьме за грабеж, живет в Москве жизнью миллионера: феррари, частные самолеты, конный спорт. При этом он не имеет ни работы, ни даже среднего образования. "Это история об успехе. В том формате, как он возможен сейчас в РФ", - говорится в публикации.

  • Скриншот аккаунта в Инстаграме Насти Рыбки

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Рыбкагейт": яхты, олигархи, девушки из эскорт-услуг

    Новый фильм ФБК, вышедший 8 февраля 2018 г., посвящен одному из замов Медведева - Сергею Приходько. Источником данных стал аккаунт в Instagram девушки из эскорта Насти Рыбки, побывавшей в путешествии по Норвегии с Приходько и олигархом Олегом Дерипаской на яхте миллиардера. Роскомнадзор внес страницу с фильмом на YouTube в список запрещенных сайтов, потребовав от СМИ удалить фото и видео из него.

  • Девушка с плакатом Господин Слуцкий, чуть-чуть тоже считается

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Домогающийся депутат. Психопат. Коррупционер

    Подарок к 8 марта: после скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах, ФБК опубликовал информацию о его имуществе и обвинил его в коррупции. У депутата с зарплатой в 450 тыс. рублей в месяц нашлись три элитных автомобиля и дом жилплощадью 800 кв.м на Рублевке. По данным ФБК, на одни лишь штрафы ГАИ у Слуцкого должно уходить в год около 40% доходов.

  • Коллаж с сайта Навального: Володин в платочке на фоне многоэтажного дома

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Квартира мамы чиновника

    Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет элитной недвижимостью в Москве и 10 компаниями с "миллиардными оборотами", утверждается в расследовании ФБК от 16 августа 2018 года. Авторы предполагают, что 82-летняя Лидия Барабанова - фиктивная собственница, а на самом деле "все принадлежит самому Володину, и он коррупционер". "Все соответствующие заявления отправим", - говорится в заявлении ФБК.

  • Обращение Золотова к Навальному. Скриншот с YouTube

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Кто объедает Росгвардию: дуэль Навального и Золотова

    Новый и единственный поставщик продуктов питания для Росгвардии завышает цены в 2-3 раза, говорится в расследовании фонда Навального, опубликованном 23 августа 2018 года. По мнению ФБК, бенифициаром этой схемы может быть Медведев или люди из его окружения. Глава Росгвардии Виктор Золотов обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль.

  • Скриншот с сайта Навального с фотографией Антона Дроздова

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Глава Пенсионного фонда. Миллиардер

    Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов - миллиардер, уверены авторы расследования ФБК от 30 августа 2018 года. По данным фонда, в общей сложности Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей. В ФБК выяснили, что одна лишь дача тещи Дроздова на Рублевке оценивается в 400 млн рублей, а на соседнем участке находится особняк бизнесмена Бориса Ротенберга.

  • Глава Роснефти Игорь Сечин и руководитель Газпрома Алексей Миллер

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Как живут цари госкорпораций

    Фигурантами совместного расследования ФБК с Insider стали главы "Роснефти", "Газпрома", "Транснефти" и "Ростеха". Они, утверждается в материале ФБК от 12 октября 2018 года, владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, при этом все имущество "было приобретено на деньги из госбюджета, а своими постами они обязаны давнему знакомству с Владимиром Путиным".

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 13:07

Оппозиция против Путина: что готовят Навальный и его сторонники - DW Новости

Контекст

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

Расследования ФБК Алексея Навального могли бы помочь российским властям в борьбе с коррупцией. Но пока они предпочитают бороться с создателем фонда. Галерея DW - о резонансных разоблачениях ФБК.  

Ссылки в интернете

Запись об иске ООО "Московсий школьник" к ФБК в картотеке арбитражного суда Москвы

Запись об иске ООО "Московсий школьник" к ФБК в картотеке арбитражного суда Москвы

Запись в блоге Алексея Навального о причастности мэра Москвы Сергея Собянина ко вспышкам дизентерии в московских детсадах

Запись в блоге Алексея Навального о причастности мэра Москвы Сергея Собянина ко вспышкам дизентерии в московских детсадах

Расследование Навального против Евгения Пригожина

Расследование Навального против Евгения Пригожина  

Запись Алексея Навального в Instagram об иске Пригожина против него

Запись Алексея Навального в Instagram об иске Пригожина против него

Аудио- и видеофайлы по теме

Оппозиция против Путина: что готовят Навальный и его сторонники - DW Новости  

Навальный в "Немцова.Интервью": Есть право на восстание против тиранического режима  

Генералу Золотову пришлось подождать: Навальному помешали ответить на вызов на дуэль  

Реклама

Самые читаемые

Экзитпол: В первом туре президентских выборов в Украине победил Владимир Зеленский  

Что нужно знать о выборах президента Украины 2019 года  

В заграничном округе на выборах президента Украины лидирует Порошенко. Главное о выборах  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно