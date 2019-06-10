 Алексей Навальный отпущен из полиции на свободу | Новости из Германии о России | DW | 13.06.2019

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Россия

Алексей Навальный отпущен из полиции на свободу

Оппозиционер Алексей Навальный был задержан 12 июня в Москве во время несанкционированного марша в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Задержание оппозиционера Алексея Навального (в центре) на несанкционированном митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве 12 июня 2019 года

Задержание оппозиционера Алексея Навального (в центре) на несанкционированном марше в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве 12 июня 2019 года

Оппозиционный политик Алексей Навальный вечером в среду, 12 июня, был отпущен на свободу из ОВД "Строгино" в Москве, куда его привезли несколькими часами ранее после задержания во время несанкционированного марша в поддержку журналиста Ивана Голунова

Контекст

Арест журналиста Ивана Голунова вызвал волну возмущения и массовые пикеты. Московские власти не успели подготовить иного ответа, кроме традиционного. Так это увидел карикатурист Сергей Елкин. (10.06.2019)

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"Уже обустроился в камере. Уже провел 27 попыток заклеить очень яркую лампу куском одноразовой простыни. Зашел полицейский и сказал: уходите отсюда. Выпустили. Зачем тогда устраивать все это было. Надеюсь, остальных задержанных тоже сейчас повыпускают", - написал Навальный на своей странице в Twitter вечером в среду, 12 июня.

Сотни задержанных на митинге в поддержку Голунова

Ранее директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил в Twitter, что Навального задержали по статье административного кодекса за повторное нарушение установленного порядка организации митинга.

В марше в поддержку журналиста-расследователя Ивана Голунова, с которого накануне были сняты ложные обвинения в покушении на сбыт наркотиков, по разным данным, участвовали от 1200 до 3000 активистов.

По сведениям "ОВД-инфо", более 540 участников акции были задержаны полицией, среди них - журналисты, женщины, подростки и люди пожилого возраста. Часть из них не имела отношения к маршу. Полиция сообщила в среду о 200 задержанных. ГУ МВД по Москве утверждает, что почти все задержанные, за исключением четырех человек, уже отпущены на свободу.

Согласованная с мэрией Москвы акция в поддержку Ивана Голунова должна пройти в столице 16 июня.

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  • Участник акции протеста Андрей

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    Тридцатилетний Андрей пришел на митинг, потому что его не устраивает, что происходит в стране. "Сначала пенсионная реформа, затем ограничение интернета. С каждым разом все больше походит на репрессии. Но то, что случилось с Голуновым - за гранью добра и зла. Даже такие простые люди, как я, уже не смогли больше терпеть и вышли. Нам всем могут подбросить нарколабораторию", - говорит он.

  • Участники акции протеста

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

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    Первые задержания начались сразу, как митингующие начали движение по бульварам. Поначалу задерживали тех, у кого в руках были плакаты или другие предметы с символикой акции. Сотрудники полиции десятками уводили их в заготовленные вдоль бульвара автозаки и увозили в ОВД.

  • Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

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    Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. "Власть страшно испугалась фантастического единодушного проявления солидарности в деле Голунова", - написал он из автозака. Через несколько часов после составления административного протокола о повторном нарушении порядка проведения и участия в публичном мероприятии оппозиционера отпустили.

  • Жесткие действия полиции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Пострадавшие во время акции

    Позже полиции стала действовать жестче. Задерживая, участников протеста волокли по земле и били дубинками. В ОДВ-Инфо сообщают о нескольких случаях, когда задержанным понадобилась скорая помощь. В ОВД "Головинское" вызвали пожилой женщине, а в ОВД "Алексеевское" - избитому фотографу Валерию Теневому.

  • Полицейское оцепление

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Полиция против демонстрантов

    Участники протестной акции продолжили движение по бульварам. Финалом марша должна была стать площадка напротив главного управления МВД России по городу Москве на Петровке. Здесь проходили бессрочные пикеты в поддержку Ивана Голунова. Однако полиция оцепила здание и оттеснила активистов к памятнику Страстному бульвару.

  • Участники протестной акции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Сотни задержанных

    Всего, под данным ОВД-Инфо, во время акции полицейские задержали более 500 человек, среди них были женщины, правозащитники и несовершеннолетние участники. Многих, прежде чем отпустить, удерживали в ОВД дольше положенных трех часов.

    Автор: Елена Барышева, Москва


Смотреть видео 12:40

Массовые задержания в Москве: кто и почему пришел на марш в поддержку Голунова. DW Новости

Контекст

Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

12 июня в российской столице состоялся несанкционированный марш в поддержку журналиста Ивана Голунова и всех заключенных, пострадавших от сфабрикованных уголовных дел. Полиция задержала более 500 протестующих.  

Ссылки в интернете

Статья КоАП РФ о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования

Статья КоАП РФ о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования

Аудио- и видеофайлы по теме

Массовые задержания в Москве: кто и почему пришел на марш в поддержку Голунова. DW Новости  

Как в Германии реагируют на акции протеста в Москве и освобождение Голунова  

На марше в поддержку Голунова больше 400 задержанных  

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